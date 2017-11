KrF-leder Hareide risikerer å bli hakkekylling i fire år

Når Kristelig Folkeparti lekker i begge ender, kan det ikke være riktig å bli sittende på gjerdet.

NETTAVISEN MENER: I dag skal landsstyret i Kristelig Folkeparti diskutere konsekvensene av det elendige valget. Svaret er åpenbart.

Når landsstyret møtes på Quality Hotel 33 på Økern i formiddag, er den viktigste saken på dagsorden å diskutere evalueringsrapporten etter valget. Å lære av fortidens feil er viktig for å velge riktig fremover.

Fasiten er nokså klar. Den ferske valgundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå viser at KrF-velgerne gikk til begge sider. Størst var lekkasjen til Senterpartiet, med Høyre og Fremskrittspartiet på de neste plassene.

LEKKER TIL HØYRE OG VENSTRE: Denne tabellen viser velgeroverganger fra 2013 til 2017. Kristelig Folkeparti lakk omtrent like mye til begge retninger.

Av 158.000 KrF-velgere i 2013, gikk rundt 25.000 til de rødgrønne og 27.000 til de tre borgerlige partiene. Kristelig Folkepartis strategi om å sitte i midten førte bare til at partiet ble «spist» fra begge sider.

I valget mellom Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre, fremstod KrF-leder Knut Arild Hareid som ubestemt og vinglete. Nå må valget være å bli tydelig, ikke å fortsette i spagat.

Kostnaden ved å ville være alt for alle, er at man risikerer å bli ingenting for noen. Eller, som Ivar Aasen skriver: «Til lags åt alle kan ingen gjera».

Om kort tid går Venstre etter alt å dømme inn i regjeringen. Da blir Kristelig Folkeparti isolert i Stortinget, og erfaringene fra de første dagene av årets sesjon er at partiet lett blir satt under press.

De rødgrønnes strategi er å finne saker der Kristelig Folkeparti var uenige med de tre borgerlige partiene i forrige periode - og så presse KrF på de sakene. Det er en oppskrift på fortsatt å bli spist fra begge kanter.

Uten en tydelig posisjon risikerer Kristelig Folkeparti og partileder Knut Arild Hareide å bli Stortingets hakkekylling helt frem til neste valg.

Hvis Kristelig Folkeparti skal stanse velgerflukten til både høyre og venstre, så er første skritt å lukke den ene siden. I klartekst betyr det å velge side, og partiet har ikke noe annet valg enn å si klart og tydelig at det betyr støtte til statsminister Erna Solberg.

Hvis Venstre går inn i regjering, oppstår en ny situasjon, og da bør Kristelig Folkeparti gjøre det samme. Det mener også en tungvekter som stortingsrepresentant og nestleder i KrFs gruppestyre, Hans Fredrik Grøvan.

- Dersom Venstre velger å gå inn i regjeringen, oppstår det en ny politisk situasjon i Stortinget. Da mener jeg vi i alle fall må ta opp samarbeidsdiskusjonen på nytt, sier Grøvan til Dagens Næringsliv.

Også nestleder Kjell Ingolf Ropstad er inne på det samme, og sier: - At det da vil bli en åpen debatt i partiet dersom Venstre går inn, ser jeg på som helt naturlig.

Siden Kristelig Folkeparti bare fikk 4,2 prosent av stemmene, er det mulig å vokse fra en klar posisjon både til høyre og venstre. Men det vil være livsfarlig å vende ryggen til de konservative og borgerlige kjernevelgerne på sørvestlandet. Disse står heller ikke langt politisk fra en Frp-profil som Sylvi Listhaug.

Likevel er det ingen tvil om at Kristelig Folkeparti har en annen borgerlig politikk enn Fremskrittspartiet, men det har også Venstre. Det er fullt mulig for KrF å være tydelig som et borgerlig parti, men samtidig profilere viktige saker som den kristne kulturarven, menneskerettigheter, omsorg for familien og nestekjærlighet.

Det er knyttet spenning til partileder Knut Arild Hareides tale til landsstyret. Siden Venstre ennå ikke har tatt skrittet inn i regjeringen, er det lite trolig at Hareide vil foreslå en kursendring allerede i dag.

Men det vil være dumt av Kristelig Folkeparti å slamre igjen døren allerede nå.

Nettavisen mener at Kristelig Folkeparti kan forsvinne hvis partiet ikke blir tydelig. Første skritt er å gå inn i den borgerlige regjeringen, og derfra markere kjernesaker som den kristne kulturarven og menneskerettigheter.

Hva mener du? Bør Kristelig Fokeparti gå til høyre eller venstre, eller er det klokt å fortsette på vippen.

