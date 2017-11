Ap fra streng og rettferdig til vilkårlig asylpolitikk

Flertallet på Stortinget instruerer regjeringen til å gi opphold til voksne personer som ikke har behov for beskyttelse og asyl.

NETTAVISEN MENER: På en uke tverrvender Arbeiderpartiet i asylpolitikken, og åpner for at folk som ikke har behov for beskyttelse, likevel skal få opphold i Norge.

Grunnprinsippet i norsk asylpolitikk er at flyktninger får opphold i Norge hvis de trenger beskyttelse. Andre får avslag, og skal returneres frivillig eller med tvang.

Flyktninger som kommer fra farlige områder i et land, kan bli returnert til en annen del av landet - såkalt internflukt. Det er blant annet tilfelle for Afghanistan, der Utlendingsdirektoratet (UDI) mener at det er trygt nok å returnere til hovedstaden Kabul.

Unntaket er enslige mindreårige asylsøkere. Selv om de vurderes til ikke å ha krav på asyl, så får de midlertidig opphold til de fyller 18 år og blir voksne. Dagens vedtak i Stortinget innebærer at disse likevel kan få bli, selv om de altså ikke fyller kravene til å få asyl og beskyttelse.

Det er dristig av Arbeiderpartiet å stå for en mer liberal asylpolitikk enn regjeringen. Den ferske velgerundersøkelsen viser at dette er en vinnersak for Fremskrittspartiet.

Her vinner hun stortingsvalget Utskjellingen av Sylvi Listhaug førte etter alt å dømme til borgerlig valgseier. Ingen saker var viktigere enn innvandring ved stortingsvalget i september. - For hele 28 prosent av velgerne var denne saken viktig da vedkommende stemte, er konklusjonen til Statistisk sentralbyrå.

Til nå har Arbeiderpartiet forsøkt å ri to hester i asylpolitikken. I praksis ikke så langt unna regjeringen, men mye mykere i ordvalg. Streng og rettferdig, men human, har vært honnørordene. At man nå står for en klart mer liberal linje enn regjeringen kan slå ut begge veier.

Ingen enslige mindreårige asylsøkere (EMA) blir returnert. Ingen av de såkalte "oktoberbarna" er barn. Alle får bli i Norge til de blir 18 år og voksne, selv om de altså har fått avslag på sine asylsøknader.

Konflikten handler om hva man skal gjøre med asylsøkere som har fått avslag, men som har fått være midlertidig i Norge til de blir voksne av humanitære grunner.

Akkurat nå bor det 273 beboere på norske asylmottak som har fått slike midlertidige oppholdstillatelser mens de var under 18 år, og 102 av disse blir voksne i løpet av oktober, november og desember i år.

De siste ti årene har det kommet drøyt 15.200 enslige mindreårige asylsøkere til Norge.

De aller fleste kom i to år:

2009: 2.500

2015: 5.480

Det var i 2009 daværende statsmininster Jens Stoltenberg (Ap) innførte systemet med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere. Året etter falt tilstrømningen til en tredjedel.

INNFØRTE MIDLERTIDIGHET: Daværende statsmininster Jens Stoltenberg innførte systemet med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere i 2009 - et system regjeringen til Erna Solberg har beholdt.

Til nå i år er tallet under 200, og dette er mennesker under 18 år som har reist gjennom minst et annet land på vei til Norge for å søke asyl. Et ukjent antall befinner seg i Europa uten foreløpig å ha søkt asyl i noe land. Ingen vet hvor mange av disse som vil dra til Norge for å søke asyl etter dagens vedtak i Stortinget.

SVs forslag om midlertidig stans i alle returer til Afghanistan fikk bare 20 stemmer (SV, Rødt, De Grønne, Venstre og Kristelig Folkeparti).

Derimot ble fire forslag fra Arbeiderpartiet vedtatt:

Skjerpe inn på hvem som kan returneres til internflukt.

Vurdere om 18-åringene har familie eller ressurser der de sendes.

Behandle om igjen alle saker som er avgjort siden 1.oktober i fjor.

Stanse alle utsendelser til sakene er behandlet om igjen.

Du kan lese mer her: Forslag og votering

Bare Høyre og Fremskrittspartiet gikk imot denne liberaliseringen av asylpolitikken, og innvandrings-og integreringsminister Sylvi Listhaug advarte mot at forslaget er uklart og dårlig utredet, og at det sender signaler som kan føre til økt tilstrømning av enslige mindreårige asylsøkere.

Foreløpig er det uklart hvilken effekt dagens vedtak får for de unge voksne asylsøkerne som har fått avslag, utover at sakene fryses til de er vurdert på nytt. Flertallet sier ingenting om hvor tungt de nye kriteriene skal veie, og fortsatt er det opp til UDI å vurdere om internflukt er trygt nok.

Men det som før var en streng, men rettferdig asylpolitikk bærer nå preg av å være tilfeldig og preget av hastverk. Det store spørsmålet er om oppmykningen fører til flere enslige mindreårige som søker asyl i Norge.

Nettavisen mener at dagens oppmyking er dårlig forberedt og mangelfullt utredet. En klar snuoperasjon av Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør en streng og rettferdig asylpolitikk mer vilkårlig.

Hvordan oppfatter du Arbeiderpartiets asylpolitikk? Ligner den på regjeringens, eller oppfatter du at den er mer liberal?

Mest sett siste uken