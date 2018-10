Hvor lenge skal vi tåle saudiarabisk lovløshet?

En stats fremste oppgave er å beskytte sine borgeres liv og helse. Dette er grunnsteinen i den avtalen enkeltindividet og staten inngikk: Beskyttelse av liv og helse mot underkastelse på andre områder.

Når vi nå er vitne til at en stat har henrettet en av sine egne borgere under skjerpede omstendigheter, kan man stille spørsmål ved denne statens selvforståelse og rettforståelse. Saudi-Arabia har lenge herjet som en lovløs stat overfor sin egne innbyggere og overfor flere hundre tusen utlendinger som enten bor og jobber i landet, eller besøker det hvert år.

Saudi-Arabia innrømmer at en saudiarabisk journalist kom til sitt konsulat i Tyrkia, men forlot det ikke levende. Vi vet at besøkende til sine ambassader fra tid til annen blir desperate og aggressive. Noen ganger blir det slåsskamp. Men jeg husker ikke at noen har omkommet noen sinne i en slik slåsskamp. Og hvis det nå var så uskyldig, som Saudi Arabia hevder, at Khashoggi omkom i en slåsskamp, hvorfor ble ikke Tyrkia, hvor konsulatet ligger, underrettet umiddelbart? Hvorfor ble ikke ambulansen og politiet kalt omgående? Og hvorfor måtte det gå hele fjorten dager før Saudi Arabia i innrømmet overfor at Khashoggi ble drept i konsulatet? Hva er det Saudierne ikke skjønte da en besøkende «omkom i en slåsskamp»? Ble han liggende under en stol og ble først oppdaget ved vår-rengjøring?

Les Erik Stephansens kommentar: Hvorfor skjer ingenting med blodprinsen i Saudi?

Hva hadde skjedde dersom den drepte ikke var en høyprofilert journalist hvis forsvinning tilkalte hele verdens oppmerksomhet? Hvor mange andre har forsvunnet i den saudiske stats vold uten at noen vet hva som har skjedd med dem og hvor de befinner seg?

Mye er galt med Saudi Arabia, men når landet går så langt at de dreper en journalist, som var bosatt i utlandet, i et konsulat i et tredje land, hvor han var lurt og lokket inn, forteller hvordan landets herskere egentlig tenker.

Saudi Arabia har siden 1932 vært en nær alliert av USA. USA skryter av denne alliansen og den beskyttelsen de gir til den saudiske kongefamilien. Det er ikke USAs ansvar hva kongefamilien gjør og ikke gjør, men alt urett gjør de fordi de har full støtte og beskyttelse fra USA og at de får våpen og moralsk støtte fra USA. President Trump rettmessig sa til den sittende kongen forleden at han er ikke konge etter fjorten dager hvis ikke USA gir han sin beskyttelse.

Les også: - Patologen tok på seg hodetelefoner og begynte å kutte i Khashoggi

Saudi Arabia har bombet Jemen sønder og sammen i løpet av de siste årene. Landet er beleiret. Befolkningen sulter. FN betegner situasjonen som en humanitær krise av dimensjonen.

Andre naboer har smakt på Saudi Arabias vrede fordi de opponerer, for eksempel, på ytringsfrihetfront.

Hvis vi sammenlikner USAs retorikk overfor Iran og Saudi Arabia, ser vi kun én forskjell: «Begge er banditter, men han er vår banditt». Slik oppførsel fra mektige land har gitt brutale regimer verden rundt i mange tiår frie tøyler overfor sine egne innbyggere. Dette kan ikke fortsette lenger. Vi må sette foten ned. En gang for alle.

Les også: Washington Post trykker Jamal Khashoggis siste kommentar