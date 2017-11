Rir prinsipper for å holde Carl I. Hagen ute av Nobelkomiteen

Nobelkomiteen bør frikobles fra norsk politikk, men det er et søkt argument for å bli kvitt Carl I. Hagen.

NETTAVISEN MENER: Sett fra utlandet er den norske Nobelkomiteen nært knyttet til norsk politikk. Det er ikke så rart når komiteen i en årrekke har vært fylt av tidligere statsråder og andre topp-politikere.

Da Nobelkomiteen ga prisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiabo, svarte Kina med represalier og økonomisk boikott. Ikke mot Nobelkomiteen, men mot Norge. Kineserne oppfattet åpenbart Nobelkomiteen som nært tilknyttet den norske regjeringen.

Den daværende sammensetningen av komiteen bidro til inntrykket:

Thorbjørn Jagland, tidligere statsminister fra Arbeiderpartiet

Kaci Kullman Five, tidligere statsråd og partileder for Høyre

Gunnar Stålsett, tidligere statssekretær for Senterpartiet

Berit Reiss Andersen, tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet

Inger-Marie Ytterhorn, tidligere stortingsrepresentant for Frp.



Et slikt inntrykk forsterkes hver gang en sentral politiker velges inn i komiteen, og i så måte er ikke forslaget om å oppnevne Carl I. Hagen noe spesielt.

I mange år ble komiteen ledet av tidligere statsminister, utenriksminister og stortingspresident Thorbjørn Jagland.

Carl I. Hagen er en kontroversiell person, både internt i Fremskrittspartiet og utenfor. Men det blir søkt når det nå blir hevdet at en vararepresentant til Stortinget ikke kan velges til komiteen for å sikre komiteens uavhengighet.

Inger-Marie Ytterhorn møtte eksempelvis som vararepresentant til Stortinget i 2001 - samtidig som hun satt i Nobelkomiteen (og for øvrig jobbet som hovedrådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe).

Fremskrittspartiets Roy Steffensen treffer nok spikeren på hodet med denne kommentaren: - Det er altså ingen ny prinsippiell situasjon med Carl I. Hagen, men dette handler vel heller om at de som nå roper høyest ikke liker Carl.

Komiteens tidligere sekretær Geir Lundestad mener at Hagen er «spesielt uegnet»: - Carl I. Hagen har ikke greie på utenrikspolitikk, og vil kunne skade Nobelkomiteens omdømme internasjonalt om han blir valgt.

Lundestads mening er en ærlig sak, og han er modig nok til å fremføre den offentlig. Mange på Stortinget mener det samme, men vil ikke si det rett ut. Og da er det behagelig å ri prinsipper for å bli kvitt Carl I. Hagen.

Normalt ville Fremskrittspartiets innstilling på Carl I. Hagen gått rett igjennom på Stortinget, men flertallet på Stortinget har mulighet til å stemme ned kandidaturet. Det vil være oppsiktsvekkende, og derfor vil man forsøke å gjøre det til en formaliadiskusjon knyttet til at Carl I. Hagen ikke kan brukes fordi han er vararepresentant til Stortinget.

Det er åtte år siden Carl . Hagen satt på Stortinget, men i høst gjorde han et lite come back. Han stod på fjerdeplass på Frps liste i Oslo, og ble valgt som andre vararepresentant. Siden første vara Mazyar Keshvari møter for finansminister Siv Jensen, blir Carl I. Hagen innkalt hvis Keshvari eller Christian Tybring-Gjedde er fraværende.

Det er selvsagt et poeng at det vil bidra til ytterligere sammenblanding av det offisielle Norge og den frittstående Nobelkomiteen hvis en sittende stortingspresentant velges inn. Men det har altså skjedd tidligere uten at noen kritiserte det prinsippielt den gang.

Nettavisen mener at både Norge og Nobelkomiteen tjener på ha armlengs avstand mellom Stortinget, regjeringen og Nobelkomiteen. Men det blir søkt når dette prinsippet plutselig slår igjennom fordi Carl I. Hagen er kontroversiell.

Hva mener du? Er Carl I. Hagen særlig uegnet til å sitte i Nobelkomiteen, eller mener du at han vil gjøre en god figur?

