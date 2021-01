Zara Larsson bekrefter ny kjæreste

Sangstjernen har funnet kjærligheten igjen.

23-åringen fra Sverige er en av verdens mest populære musikkartister om dagen, og dermed har interessen rundt hennes kjærlighetsliv vært stor. Siden i sommer har ryktene gått om at Larsson har hatt kjæreste, og nå bekrefter 23-åringen i et radiointervju med Mix Megapol at den utkårede er én som var med i hennes siste musikkvideo.

- Det er ikke hemmelig, men jeg ville ikke at det skulle være fokus på dette, fordi han er profesjonell danser og gjør en fantastisk jobb. Vi hadde en utrolig fin innspillingsdag, og det kjennes ekstra godt når man er trygg med den personen. Jeg ville at det skulle kjennes intimt og lidenskapelig, og det kom naturlig siden jeg elsker ham, sier superstjernen, ifølge Aftonbladet.

Melodifestival-danser

Den nye kjæresten til den svenske sangstjernen heter Lamin Holmén. Han er 28 år gammel, og han er mest kjent for å være danser i flere av svenskenes Melodifestival-låter, som blant annet i Robin Bengtsson' låt «I can't go on» som var med i Eurovision-finalen i Kiev i 2017.

Holmén var med i TV4-satsingen «Late night concert» i august i fjor også, da sammen med Zara Larsson, og i musikkvideoen til sangstjernenes nye låt «Talk about love» danser hun intimt med 28-åringen.

- Vi er sammen hele tiden. Vi har vært sammen i litt lenger enn ett år, sier en forelsket 23-åringen, skriver Aftonbladet.

Tung tid

Den siste tiden har imidlertid ikke bare vært rosenrød for 23-åringen. Hun innrømmet i slutten av 2020 at året hadde vært tungt for henne.

«Dette året har vært så tøft mentalt for min del. Jeg har følt meg/føler meg umotivert, akkurat som at jeg ikke har en mening med ting lenger», er noe av det musikkstjernen skrev på Instagram.

Hun bekreftet også på nyttårsaften at hun hadde fått koronaviruset ved å legge ut prøvesvaret sitt på Instagram.

