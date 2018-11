Ungdomsskolelærer «Erik» drikker seg full hver dag

Slik begynner «Erik» når jeg ber ham beskrive hverdagen sin. Jeg møter den tilsynelatende plettfrie ungdomsskolelæreren på en café for å snakke om skjult alkoholisme. Han kontaktet meg etter å ha lest reportasjen min fra Beirut for å fortelle sin historie. Foran meg sitter en kjekk, velkledd og atletisk mann, kanskje i begynnelsen av 40-årene.

Læreren som er likt av alle

Videre forteller han at med alkoholen følger en spilleavhengighet. Han har nå mer enn en million kroner i forbrukslån og kredittkortgjeld, men Erik er mer enn en dyster, drikkende, spillegal idiot. Han er også en høyt ansett lærer. Han lever et dobbeltliv med to ansikter. Elsket av alle, men hatet av seg selv.

Han ser sporty og glad ut, og spretter opp for å hente min kaffe latte når personalet roper navnet mitt. Det er ingenting ved ham som ville fått meg til å mistenke at det er en alkoholiker som sitter foran meg.

Pappagutt fra Oslo vest

Erik vokste opp i en stor villa på Oslos beste vestkant, i en velfungerende familie bestående av mor, far og tre barn. Fortsatt opplever han stadig at folk automatisk dømmer ham som en snobb - en typisk pappagutt fra Oslo vest. De antar at han er advokat, skipsmegler, ingeniør eller lege og blir overrasket når han sier han er lærer.

Faren ønsket ikke at barna skulle bli bortskjemte og var tilbakeholden med både kjærlighet, skryt og penger. Erik så lenge opp til sin far, men fikk aldri den anerkjennelsen han søkte og trengte som liten gutt. Selv om barndommen til tider var tøff, var det et trygt hjem uten alkohol- eller rusmisbruk.

Lever for elevene sine

I dag jobber Erik som kontaktlærer på en ungdomsskole, og har hovedsakelig fagene matematikk, norsk og naturfag. Han er en ettertraktet og dyktig lærer som er ekstremt godt likt av elever, kolleger og foreldre. Han forteller at han ser på elevene som barna sine og legger sjelen sin i å gi dem det de trenger både i undervisningen og med andre ting. Han snakker med stort engasjement om gleden ved å kunne bidra til å bygge opp et ungt menneske. Aller best er det når man kan være med på å snu noen som har det vanskelig.

Erik jobber som kontaktlærer på en ungdomsskole. Illustrasjonsfoto





Drikker minst 40 halvlitere i uken

Utenom skolen er Erik glad i sport. Han trener på treningsstudio, går lange skiturer, sykler, padler kajakk, mm. Så hvordan er det mulig, at en lærer elsket av alle og uten en eneste fraværsdag, som går milevis på ski, kan drikke 40 halvlitere i uken uten at noen har merket noe? Det kan ikke engang Erik selv svare på. Og det er nettopp det som er så skummelt med de såkalt velfungerende alkoholikerne.

«Ikke engang legen trodde meg da jeg sa hvor mye jeg drakk og at jeg trenger hjelp. Han bare lo, klappet meg på skulderen og lurte på om jeg hadde truffet noen fine damer i det siste.»

Kan miste alt han eier

Hver måned bruker Erik rundt 8000 kroner på alkohol og sigaretter. Men verre er det, at alkoholen forsterker spillavhengigheten hans. Når han er edru kan han kontrollere spillelysten, men allerede med den første ølen, blir lysten til å spille overvinnende. Når jeg spør Erik om hva han spiller på, er listen lang. Alt mulig på utenlandske nettsider som jeg ikke engang har tenkt over at eksisterer. Særlig slotmaskiner og sportsbets. Nå skylder han over en million kroner til omtrent tyve forskjellige banker pga. forbrukslån og kredittkort. Erik vet at han kan miste både hus og bil, men klarer ikke stoppe og spiller bort nesten all lønnen sin hver måned.

