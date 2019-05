Zumwalt-jagerne er USAs «usynlige» krigsskip

Den amerikanske marinen har krigsskip ingen har sett maken til. Men jagerne har en alvorlig utfordring.

Fra verftet Bath Iron Works, rett nord for Portland på USAs østkyst, seilte det første av tre futuristiske krigsskip til havs i desember 2015.

Skipet, som er døpt USS «Zumwalt» etter admiralen og krigsveteranen Elmo Zumwalt, er den første i en ny klasse av destroyere utviklet for den amerikanske marinen. I Norge kalles typen for jagere.

Det andre skipet, USS «Michael Monsoor» ble satt i drift i januar 2019. Det siste, «Lyndon B. Johnson», skal i tjeneste i løpet av året.

Det er tre krigsmaskiner ulike alle andre skip i verden.

UVANLIG DESIGN: Krigsskipet skal ha en radarprofil som en fiskebåt og være nærmest lydløs. Foto: U.S. Navy/General Dynamics/Bath Iron Works

Det mest åpenbare er skipets design. Skroget i komposittmaterialer er bygget etter Tumblehome-prinsippet og skråner innover. Hele skipet er bygget for å være så usynlig for radar som mulig.

Til tross for at skipene i Zumwalt-klassen er nesten 190 meter lange, over 30 meter lengre enn noen andre av jagerne i den amerikanske flåten, har de en radarprofil omtrent som en fiskebåt.

Fremdriften til skipet er elektrisk, noe som gjør det stille som en tiger i natten, og nok vil utgjøre en bekymring for amerikanske, fiendtlige mål.

EKSTREMT VÅPEN: Her tester Naval Surface Warfare Center en såkalt railgun. Det siste av de tre Zumwalt-skipene kan bli utstyrt med en slik elektrisk kanon.

«Zumwalt» er utstyrt med to kraftstasjoner med en samlet effekt på om lag 78 megawatt. Det er litt mer enn halvparten av strømmen produsert i Alta-kraftverket.

Med så mye kraft kan skipet blir det første som utstyres med marinens railgun-prosjekt, en elektrisk kanon som spytter ut prosjektiler i en voldsom hastighet. På slutten av 2000-tallet var marines railgun langt forbi de første testfasene, og akselererte et prosjektil på 3,2 kg opp i hastigheter på 2,4 kilometer i sekundet.

Det er mach 7, eller syv ganger lydhastigheten.

KONVENSJONELLE VÅPEN: USS «Michael Monsoor» er også utstyrt med mer konvensjonelle våpen, som dette maskingeværet. Foto: Mass Communication Specialist 1st Class John Philip Wagner Jr. (US Navy)

Alvorlig utfordring

Utviklingen av Zumwalt-jagerne startet på 90-tallet. Det ligger an til å kunne bli en fiendes verste mareritt, men utviklingen har gått alt annet enn glatt.

I utgangspunktet skulle det bygges 32 skip, men to tiår senere har behovet til marinen endret seg. Skipet skulle etter hvert heller støtte kystnær krigføring og ble utstyrt med slagkraftige 155 millimeters kanoner.

De fleste andre skip i tilsvarende klasser har 127 mm kanoner med kortere rekkevidde.

Kostnadene skjøt i været. Det ble besluttet å kutte ned til kun tre skip, prisen per skip har nesten doblet seg til nesten åtte milliarder dollar. Det er fire ganger kostnaden til jagerne i Arleigh Burke-klassen.

De kraftige kanonene er dessuten ikke kompatible med marinens øvrige ammunisjon, som har resultert i manko på ildkraft. Dette er et problem som i praksis ennå ikke er løst.

Størrelsen på Zumwalt-jagerne kan imidlertid vise seg å være en fordel, side de da enklere lar seg oppgradere med nytt utstyr. I 2018 ba marinen Kongressen om én milliard kroner for å gjøre skipene om til «ship killers».

Pengene skulle gå til integrasjonen av SM-6- og Tomahawk-missiler, som gjør skipet i stand til å angripe andre skip.

«SHIP KILLER»: Utviklingen av jagerskipene i Zumwalt-klassen har endret seg siden oppstarten på 90-tallet. Her er USS «Michael Monsoor», det andre av tre skip på, vei ut for testing. Foto: Robert F. Bukaty (AP / NTB Scanpix)

Eksperimentell skvadron

Den amerikanske marinen tok i begynnelsen av 2019 til orde for å starte «aggressiv eksperimentering» for å fullt ut nyttiggjøre seg av flåtens nye skip og våpen.

Sammen med nye fregatter og ubemannede, kunstig intelligente krigsskip er det foreslått at Zumwalt-ene skal inngå i en form for «eksperimentell skvadron».

Hensikten med den nye skvadronen er å teste nye former for krigføring, utvikle løsninger for kommende militære utfordringer, samt nye taktikker, teknikker og prosedyrer.

Verken «Zumwalt» eller «Michael Monsoor» er utstyrt med en «railgun», men det kan bli aktuelt å bytte ut én av de konvensjonelle kanonene på «Lyndon B. Johnson» med den elektriske kanonen.

Foto: BAE Systems

Kommandobroen på «Zumwalt» må kunne sies å være eksperimentell allerede, og omtales som et «flytende, linuxbasert datasenter».

Herfra styres alt digitalt, fra våpensystemene til skipets framdrift. Skipets programvare skal bestå av seks millioner linjer med kode. Det tilsvarer mer enn 100.000 A4-ark med tekst, om du skulle ha skrevet det ut.

Våpensystemene på destroyeren er i utgangspunktet bygget for å nå mål på land 160 km unna, men skal altså kunne legge alvorlig press på mål nær kysten samt andre skip også.

EKSPERIMENTERER: Den amerikanske marinen vil «aggressivt eksperimentere» med Zumwalt-klassen i kombinasjon med andre enheter for å fullt ut nyttiggjøre seg av flåtens nye skip og våpen. Foto: Andy Wolfe (US Navy)

Skipet har videre sensorer og utstyr spesialdesignet for såkalt nettverksbasert krigføring.

Nettverksbasert krigføring er et begrep det amerikanske forsvarsdepartementet begynte å bruke på 1990-tallet, og er i bunn og grunn å fange opp data og tolke informasjonen for å skaffe seg et strategisk overtak overfor en fiende.

Foto: Robert F. Bukaty/AP Photo (NTB Scanpix)

Det er våpenprodusenten BAE Systems som har levert skipets Advanced Gun System (AGS). I tillegg til 155 mm-kanonen utvikler BAE også en såkalt Long Range Land Attack Projectile (LRLAP) som kan benytte avansert ammunisjon og treffe mål «forbi horisonten».

Andre våpensystem knyttet til Zumwalt-klassen er PVLS missil-avfyringssystemet (Peripheral Vertical Launch System). Det kan fyre av en lang rekke missiler, som Tomahawk-missiler, SM-3 og Sea Sparrow. Sea Sparrow blir benyttet av mange mariner rundt om i verden, og var blant annet i bruk på de norske fregattene i Oslo-klassen.

Kilder: US Navy, Wikipedia, The National Interest.