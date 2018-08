Aksjen er seksdoblet - kan nå dobles igjen

27.08.2018 - Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på en av sine favorittaksjer innenfor olje- og offshoresektoren på Oslo Børs: Panoro Energy (ticker: PEN).



Panoro Energy (ticker: PEN) er igjen en av børsvinnerne på Oslo Børs i dag og aksjen er mandag formiddag opp med solide 7,94 prosent til NOK 18.35.



Aksjen har nå nesten seksdoblet seg på 12 måneder, og steget i fra en kurs ved NOK 3.19 den 28. august 2017, og til i dag en kurs ved NOK 18.35.



Nå kan aksjen gjerne dobles en gang til, og du kan lese mer om dette nedenfor i saken her under Aksjeanalyser.com sin oppdaterte tekniske analyse i dag av denne elleville aksjen på Oslo Børs, Panoro Energy (ticker: PEN).



Les også i fra 23.08.2018: "Svenskekrona kan falle til laveste nivå på 15-20 år"



Kort om Panoro Energy (ticker på Oslo Børs: PEN)



Panoro Energy ASA is an independent E&P company based in London and listed on the Oslo Stock Exchange with ticker PEN. The Company holds high quality production, exploration and development assets in Africa, namely the Dussafu Licence offshore southern Gabon, OML 113 offshore western Nigeria, Offshore Tunisia the Sfax Offshore Exploration Permit, the Ras El Besh Concession, and the Hammamet Offshore Exploration Permit.



Kilde: http://www.panoroenergy.com/



Aksjeanalyser.com har helt siden desember 2017 hatt en lang rekke positive analyser av Panoro Energy (ticker: PEN).



Aksjen utløste kjøpssignal i henhold til Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, allerede i begynnelsen av november 2017 (jf. diagram 'SignalListen' nederst i saken her).



Den gang var Panoro Energy (ticker: PEN) rundt NOK 4.93, mens aksjen i dag har steget helt til NOK 18.35.



Panoro Energy (ticker: PEN) har dermed steget med hele 272 prosent på bare rundt 10 måneder siden Aksjeanalyser.com startet en lang rekke positive analyser av aksjen.



Aksjeanalyser.com har sett nærmere igjen på Panoro Energy (ticker: PEN) i dag, og hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer for den videre utviklingen fremover.



Les også fra fredag 17.08.2018: "Fredriksen-aksje kan dobles i rekordfart"

Teknisk Analyse av Panoro Energy (ticker: PEN)



Panoro Energy (ticker: PEN) viser altså en svært sterk utvikling, og det både på kort og lang sikt innenfor en bratt stigende trend (jf. diagrammer nedenfor i saken her).



Aksjen er nå i ferd med å utløse nye positive tekniske signaler etter at aksjen i dag bryter opp i fra en rektangel konsolideringsformasjon.



Panoro Energy (ticker: PEN) har funnet teknisk støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt, og ulike momentum-indikatorer som RSI og MACD signaliserer nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover.



Det er nå begrenset med teknisk motstand videre oppover for Panoro Energy (ticker: PEN), og som i første omgang vurderes til å kunne ha et potensiale nå opp i mot NOK 25.00-nivået på 1-3 måneders sikt.



På litt lengre sikt, 6-12 måneder, så vurderer Aksjeanalyser.com at aksjen, og ut i fra det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen, kan ha et potensiale helt opp i mot NOK 35.00 -40.00 .



Aksjeanalyser.com vurderer altså Panoro Energy (ticker: PEN) fortsatt som en svært interessant kjøpskandidat og ser en mulig dobling for aksjen opp i fra dagens kursnivå på 6-12 måneders sikt.



På kort sikt (1-3 måneder) så vurderes potensialet til å være opp i mot NOK 25.00, og som innebærer da en oppside på rundt 36 prosent i fra dagens kursnivå på 1-3 måneders sikt.



Panoro Energy (PEN) var for øvrig også en av Aksjeanalyser.com sine åtte favorittaksjer innenfor olje- og offshoresektoren presentert for medlemmer den 15.04.2018, og aksjen er nå opp hele 105 prosent siden den gang.



Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!



Bestill ditt 1-års VIP medlemskap til hele 40% rabatt (tilbudet gjelder t.o.m. 31.08.2018) for KUN kr 3.593,- i dag her hos Aksjeanalyser.com!



Teknisk Analyse av Panoro Energy (ticker på Oslo Børs: PEN)