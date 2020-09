I natt ble Emmy-utdelingen arrangert.

Emmy-utdelingen er et av årets høydepunkter i underholdningsbransjen, der arbeid innen tv-produksjon anerkjennes i form av heder, ære og en gullstatuett.

Til vanlig er Emmy-utdelingen en svært glamorøs affære, med rød løper, blitzregn og så godt som alle de største kjendisene samlet på ett og samme sted. I år ble derimot utdelingen noe mindre grunnet koronapandemien, men det stoppet ikke arrangørene fra å holde en alternativ utdeling.

Prisene ble delt ut digitalt, og kjendisene kledde seg opp i finstasen hjemmefra.

Historisk seier

Skuespiller Zendaya (24) vant prisen for beste hovedrolle i en dramaserie for sin rolle i tv-serien «Euphoria».

EMMY: Zendaya samlet venner og familie i sitt eget hjem for å feire Emmy-utdelingen. Foto: NTB Scanpix

Med det ble hun historisk, og den yngste som noen gang har vunnet den aktuelle prisen, ifølge Us Weekly.

– Dette er sykt. (...) Jeg vet at dette føles som en rar tid å feire på, men jeg vil bare si at det er håp for alle unge mennesker, sa 24-åringen i takketalen sin hjemmefra, der hun hadde samlet sine nærmeste venner for en mini-feiring.

Gjenforening

Til tross for en digital utdeling, fikk tv-seerne flere overraskelser underveis. Blant annet da Jennifer Aniston (51) fikk selskap av «Friends»-kollegene Courteney Cox (56) og Lisa Kudrow (57) hjemme hos seg selv.

Aniston var nemlig nominert i samme kategori som Zendaya for rollen som Alex Levy i «The Morning Show», og ventet spent på resultatet da hun brått viste frem gjestene sine.

GJENFORENT: Jennifer Aniston feiret med «Friends»-kollegene. Foto: NTB Scanpix

Først kom Cox inn i bildet, før Kudrow dukket opp på skjermen.

– Vi bor sammen, sa Cox.

– Eh, ja. Vi har bodd sammen siden 1994, la Aniston til, og refererte til året den første «Friends»-sesongen kom ut.

Hjemmefeiring

Til tross for at de måtte holde seg hjemme, hadde flere kjendiser kledd seg opp i flotte antrekk for anledningen.

Tracee Ellis Ross (47) rullet i tillegg ut en rød løper i hagen, og poserte som om hun fysisk var til stede.

«Så gøy å pynte seg! Kan ikke si at jeg savner den stressende energien på rød løper eller det å gå i høye hæler, men jeg savner en pen kjole», skriver hun på Instagram.

Den britiske skuespilleren Jameela Jamil (34) gikk på sin side for en mer komfortabel look, og feiret like greit i pysjen.

«Ingen BH? Ingen hæler? Ikke noe problem. Å ha på seg pysjamas til Emmy-utdelingen (hjemmefra) er mine vibber. Gleder meg til å se om jeg vinner noen av de syv prisene jeg er nominert til. Jeg har fortsatt sminket meg, og har på meg en glitter-kåpe, for det er det Tahani ville ønsket. Og dette er hennes dag, ikke min», skriver hun til bildet, og refererer til karakteren sin fra tv-serien «The Good Place».