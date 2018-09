Aksjefavoritt kan dobles i rekordfart

24.09.2018 – Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på en svært spennende aksje på Oslo Børs, seismikkmyggen SeaBird Exploration (ticker på Oslo Børs: SBX), og har også sett nærmere igjen på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) som stiger videre til ny all-time high notering i dag.

SeaBird Exploration (ticker på Oslo Børs: SBX) er mandag formiddag en av børsvinnerne på Oslo Børs og stiger solide 10.67 prosent til NOK 2.09.

Flere meglerhus har oppgradert aksjen i løpet av sommeren, og vurderer aksjen til å være en doblingskandidat. ABG Sundal Collier (kursmål NOK 4.00), Sparebank 1 Markets (kursmål NOK 4.00) og Norne Securities (kursmål NOK 3.50). Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her.



Aksjeanalyser.com har i dag altså sett nærmere på SeaBird Exploration (ticker på Oslo Børs: SBX), og som du kan lese mer om nedenfor her.

Seabird Exploration (ticker på Oslo Børs: SBX)

SeaBird is a global provider of marine 2D and 3D seismic data for the oil and gas industry. The company is the market leader in the high-end 2D seismic services segment.

The company is also a leading provider of niche 3D and source vessel solutions.

SeaBird concentrates on contract seismic surveys, but is also actively engaged in the multi-client sector.

The company is uniquely positioned with its industry-leading Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) culture and accreditations.

Operational excellence ensures bestin-class performance. SeaBird’s focus

on technological development ensures continuous service improvement.

The Company is listed on the Oslo stock exchange with headquarters in Cyprus.

We have regional offices in Limassol, Oslo, Houston and Singapore.

Our fleet utilizes industry standard equipment, operated to the highest QHSE standards; we are accredited/certified to ISM / ISPS, OGP, ISO 9001, 14001 and OHSAS 18001.

SeaBird manages both Maritime and Seismic operations, providing for a unified crew and operation. Our in-house offshore Support department assists our field crews with every aspect of the operation.

For mer informasjon om Seabird Exploration (ticker på Oslo Børs: SBX), se her: http://www.sbexp.com/

[Hegnar.no – 21/09-2018]: Forespørslene renner inn

Selskapet merker en kraftig økning i anbudsaktiviteten, spesielt innen havbunnseismikk Etter å ha hentet nær 300 millioner i egenkapital i løpet av sommeren, ønsker seismikkmyggen å vokse videre.

Pr. 31. august hadde det kommet inn rundt 40 forespørsler i tredje kvartal.

Fra mai til juli hentet Seabird Exploration inn totalt 295 millioner kroner i frisk egenkapital.

Nå rigger selskapet seg for den kommende oppturen.

Med en netto kontantbeholdning som var på 12,5 millioner dollar ved utløpet av juni, samt begrenset gjeld, ønsker selskapet å fornye og utvide flåten gitt at tilfredsstillende kontrakter kommer i havn.

– Selskapet er godt posisjonert for å forfølge M&A (fusjoner og oppkjøp. journ.anm.)) til attraktive prisnivåer, heter det i presentasjonen.

I juli gikk Seabird til anskaffelse av det 2009-bygde seismikkfartøyet Geowave Voyager inkludert utstyr for 17 millioner dollar.

Skipet, som er ventet levert i fjerde kvartal 2018, hadde en byggekostnad på hele 120 millioner dollar.

Flåten består dermed av 5 fartøy, derav et ligger i opplag til utnyttelse og marginer er bedre.

Viktige hendelser for SeaBird Exploration (ticker på Oslo Børs: SBX) i 2018:

05/02-2018: Aksjetsunami gir kurskollaps på børsen

Fredag (02/02-2018) var det 57 millioner aksjer i selskapet. I dag (05/02-2018) er det én milliard ekstra. Det er kapitalutvidelsen på 100 millioner kroner til 10 øre stykket som nå er registrert. Stig Myrseth, Runar Vatne, Per Øyvind Berge og Øystein Stray Spetalen var blant investorene som lastet opp i emisjonen. Nå kan de 370 investorene som kjøpte aksjer for 10 øre stykket endelig selge unna.

Seabird stuper 59,7 prosent til 13 øre.

25/05-2018: (SBX) Seabird-emisjon i boks

I går (24/05-2018) ble det kjent at Seabird Exploration har hyret inn ABG Sundal Collier og SpareBank 1 Markets for å gjennomføre en rettet emisjon med bruttoproveny på 100-150 millioner kroner.

Sent torsdag kveld var pengene på plass.

937,5 millioner aksjer hadde blitt plassert til kurs 16 øre, og dermed et bruttoproveny på 150 millioner kroner.

Pengene vil gå til å finansiere arbeidskapital og potensielle nye investeringer i fartøyer og utstyr.

11/07-2018: (SBX) Kraftig interesse for Seabird-emisjon

Etter børsslutt onsdag (11/07-2018) varslet seismikkselskapet Seabird Exploration at det ville gjennomføre en rettet emisjon med et bruttoproveny i området mellom 80 og 120 millioner kroner.

Nettoprovenyet skulle gå til å finansiere kjøpet av seismikkfartøyet «Geowave Voyager» og noe seismisk utstyr fra et heleid datterselskap av CGG, samt generelle selskapsformål.

