Arbeidsledigheten synker for de fleste innvandrerne

Innvandrere har tre ganger høyere arbeidsledighet enn folk flest, men det er lyspunkter i statistikken.

NETTAVISEN MENER: I løpet av ett år har vi fått snaut 2.600 færre arbeidsledige innvandrere. Det positive er at ledigheten synker i alle innvandrergruppene.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 6,4 prosent av innvandrerne er registrert som helt arbeidsledige. I resten av befolkningen er ledigheten nå nede på lave 1,9 prosent.

Det oppmuntrende er at arbeidsledigheten synker raskere for innvandrerne, og at det gjelder alle grupper av innvandrere. De som kommer fra Norden drar faktisk gjennomsnittet ned.

Det som er mindre oppmuntrende er at arbeidsledigheten fortsatt er svært høy blant innvandrere fra Afrika og Asia, og det er nettopp disse gruppene som vil bidra til størst befolkningsvekst fremover.

Ifølge en ny analyse fra Statistisk sentralbyrå vil asiatiske og afrikanske innvandrere utgjøre 29 prosent av Norges befolkning før år 2100.

Av 8,5 millioner innbyggere, vil rundt 2,5 millioner ha bakgrunn fra innvandring fra ikke-vestlige land, viser analysen. Mangelfull økonomisk integrering av disse innvandrerne vil bidra til at alle nordmenn får 72.000 kroner mindre i årlig inntekt, er vurderingen fra Statistisk sentralbyrå.

De nye ledighetstallene fra Statistisk sentralbyrå viser at dette ikke er statisk, men i forandring. Når arbeidsmarkedet bedres, så går også ledigheten ned for gruppene som er i utkanten av arbeidsmarkedet.

Høy ledighet er et problem for de 28.441 innvandrerne som går ledige, men bildet er på langt nær svart: Det betyr også at mer enn ni av ti arbeidssøkende innvandrere faktisk er i jobb.

Det er oppmuntrende at ledigheten i denne gruppen synker når innvandrerne har bodd mer enn seks år i Norge, men det er negativt at norskfødte med innvandrerforeldre fortsatt har over dobbelt så høy ledighet som folk flest.

At lediggang er roten til alt ondt, er et gammelt munnhell. Men det er massiv statistikk som underbygger at arbeidsledighet fører til dårligere levestandard og helse. Når Norge selv i det relativt stramme arbeidsmarkedet vi har nå, fortsatt har nesten 9.000 arbeidsledige innvandrere fra Asia og Afrika som har bodd her i mer enn syv år, er en fallitt. Ansvaret ligger både på samfunnet og den enkelte, og det er uhyre lønnsomt hvis vi klarer å gjøre noe med det.

Nettavisen mener at synkende arbeidsledighet blant innvandrere er svært positivt, men at det er bekymringsverdig at det fortsatt er tungt å få ned ledigheten blant innvandrere fra Afrika og Asia.

Hva mener du? Hva kan gjøres for å få flere innvandrere fra Afrika og Asia ut i yrkeslivet?

