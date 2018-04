Vold i Palestina må ta slutt

Påsken var voldelig i Palestina igjen. Palestinerne har protestert og kastet stein mot Israel. Israel har svart vane-tro brutalt og uproporsjonalt. Ingen skal fortelle meg at steinkastende ungdommer var en trussel mot Israels sikkerhet eller eksistens. Likevel svarte Israel med full styrke og brutalitet. Det gjør de alltid. 1400 palestinerne er skadet. 16 er drept, sier NRK. Det betyr flere hundre familier, og flere tusen mennesker i sorg og evig smerte. I verdens største fengsel i friluft.

Ødeleggelsene etter israelsk brutalitet 2008/2009. Denne jenten er atten år i år. Hva bærer hun i sitt sinn over denne behandlingen?

Det palestinske folk har vært okkupert og herjet med i 70 år. Landets deres er partert. Familier er skilt med makt og murer. To millioner av dem bor i et friliftsfengsel på størrelse med Hamar kommune. Det er Gaza. Jeg har besøkt dette fengselet. Jeg møtte Gaza-boere som led under et svært brutalt okkupasjonsregime, og FN-medarbeidere som gav klart uttrykk for at Israel ikke overholdt sine forpliktelser som okkupantmakt. Israel brøt internasjonale konvensjoner.

I fjor besøkte jeg Palestina igjen. Jeg var vitne til den samme ydmykelsen som jeg så for ni år siden, og den vi stadig ser i tv-ruten g leser om i avisene stadig vekk. Jeg så unge palestinere ydmyket i sitt eget land. Jeg traff palestinere som hadde flyktet fra sitt land til Europa og USA, og ikke så noe håp for å komme tilbake å bo i sitt land. Vi møtte palestinere som gav uttrykk for sinne og oppgitthet.

Frihet og menneskeverd ligger i menneskets natur. Tar du dette fra han, vil han gjøre alt i han smakt for å få den tilbake. Har du da en overmakt som overreagerer hver gang de undertrykte gir uttrykk for sine følelser, blir det et blodbad likt vi ser i Palestina denne påsken. Det eneste som kan få slutt på denne konflikten, gir palestinerne sin frihet og menneskeverd tilbake, og sikre Israel sin sikkerhet, er slutt på okkupasjonen. Det må snart være slutt på okkupasjonen, volden og lidelsene for det palestinske folk.