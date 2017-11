Bra at et stort flertall støtter asyl-politikken

De fire største partiene på Stortinget står støtt på å la fagfolkene avgjøre asylsaker - og ikke politikerne.

NETTAVISEN MENER: Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet støtter regjeringen, og sier nei til å stoppe returer til Afghanistan for asylsøkere som har fått avslag. Det er fornuftig for å sikre en streng, men rettferdig asylpolitikk.

De fire største partiene med 140 av 169 stortingsrepresentanter sier nei til et hasteforslag om å stanse returer til Afghanistan. Dermed er det et klart flertall for å la faginstansen Utlendingsdirektoratet (UDI) avgjøre om en asylsøker har krav på beskyttelse eller ei.

Nettavisen har advart mot å innføre en politisk overstyring av fagfolkene. Dersom Stortinget vil ha en mer liberal innvandringspolitikk, så må de endre lovverket. I motsatt fall gjør de klokt i å la byråkratiet gjøre jobben sin i fred.

Striden står om de såkalte oktoberbarna. De har fått avslag på sine asylsøkere fordi de ikke har behov for beskyttelse, men får bli i Norge til de blir voksne. Da skal de returneres til Afghanistan, så lenge UDI mener det er trygt nok.

SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne ville overstyre byråkratiet, innføre en midlertidig stans og la et såkalt ekspertutvalg avgjøre saken. Det ville vært et brudd på en asylpraksis som Arbeiderpartiet innførte i 2009, og både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sa raskt nei til forslaget.

Det er bra at Ap-leder Jonas Gahr Støre så klart avviste et forslag som ville skapt en uryddig saksbehandling. I dag kan asylsøkere som får avslag klage til Utlendingsnemnda (UNE) og domstolene. Det er høyst uklart hvordan man kan klage på ekspertutvalget, og hvor lenge norsk asylpolitikk skulle vært underlagt et ekspertutvalg.

Saken om returer til Afghanistan byr på to utfordringer:

Skal enslige mindreårige asylsøkere med avslag få bli i Norge uansett når de fyller 18 år og blir voksne?



Og er det trygt å returnere folk til Afghanistan, eller er samtlige distrikter i landet utrygt for returer?



Det er viktig å huske at de enslige mindreårige asylsøkerne (EMA) kun får opphold fordi de oppgir at de er under 18 år, og ikke har omsorgspersoner i hjemlandet. Derfor får de opphold til de blir voksne, selv om de egentlig ikke har beskyttelsesbehov.

Hvis stortingsflertallet mener at dette er uheldig, må de enten gi barn permanent opphold uansett - eller sette aldersgrensen for retur høyere enn til 18 år. Det vil være ryddig.

Det samme gjelder returer til Afghanistan. Prinsippet er at hvis flyktninger kan returnere trygt til hjemstedet eller et annet område i Afghanistan, så har de ikke krav på beskyttelse i Norge. Dersom stortingsflertallet vil ha et annet system, må de vedta det - og ikke hengi seg til politisk overprøving av fagfolkene.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug benyttet dagens redegjørelse i Stortinget til å advare mot å legge om systemet, og fikk støtte fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet for sin fremstilling. Den var ryddig og klar, og fri for den skarpe retorikken Listhaug av og til bruker.

Nettavisen mener at det er en stor fordel at asylpolitikken er forutsigbar, streng og rettferdig. Stortingets jobb er å vedta lover og krav for å få asyl, men selve vurderingen må gjøres av Utlendingsdirektoratet.

Hva mener du? Er det riktig å returnere asylsøkere med avslag til Afghanistan, eller mener du det er for farlig?

Mest sett siste uken