Fartøyet har en prislapp på 17 millioner dollar, tilsvarende 136 millioner kroner med dagens valutakurs.

Fra emisjonen ble varslet til den var fulltegnet, tok det fem og en halv time.

Totalt ble det tilbydd 623 millioner nye aksjer til 19 øre pr. stykk, noe som utgjør et bruttoproveny på 120 millioner kroner. Det kunne også blitt mye mer.

– Den rettede emisjonen tiltrakk seg sterk interesse fra både eksisterende aksjonærer og nye investorer og ble flere ganger overtegnet, skrev selskapet i børsmeldingen.

Av den grunn har styret besluttet å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil 19 millioner kroner rettet mot selskapets eksisterende aksjonærer som ikke fikk delta i onsdagens rettede emisjon, skrev selskapet videre den gang i børsmeldingen.

15/08-2018: (SBX) Emisjonen ble fulltegnet

SeaBird Exploration har gjennomført en reparasjonsemisjon. Ifølge en børsmelding ble det mottatt tegninger for rundt 214 millioner aksjer.

Dermed vil selskapet utstede 156,25 millioner aksjer til 0,16 kroner stykket.

Styreleder Heidar Engebret skal ha blitt tildelt 2,8 millioner aksjer. Etter denne transaksjonen vil han ha 6,6 millioner aksjer i selskapet.

17/08-2018: (SBX) Seabird kutter tapene

I 2. kvartal 2018 fikk Seabird Exploration et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på minus 3,62 millioner dollar, mot minus 11,16 millioner dollar for et år siden.

Resultatet før skatt endte på minus 4,61 millioner dollar, mot et negativt resultat på 11,17 millioner dollar året før.

Selskapet fikk et driftsresultat (EBIT) på minus 3,98 millioner dollar, mot et negativt driftsresultat på 9,72 millioner dollar i 2. kvartal 2017.

EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) gikk fra minus 6,26 til minus 2,27 millioner dollar.

SeaBird Exploration omsatte i perioden for 2,94 millioner dollar, mot 2,65 millioner dollar for et år siden.

Flere meglerhus har oppgradert aksjen i løpet av sommeren.

Doblingskandidat (MERK: kursmål nevnt nedenfor var FØR spleis 10 til 1 aksjer den 27/08-2018 så kursmål på hhv. 40 øre og 35 øre tilsvarer i dag etter aksjespleis 10 til 1 nå NOK 4.00 og NOK 3.50)

Tidlig i juli lanserte ABG Sundal Collier-duoen John Olaisen og Haakon Amundsen Seabird som doblingskandidat, da de oppgraderte aksjen fra hold til kjøp.

Kursmålet ble jekket opp fra 20 til 40 øre (tilsvarende i dag NOK 4,00 etter aksjespleis den 27/08-2018 på 10 aksjer til 1 aksje) for selskapet som ifølge meglerhuset trolig er verdens største og mest effektive tilbyder av 2D-kapasitet.

Den samme uken (17/08-2018) tok Sparebank 1 Markets opp dekning av aksjen med kjøpsanbefaling og kursmål 40 øre (tilsvarende i dag NOK 4,00 etter aksjespleis den 27/08-2018 på 10 aksjer til 1 aksje).

Tidligere samme uken (aug. 2018) kom også Norne Securities med en oppdatering på Seabird Exploration, der kjøpsanbefalingen ble gjentatt og kursmålet høynet fra 30 til 35 øre (tilsvarende i dag NOK 3,50 etter aksjespleis den 27/08-2018 på 10 aksjer til 1 aksje).

27/08-2018: (SBX) Ex spleis 10 gamle aksjer til 1 ny aksje.

Teknisk Analyse av Seabird Exploration (ticker på Oslo Børs: SBX)

SeaBird Exploration (ticker på Oslo Børs: SBX) viser en sterk utvikling mandag og er i ferd med å utløse et kraftig teknisk kjøpssignal nå.

Aksjen bryter ut av en fallende trend, og over et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 2.00-nivået.

Videre så signaliserer nå ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD at aksjen trolig står foran videre kursoppgang i tiden fremover.

Aksjen bryter nå også over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og som gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen på kort og mellomlang sikt.

Videre så er 50-dagers glidende gjennomsnitt i ferd med å bryte over 200-dagers glidende gjennomsnitt, og med det utløses det som heter ‘Golden Cross Signal’ og som er et kraftig positivt teknisk signal om at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden er i ferd med å vende i fra negativ til positiv.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for SeaBird Exploration (jf. diagram ‘SignalListen’ nedenfor).

I henhold til det kraftige tekniske kjøpssignal som nå er i ferd med å utløses for SeaBird Exploration (ticker på Oslo Børs: SBX) så indikerer det samlede positive tekniske bildet for aksjen et potensiale for SeaBird Exploration (ticker på Oslo Børs: SBX) opp i mot NOK 4.00 – 5.00.

Dette gjerne i løpet av så kort tid som de neste 3-6 måneder.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for SeaBird Exploration (ticker på Oslo Børs: SBX), og det kraftige tekniske kjøpssignal som er i ferd med å utløses for SeaBird Exploration så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Teknisk Analyse av Seabird Exploration (ticker på Oslo Børs: SBX):