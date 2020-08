Zara Larsson bekrefter ny kjæreste

– Jeg er kjempeforelsket, sier den svenske sangstjernen.

Den svenske sangstjernen Zara Larsson (22) bekrefter overfor VG at hun har funnet lykken på ny.

– Det er ganske nytt, og jeg er kjempeforelsket, sier Larsson.

Artistens utkårede er en hun har kjent lenge, men som ikke er i samme bransje som henne. Til VG forteller hun at hun bevisst har holdt det ferske forholdet unna offentligheten.

– Jeg har alltid vært ganske offentlig om mine forhold, men nå føler jeg ikke jeg trenger å bevise kjærligheten for hele verden. Vi er veldig glade, sier svensken til avisen.

Hvem sangerens nye kjæreste er, er foreløpig ikke kjent.

Brudd etter to år

Larsson var tidligere i et to år langt forhold med den britiske modellen Brian Whittaker, men i september i fjor bekreftet 22-åringen at hun hadde blitt singel etter flere bruddrykter.

På spørsmål fra kjendisnettstedet People om hun hadde tid til romanse i livet på daværende tidspunkt, svarte hun:

– Jeg har virkelig ikke det. Men det er greit, for jeg er singel akkurat nå. Jeg er spent på det, for jeg er ung, søt, jeg er her ute og må leve livet.

Samtidig hintet hun om at det trolig var på tide at hun fikk kjenne på singellivet.

– Jeg har ikke vært singel siden jeg var 14, sa hun.