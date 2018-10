Takk for et viktig arbeid, Landsem!

«Ta et oppgjør du også – mot hevnporno, mobbing, utpressing og urett mot menneskers integritet», står det å lese på Mia Landsems hjemmeside. Det er svært alvorlig å oppleve at den ultimate tilliten mellom to mennesker er brutt og ens mest intime bilder er spredd på internett. Dette opplever mange jenter, og noen gutter. Plutselig en dag finner de at bilder de i en intens periode delte med den de stolt mest på, går viralt på internett. Dette kan sammenliknes med et fysisk seksuelt overgrep, om ikke verre. Bilder som spres på internett lever sitt eget liv på internett. Det er en ekstra belastning.

Jenter har tatt sitt eget liv etter at de har sett at bildene deres er spredt på internett. Ifølge help.no sier 80 prosent av de som har vært utsatt for hevnporno at de tok bildene frivillig og delte dem med en de stolte på. 90 prosent av ofrene er kvinner.

I en digital verden ligger alt til rette for at mennesker vil dele sine intime bilder med dem de stoler på. Mange blir i tillegg uvitende avbildet eller filmet. Flere andre blir utsatt for hacking av sine telefoner eller PCer. Nora Mørk-saken er et slikt eksempel.

Det er behov for at vi er forsiktige med hva vi lagrer på våre PC-er og telefoner, at disse gjenstandene er sikret mot hacking, at vi forebygger ufrivillig filming og avfotografering. Samtidig er det viktig å sette fokus på de som misbruker tillit og teknologi for å gjøre livet vanskelig for mange mennesker.

Samfunnet ligger etter den teknologiske utviklingen. Det har blitt tatt til orde for en effektiv lov som skal regulere straff for å spre intime bilder og video uten den implisertes samtykke. «Saken har høy prioritet», sa Peter Frølich til Nettavisen for seks måneder siden. Han er justispolitisk talsperson for Høyre på Stortinget. Våren 2018 bad Stortinget Regjeringen å komme med et slikt lovforslag før sommeren. Saken er ennå ikke nådd Stortinget. Jeg har respekt for at en lovsak skal utredes grundig før den sendes til Stortinget, men her har det tatt lang tid. Det er på høy tid at saken sendes til Stortinget.

I påvente av loven er det viktig at vi tar den viktige samtalen med unge gutter og menn i familien og vennekrets. Tillit er grunnsteinen i et forhold og i vårt samfunn. Moral er den andre verdien vi må ta vare på. Tillit og integritet må ikke tukles med. Da vi alle sammen rammet – før eller senere. Bilder delt i god tro må være i den private sfære. Å dele dem med uvedkommende uten vedkommendes samtykke er grov krenkelse av ens integritet og tillit.

Plan Norge deler ut «jentepris» hvert år. I år gikk prisen til Mia Landsem. Juryen, som jeg hadde gleden av å være en del av, mener at Landsem sitt arbeid for å sikre at jenter ikke blir misbrukt på internett er viktig og banebrytende. Der hvor politiet fortsatt mangler god kompetanse, bruker Landsem sin kompetanse og engasjement for å redde jenter fra ydmykelse, nedbryting og i noen tilfeller enda verre. Jeg gratulerer Landsem med prisen, og takker for det viktige arbeidet hun gjør.