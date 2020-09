Zayn Malik og Gigi Hadid med babynyhet: - Hun har allerede endret vår verden

Kjendisparet fikk sitt første barn sammen.

- Vår babyjente er her, friskt og vakkert. Det å prøve beskrive disse følelsene er en umulig oppgave. Kjærligheten jeg føler for dette lille mennesket er over min forståelse. Jeg er så takknemlig for å kjenne henne og stolt over å kalle henne «min», og takknemlig for livet vi vil ha sammen, skrev artisten Zayn Malik på Twitter.

Foreldre for første gang

Det tidligere medlemmet av «One Direction» la ut denne meldingen på onsdag, og det betyr at han og supermodellen Gigi Hadid har blitt foreldre for første gang. Hadid la selv ut en melding etter fødselsen.

Les også: Kryptisk melding fra Brad Pitts flørt får fansen til å klø seg i hodet

- Vår jente kom til verden denne helgen, og hun har allerede endret vår verden. Jeg er så forelsket, skrev supermodellen i en Instagram-melding.

Ifølge kilder som underholdningsmagasinet People har snakket med, har paret hatt sine «opp- og nedturer» sammen, men at de aldri har sluttet å «bry seg» om hverandre.

Superpar

Den unge paret regnes som et «superpar» i underholdningsverden, med tanke på at Malik er en av de mest populære musikkartistene de siste årene. 27-åringen fra England har flere nummer en-plasseringen med både «One Direction» og som soloartist.

Les også: Gigi Hadid kan være hacket – lover bort nakenbilder på Snapchat

Den amerikanske supermodellen Gigi Hadid er en av de mest populære modellene. 25-åringen har blant annet prydet det prestisjetunge magasinet «Vogue» over 30 ganger, og har deltatt i «Victoria's Sceret Fashon Show» flere ganger.