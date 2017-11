Norge dumper oljeaksjer, men ikke for miljøet

Norge bør selge oljeaksjer for 300 milliarder kroner, men det har ikke noe med miljøvern å gjøre.

NETTAVISEN MENER: Norges Bank vil at Oljefondet skal selge unna olje- og gassaksjer. Rådet er utelukkende økonomisk, og argumentene er ganske gode.

Norge har fortsatt store olje- og gassforekomster, og staten har Statoil-aksjer for drøyt 360 milliarder kroner. Det betyr at store deler av formuen vår er - og skal fortsatt være - i olje.

Rådet fra Norges Bank er derfor enkelt å forstå. Side oljeprisen går opp og ned, er det trolig lurt av Norge å investere sparepengene våre i noe annet enn olje og gass.

- Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen.

Dessverre ble dette enkle budskapet vridd og vrengt på i mediene. Norges Bank vil altså ikke selge oljeaksjer fordi de har mistet troen på oljeprisen. Rådet kommer heller ikke fordi Norges Bank vil drive miljøvern. Det kommer utelukkende for Norges Bank vil at vi ikke skal ha alle eggene i en kurv.

Paradoksalt kommer rådet litt sent, ettersom Norge allerede har pumpet opp store deler av oljeformuen. Ut fra samme logikk burde ikke Oljefondet fra starten unngått oljeaksjer. Men den gode finansielle debatten har vært blandet inn i en etisk diskusjon om oljenæringen.

Oljefondet er på nesten 8.300 milliarder kroner.

Ifølge Perspektivmeldingen er verdien av statens fremtidige olje- og gassinntekter rundt 4.000 milliarder kroner - altså nær halvparten av Oljefondet. Det betyr at staten har omlag dobbelt så høy eksponering mot olje og gass som den ville hatt hvis pengene var plassert i en bred global aksjeindeks.

Les mer: Norges Banks brev til Finansdepartementet

Økonomisk er det gode argumenter for å følge rådene til Norges Bank. Oljefondet skal kjøpe mer aksjer, men det er overbevisende argumenter for å selge unna olje- og gassaksjer - og plassere pengene i andre eiendeler som gjør oss mindre avhengig av en oljepris som går opp og ned.

Men det betyr ikke at oljealderen er over eller at vi bør investere mindre i utbygginger på norsk sokkel. Det er en helt annen diskusjon.

Nettavisen mener at Oljefondet bør selge olje- og gassaksjer for 300 milliarder kroner, og spre pengene på andre sektorer. Vi har uansett enorme petroleumsverdier som skal utvinnes i årene som kommer.

Hva mener du? Er du bekymret for at Norge er for avhengig av olje og gass, eller synes du frykten er overdrevet?

