Når ekstremistene finner seg sammen

Geert Wilders er en kjent nederlandsk parlamentariker. Han har skapt mye furore i Europa i mange år. Han hater islam og muslimer, og han legger ikke skjul på det. Tvert imot. Han lar ingen muligheter gå fra seg for å vekke oppmerksomhet rundt sitt islam-hat.

Denne gangen ville han arrangere en karikaturkonkurranse for å tegne Muhammad, muslimenes profet. Wilders mener visst at det å tegne og fremvise karikaturtegninger av Muhammad fremmer ytringsfriheten. The Washington Examiner skriver derimot at Wilders og hans kompanjonger aldri har vært opptatt av å forsvare ytringsfriheten. Avisen mener at de heller bruker ytringsfriheten til å vekke muslimhat, for så å nyte oppmerksomheten de får.

Wilders fikk det som bestilt. Over 10.000 muslimer i Pakistan demonstrerte mot konkurransen. Til tross for at det var kun 10.000 av over 1,25 milliarder av verdens muslimer som protesterte, vekket dette rettmessig oppmerksomhet. Wilders avlyste konkurransen og sa «Hva var det jeg sa? De er jo bare ville menn som hater ytringsfriheten».

Khadim Hussain Rizvi ledet an protestene i Pakistan og skal ha sagt ifølge Washington Post at dersom han hadde en atombombe, ville han fjernet Nederland fra jordens overflate. Han smiler i dag og har styrket sin posisjon ytterligere på ytre høyrefløy i Pakistan.

Det er samme Rizvi som kneblet den pakistanske regjeringen i fjor. Den gangen beskyldte han den pakistanske regjeringen for å ville svekke Pakistans blasfemilov. Hans 1700 (ja, kun 1700) tilhengere beleiret og lammet Pakistans hovedstad Islamabad. Justisministeren måtte gå av og regjeringen inngikk en avtale med Rizvi. En av landets ledende aviser The Dawn, kalte avtalen for «kapitulasjonen». På lederplass skrev avisen at «Det vi går igjennom nå gjør at hjernen er nummen og hjertet synker». Rizvi styrket sin posisjon. Han er nå en religiøs og politisk kraft i landet. Den nye pakistanske regjeringen er klar over det.

Etter at Rizvi begynte å protestere mot Wilders’ karikaturkonkurranse, mobiliserte statsminister Imran Khan alle krefter for å tekke Rizvi, men på Rizvis premisser. I stedet for å mane til ro, oppfordre folk til å overse provokasjonen og oppfordre nasjonen til å respektere ytringsfriheten, beordret han sin utenriksminister til å protestere overfor Nederland og mobilisere alle muslimske stater mot karikaturtegningene.

På regjeringens twitterkonto ligger nå flere meldinger og en video av statsministeren selv hvor de lover å lansere en kraftfull protest mot Wilders og hans konkurranse.

Etter at Wilders avlyste konkurranse la den pakistanske regjeringen en melding på twitter og kalte avlysningen for en «stor moralsk seier for den muslimske ummah». Wilders har fått en fremmed regjering som motspiller og er hjertens glad for det. Han svarte med en twittermelding hvor han skriver «ikke vær sikker på seieren ennå, jeg er ikke ferdig med dere».

Geert Wilders inviterer den pakistanske regjeringen i spillet videre

Khans regjering tapte dermed sin første test mot religiøs ekstremisme. De har innrømmet at straks de religiøse ekstremister rører på seg, vil regjeringen gi seg, og begi seg på ville veier. Khans nye regjering har snevret sin egen handlingsrom og satt løkken rundt egen hals. De ekstreme kan nå leke med dem hele veien og sparke krakken de står på vekk når som helst. Geert Wilders og Rizvi er vinnere. Alle vi andre er tapere i denne runden.