Erik bruker nesten alt han tjener på alkohol og gambling. Illustrasjonsfoto

Tar den første ølen i bilen

Erik har fortalt så mye om all elendigheten alkoholen tilfører livet hans, så hva er det egentlig som gjør at han vil drikke? Jeg kan se at Erik leter i sitt eget sinn etter svar på spørsmålet mitt. Til slutt sier han at det er vanskelig å forklare, men det er en slags automatikk i det. En låst greie.

Hver dag kjører han til den samme butikken og kjøper øl. Når han gjør det, hater han seg selv, men gjør det likevel. Den første ølen drikker han i bilen på vei hjem. Videre forteller Erik at ølen smaker best når det har vært en god dag. Det er som en slags belønning etter dagen, ikke en flukt som det kan være for mange andre alkoholiker. Den beste følelsen kommer etter tre - fire øl. Bekymringer blir borte og en ro senker seg over kroppen. Deretter sitter han hjemme alene og drikker til han er så full at han sovner i 23 - 24-tiden.

Det er vanskelig for meg å forstå at den sporty, sjarmerende mannen på andre siden av bordet, har et alvorlig alkoholproblem. Jeg fatter ikke hvordan han greier å kjøre til jobb med promille, energisk undervise elever og delta på foreldremøter, smile til kollegene. Selv greier jeg knapt å gå ut av sengen når jeg er fyllesyk. Og langt mindre snakke med mennesker eller trene.

Livet styres av alkohol og gambling

Når jeg spør Erik om hvordan alkohol påvirker livet hans, har han svaret umiddelbart. Utelukkende negativt. På jobb gjør han sitt beste for elevene hver eneste dag, men det koster ekstremt mye å holde en slik fasade. De fleste avtaler i fritiden avlyser han. Alkoholen går også hardt utover sport og trening som er noe av det Erik liker aller best.

Han forteller videre at han gjerne skulle hatt en jente å være glad i, men både alkohol og gambling er drepen for et hvert forhold. I tillegg har all drikkingen svekket den sosiale selvtilliten og man isolerer meg mer og mer. Spillavhengigheten gjør at han heller vil sitte alene hjemme, selv om han egentlig er en sosial person og har mange venner. Den økonomiske knipen taler for seg. Foreløpig er helsen god, men Erik vet det bare er et tidsspørsmål før kroppen ikke tåler mer. De eneste dagene han ikke drikker, er når han er så fyllesyk at han ikke greier.

For meg er det helt uforståelig hvordan det er mulig å fungere og prestere i hverdagen med et så høyt alkoholinntak.

Folk ville fått sjokk om de visste sannheten

Så må jeg stille det uunngåelige spørsmålet - Har du prøvd å få hjelp? Erik svarer at han utallige ganger har tenkt han må gjøre noe og greier å holde seg edru noen dager, men så brister det. Å drikke så mye over tid går utover den mentale helsen også. Han sier han føler seg mye eldre enn han er, og noen ganger så gammel at det er kjørt uansett. Svært få kjenner til situasjonen. De fleste ville fått sjokk om de fikk vite sannheten, men han har noen nære venner som vet alt og ønsker å hjelpe.

Eriks ønske er å leve et liv med sunn mat og trening. Gjerne dele det med en jente. Han forteller at han liker å vise en kjæreste at hun er viktig. Det er bare ikke lett å vite hvor man skal begynne når ikke engang legen tror deg. Han skulle gjerne fått behandling på Vangseter eller liknende, men pga. spillavhengigheten har han ikke råd. Han sier det i blant føles urettferdig, at han som jobber hardt for å bidra til samfunnet i jobben som lærer, som aldri har kostet samfunnet en krone, ikke får hjelp.

For min del har jeg fått et innblikk i en mørk verden. En verden der alt ser fint ut på overflaten, men som skjuler så mye sorg, skam og frustrasjon. Det er så utrolig viktig å belyse skjult alkoholisme og sette fokus på alkoholikere som fungerer i samfunnet og lever tilsynelatende normalt. Mørketallene er enorme og selv om fasaden ser fin ut, betyr det ikke at vi eller menneskene rundt oss er lykkelige.