Den neste SSB-sjefen bør ikke være eks-politiker

Nå må regjeringen ansette en upolitisk leder for Statistisk sentralbyrå.

NETTAVISEN MENER: Den ulykkelige striden mellom finansminister Siv Jensen og SSB-direktør Christine B. Meyer er over. Et klart råd er å ansette en ny direktør som ikke har en partipolitisk historie.

Allerede da Christine Meyer ble ansatt, startet kritikken mot den politiske utnevnelsen. Meyer kom fra en lang karriere som statssekretær og senere byråd for Høyre, og er gift med tidligere Høyre-statsråd Victor Norman.

LOs daværende sjeføkonom Stein Reegård mente Christine Meyer hadde en «smal bakgrunn» og antydet at det var en politisk ansettelse.

– Det er en politisk ansettelse i den forstand at den interne kandidaten normalt ville fått jobben. Og jeg tviler på at Meyer hadde søkt hvis hun ikke hadde fått et signal fra regjeringen om at hun ville få jobben dersom hun søkte, sa han til Dagens Næringsliv i juni 2015.

LEDERGRUPPEN: Fagdirektør Torstein Bye, fagdirektør Lasse Sandberg, kommunikasjonsdirektør Herborg Bryn, forskningsdirektør Kjetil Telle, fagdirektør Lise Dalen Md Mahon, avgått SSB-direktør Christine B. Meyer, administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen og IT-direktør Jørn Leonhardsen.

Det hjalp ikke at Christine Meyer selv styrket dette inntrykket ved å gå ut mot Statistisk sentralbyrås innvandringsregnskap. Siden har hun flere ganger gjentatt sin skepsis mot å regne på de økonomiske kostnadene ved innvandring. Det er politikk, ikke statistikk.

Den samme politiseringen ser vi ved hennes fratreden: Mistet hun tilliten hos finansminister Siv Jensen fordi SSB-direktøren var egenrådig og ville vrake anerkjente sosialøkonomiske modeller - eller fordi Meyer ville kvitte seg med forskeren som regner på økonomiske kostnader ved innvandring?

Foreløpig står ord mot ord, men det ulykkelige er at diskusjonen og tvilen i det hele tatt finnes. Årsaken til det er at regjeringen ansatte en leder for Statistisk sentralbyrå som kom til stillingen med en partipolitisk karriere og klare politiske standpunkter i bagasjen.

I ettertid bør lærdommen være at Statistisk sentralbyrå må ledes av en person som oppfattes som fagmann, ikke politiker. Tilliten til at Statistisk sentralbyrå er nøytralt må gjenreises.

Men det betyr ikke at byrået ikke må rasjonalisere og utvikle seg faglig. Ingen økonomiske modeller kan får varig vern - og også SSB-ansatte må regne med omorganiseringer og økonomiske besparelser.

Om kort tid legger det såkalte statistikklovutvalget frem sin innstilling. Som et klart premiss ligger at Statistisk sentralbyrå skal opptre uavhengig av politiske føringer. Det bør alle parter være enige om etter striden vi nå har vært gjennom.

Et mer betent spørsmål er om «makttriangelet» mellom Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank står for fall, og med det herredømmet samfunnsøkonomene har hatt over norsk økonomisk politikk.

Problemet for Christine Meyer er at hun kriget på for mange fronter, og at den faglige diskusjonen om SSBs metoder druknet i mistanker om politiske føringer på begge sider. Både Christine Meyer og finansminister Siv Jensen bidro til den uklarheten.

Når regjeringen nå skal ansette ny leder for Statistisk sentralbyrå bør det ikke være gitt at vedkommende er samfunnsøkonom med bakgrunn fra Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå eller Norges Bank.

Derimot bør det ikke være en ny eks-politiker.

Nettavisen mener at Statistisk sentralbyrå må gjenreise sin status som faglig udiskutabelt og politisk uavhengig. Kort og godt mer statistikk og mindre politikk.

Hva mener du? Er du enig i at sjefen for Statistisk sentralbyrå bør være politisk uavhengig, eller mener du at også tidligere politikere kan ha en slik rolle?

