Bitter sykehusstrid om en halv milliard i Finnmark

Nesten en halv milliard kroner kan spares på å bygge sykehus i Alta fremfor å stå fast på Hammerfest, viser utredning.

NETTAVISEN MENER: Kamp om lokalsykehus er de bitreste politiske oppgjørene som finnes. Nå er det duket for en strid mellom Hammerfest og Alta. Det ligger minst tusen arbeidsplasser og en halv milliard i potten.

Finnmark har 76.000 innbyggere og 1.600 av dem er ansatt på sykehusene til Finnmarkssykehuset HF i Kirkenes og Hammerfest. Nå forsøker Alta å sikre seg et sykehus, og det vil gi kommunen rundt 1.200 nye arbeidsplasser, viser en fersk analyse fra Oslo Economics.

Altas kamp om nytt sykehus kommer samtidig som planene om et nytt sykehus i Hammerfest nærmer seg byggestart. Dersom sykehuset bygges i Hammerfest, vil det fortsatt vil være 13 mil å kjøre fra Alta - kommunen som har dobbelt så mange innbyggere som Hammerfest.

LANG REISEVEI: De mørkeste områdene har lengst vei til sykehus. Mange steder i Finnmark er reiseveien over 200 minutter.

Som vanlig står ikke striden bare om arbeidsplasser, men også om akutt syke pasienters reisevei til sykehus. Fra mange kommuner i Finnmark er det over tre timers reisevei til sykehus, viser en oversikt fra Helsedirektoratet.

Fra Karasjok er det nesten 200 minutters reisevei, og den blir klart redusert med et nytt sykehus i Alta.

Foreløpig tyder utredningene på at et nytt sykehus i Hammerfest vil koste rundt 2,2 milliarder kroner.

På oppdrag fra Alta kommune har Oslo Economics gjennomgått forarbeidet for et nytt sykehus i Hammerfest. Konklusjonen er at det blir vesentlig dyrere - og at det også vil gi mindre økonomiske ringvirkninger enn å bygge i Alta.

HALV MILLIARD BILLIGERE: Et nytt sykehus i Alta vil spare samfunnet for nesten en halv milliard kroner, viser en ny analyse.

Oslo Economics mener at samfunnet vil spare 450 millioner kroner på å bygge i Alta.

Denne utredningen er brysom for Helse Nord, som står fast på sitt ønske om å bygge i Hammerfest. De viser til at begge de siste helseministrene Jonas Gahr Støre (Ap) og Bent Høie (H) har stått støtt på Hammerfest.

- Det mener jeg er en struktur jeg mener det er klokt å bygge videre på, sa Jonas Gahr Støre 17. oktober 2012.

- Det er verken faglig eller økonoomisk bæredyktig med tre sykehus i Finnmark og både jeg og tidligere helseminister har gitt uttrykk for at det ikke er aktuelt å legge ned dagens sykehus i Hammerfest, sa Bent Høie i Stortinget 3. oktober 2016.

Både Helse Nord og statsrådene har altså valgt Hammerfest, selv om Oslo Economics analyse antyder at det alternativet er dårligere og vil koste nesten en halv milliard mer for samfunnet.

Venstre-leder Trine Skei Grande har fremmet et privat lovforslag som pålegger helseministeren å sette igang en faglig utredning av sykehusstrukturen i Finnmark, men forslaget er ennå ikke behandlet.

Du kan lese forslaget her: Om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark

PRIVAT LOVFORSLAG: Venstre-leder Trine Skei Grande vil pålegge regjeringen å utrede akuttsykehus i Alta. Forslaget er ennå ikke behandlet på Stortinget.

Det mest oppsiktsvekkende i saken er at det ikke er gjennomført en grundig konsekvensutredning på forhånd. Det er heller ikke tillitsvekkende at Helse Nord og Oslo Economics er så uenige om regnestykkene. Dilemmaet er at det vil koste penger å stanse planleggingen nå for å gjennomføre en slik undersøkelse.

Nettavisen mener at sykehusstrider er så betente at de alltid bør utredes nøye på forhånd. Ingen er tjent med at synsing overtar for kjølige økonomiske analyser.

Hva mener du? Bør regjeringen utrede et akuttsykehus i Alta, eller er det fornuftig å stå fast på at hovedsykehusene ligger i Kirkenes og Hammerfest?

