Zara Larsson farget håret: – Pippi Langstrømpe skjelver

Nå spekuleres det i om det er et Halloween-stunt.

I helgen dukket Zara Larsson opp i sosiale medier med en hårfarge som fikk de fleste til å zoome inn for å sjekke om pop-stjernen hadde benyttet seg av et filter.

Håret til den velkjente svenske blondinen var nemlig rødt, og det er helt på ekte.

At stjernen selv er fornøyd med hvordan hun ser ut som rødhåret, er det ingen tvil om. Under bildet mener hun at hun nå utfordre en rekke ikoniske, rødhårede karakterer.

– Pennywise skjelver, Pippi Langstrømpe skjelver, Ally skjelver, Ariel skjelver, Poison Ivy skjelver. I støvlene deres., skrev artisten til bildet, og refererer til karakter i filmer som «It», «A star is born» og tegneserien fra DC Comics.

Sexy gulrot

De fleste følgerne hennes reagerer med å digge og hylle den nye hårfargen, selv om noen mistenker at det kun er gjort i ære for denne ukens Halloween-feiring.

– Fin Halloween-look. Sexy gulrothode, vil jeg tippe, skriver en fan.

– Hva med prins Harry? spøker en annen med referanse til rødhårete personer som burde skjelve i buksene.

– Du er som en Mary Jane til min Spidermann, skriver en annen.

Spørsmålet er altså om Zara nå er permanent rødhåret, eller om dette er et påfunn i forkant av et heftig Halloween-kostyme.

Hun er tross alt kjent for å gå fullstendig inn for det når hun først feirer Halloween, se bare her:

Eller kanskje Zara Larsson er inspirert av Ed Sheeran, som hun har turnert med? Tidligere har hun nemlig testet rødt hår på denne måten:

Store endringer i 2019

Endringen av hårfarge kommer etter et år med forandringer på godt og vondt for Larsson. Den største bomba ble sluppet etter sommeren, da hun og Brian Whittaker bekreftet at de ikke lenger var et par, etter en tid med spekulasjoner og hinting om brudd.

Modellen og sangeren hadde vært sammen i to år, men Brian hintet om at ting hadde endret seg betraktelig i det som en gang var en søt relasjon.

– De siste årene har bestått av ville høyder og vonde daler. Det har vært en sprø opplevelse, men det er også enkelt å miste seg selv, og jeg har mistet meg selv i det hele, skrev Brian den gangen.

Men det kan tenkes at singelperioden ikke varer så lengee, i forrige uke gikk Larsson nemlig ut på sin Instagram Story med en skikkelig flørtemelding til den svenske sangeren Benjamin Ingrosso.



I 2019 har Larsson også droppe å gi ut en ny plate som opprinnelig var planlagt utgitt. Grunnen var at sangeren følte hun ikke var klar for å gi ut plata, og hun utbroderte avgjørelsen i et lengre Instagram-innlegg.

– Jeg vil føle meg stolt av sangene og arbeidet mitt. Jeg vil legge ut sanger som jeg elsker og jeg er ikke der helt ennå. Jeg lovet meg selv å ikke inngå kompromiss om musikken min og det vil jeg f*en ikke gjøre, skrev sangeren da.

Zara Larsson ligger i midlertid ikke på latsiden, til tross for alt dette.

Hun har turnert med Ed Sheeran, laget og gitt ut låta «All The Time» som angivelig adresserer bruddet med eksen Brian Whittaker. I tillegg har hun samarbeidet på låta «A Brand New Day» med den koreanske popgruppen BTS.

– Det er ærlig talt så stort og omfanget av deres innvirkning og påvirkning er vill, online og hvor som helst i musikkindustrien, det er bare helt utrolig. Det var en ære for meg å ta del i, sa Larsson til Entertainment Tonight i forrige uke.

