Zara Larsson trakk seg tilbake etter kritikken. Fikk nok

Svenske Zara Larsson (22) har en svært suksessfull artistkarriere, og har i tillegg bemerket seg som en frittalende kvinne som gjerne tar del i debatter om kjønnsroller og feminisme.

På Twitter har 22-åringen blant annet delt flere ytringer om disse temaene.

Den siste tiden har imidlertid Larsson trukket seg mer tilbake fra de offentlige debattene, og har sjelden postet Twitter-statuser som har fått det til å koke - slik de har vist seg å gjøre tidligere.

I et nylig intervju med det svenske TV-programmet «Late night concert» med programleder Tilde de Paula Eby, forklarer Larsson hvorfor hun den siste tiden har vært mindre «på» enn tidligere.

- Belastende å ta debatten

Larsson synes det alltid er fristende å ta del i kjønnsdebatten, men har nå har fått nok av all kritikken hun har mottatt de seneste årene.

- Når man prater om emnet feminisme, rasisme og andre temaer som jeg synes er viktige, får man ekstremt sterke reaksjoner tilbake. Jeg har innsett at det er veldig belastende å ta den debatten hele tiden. Jeg bøyer meg for mennesker som dedikerer livene sine til det, sier Larsson, gjengitt av Expressen.

Den svenske popdronninga forteller at hun alltid har vært en person som har vært høylytt og hatt sterke meninger, men at hun fikk en slags åpenbaring da hun sluttet å blogge.

Vil slippe angstfølelsen

Fra ung alder hadde Zara Larsson en blogg der hun delte både meninger og andre hverdagslige oppdateringer. For noen år tilbake la hun ned bloggen - mest for å fokusere på musikken, men også for å slippe alle de negative tilbakemeldingene.

- Det var ikke derfor jeg sluttet, men da jeg sluttet å blogge slapp jeg også følelsen av å våkne midt på natten med angst over hva folk skriver om meg, sier hun, og fortsetter:

- Man kan alltid «børste bort» kommentarer, men på et tidspunkt klarer man ikke det lenger, sier Zara Larsson.

Ny kjæreste

Som en internasjonal stjerne er Larsson godt vant med livet som offentlig person.

I september i fjor gikk 22-åringen gjennom et brudd med supermodellen og kjæresten gjennom to år, Brian Whittaker (20). Denne uken kunne imidlertid stjernen avsløre at hun har funnet kjærligheten på ny.

- Det er ganske nytt, og jeg er kjempeforelsket, bekreftet Larsson til VG.

Artistens utkårede er en hun har kjent lenge, men som ikke er i samme bransje som henne. Til VG kunne hun fortelle at hun bevisst har holdt det ferske forholdet unna offentligheten.

- Jeg har alltid vært ganske offentlig om mine forhold, men nå føler jeg ikke jeg trenger å bevise kjærligheten for hele verden. Vi er veldig glade, uttalte svensken til avisen.

Hvem sangerens nye kjæreste er, er foreløpig ikke kjent.