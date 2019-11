Zara Larsson forsetter å flørte åpenlyst med Benjamin Ingrosso: - Ring meg

Det ser ikke ut til at Zara Larsson har gitt opp sin «våte drøm» om Benjamin Ingrosso.

Etter at den svenske, verdenskjente sangstjernen Zara Larsson (21) gikk ut på Instagram og omtalte den svenske sang- og realitystjernen Benjamin Ingrosso (22) for «sin våte drøm», satte det spekulasjonene i kok hos de fleste.

Den svært så offentlige flørtingen skapte overskrifter i de fleste aviser i norden, men etter at Ingrosso, i et intervju med den svenske avisen Aftonbladet, mer eller mindre «friend-zonet» Larsson med sine uttalelser, var det flere fans som ble skuffet.

- Vi er bare venner, sa han til avisen, men la likevel til at han ble svært smigret over å motta en kjærlighetserklæring av Larsson.

Til tross for Ingrossos avvisning, later det ikke til at Larsson lar seg stoppe med flørtingen av den grunn.

- Ring meg

Onsdag la nemlig Ingrosso ut et bilde av en pastarett på Instagram, til Larssons store glede.

En av hovedgrunnene til at hun i utganspunktet omtalte ham som «sin våte drøm» var nettopp hans kjærlighet for mat, og spesielt pasta.

Foto: Skjermdump, Instagram (Skjermdump, Instagram)

- Akkurat!

- Akkurat sånn!

- Har du laget dette? I så fall ring meg, skriver Larsson i kommentarfeltet til Ingrosso.

Det tar imidlertid ikke lang tid før Ingrosso sitter på tastaturet og svarer den internasjonale sangstjernen.

- Vi løser det! Skriver han tilbake.

Ikke første gang

Det var som nevnt på historiefunksjonen på Instagramkontoen til Larsson at flørten mellom henne og Ingrosso først startet. I en rekke innlegg skrøt hun uoppfordret av matlagingen til Ingrosso, og spurte om de ikke kunne bli kjærester.

- En drøm er jo Benjamin Ingrosso. Altså, det er jo en våt, j*vla drøm som man har, sa hun blant annet i videoen, med påskriften «Benjamin Ingrosso, skal vi bli sammen».

FILMET KJÆRLIGHETSERKLÆRING: Her forteller Zara om hvordan hun kunne tenke seg å våkne opp til Benjamins frokost hver morgen. Foto: Skjermdump: @zaralarsson/Instagram

Larsson er ikke fremmed for å ty til sosiale medier for å uttrykke sin kjærlighet overfor en gutt.

Da hun i sin tid oppdaget det som senere skulle bli kjæresten, Brian Whittaker, som det imidlertid er slutt med i dag, la hun ut et bilde av ham på på Twitter, med påfølgende tekst:

- «Hvem er du hvor bor du hvor gammel er du hvorfor er du så fin hvordan liker du eggene dine om morgenen?».

Whittaker forsto nok at Larsson var ok pluss interessert, og året etter bekreftet de romansen. De to bekreftet forholdet i 2017, men på sensommeren to år senere gikk duoen fra hverandre.

Zara Larsson bekreftet tidligere i år at det var slutt mellom henne og den britiske modellen. Det skjedde etter lang tids hinting på blant annet Instagram stories.