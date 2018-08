Aksjen kan flerdobles

29.08.2018 - Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på Jinhui Shipping and Transportation (ticker på Oslo Børs: JIN).



Jinhui Shipping and Transportation (ticker på Oslo Børs: JIN) har i dag kommet med sine resultater for 2. kvartal 2018, og aksjen starter onsdag formiddag som en av børsvinnerne på Oslo Børs.



Aksjen er onsdag formiddag opp hele 10,4 prosent til NOK 9.34.



Aksjeanalyser.com har sett nærmere på Jinhui Shipping and Transportation (ticker på Oslo Børs: JIN) i dag for sine VIP medlemmer.

Jinhui Shpping and Transportation (ticker på Oslo Børs: JIN)

Jinhui Shipping Group is an international dry bulk operator with meticulous operation linking and experienced personnel. Its core operations are ship chartering, ship owning and ship management.

For mer informasjon om Jinhui Shipping and Transportation (JIN), se her: http://www.jinhuiship.com/

Teknisk Analyse av Jinhui Shipping And Transportation (ticker på Oslo Børs: JIN)

Jinhui Shipping And Transportation (ticker på Oslo Børs: JIN) viser en positiv utvikling på kort og mellomlang sikt (jf. diagrammer nedenfor).



Aksjen utløser nå flere positive tekniske signaler etter oppgangen i dag som selskapet har lagt frem sine resultater for 2. kvartal 2018.



Jinhui Shipping And Transportation (ticker på Oslo Børs: JIN) bryter nå opp i gjennom både 200-dagers glidende gjennomsnitt, og et viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 8.80 (jf. dagdiagram nedenfor).



Aksjen bryter nå også opp fra en langsiktig fallende trend (jf. ukediagram).

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer også videre oppgang nå for aksjen i tiden fremover.



Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Jinhui Shipping And Transportation (ticker på Oslo Børs: JIN), jf. diagram 'SignalListen' nedenfor.



Med de positive tekniske signaler som nå utløses for Jinhui Shipping And Transportation (ticker på Oslo Børs: JIN) så signaliseres videre oppgang på kort og mellomlang sikt for aksjen.



Potensialet for aksjen vurderes i første omgang (1-3 måneders sikt) ti lå kunne være opp i mot neste viktige tekniske motstandsnivå rundt NOK 12.50 (jf. ukediagram).



Brytes også NOK 12.50-nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Jinhui Shipping And Transportation (ticker på Oslo Børs: JIN).



Aksjen vil da kunne ha potensiale helt opp i mot NOK 20.00 - 30.00 på 1-2 års sikt.



Basert på det samlede positive tekniske bildet nå for Jinhui Shipping And Transportation (ticker på Oslo Børs: JIN) så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå.



Det skal for øvrig informeres om at aksjen er svært volatil, og med svært volatile aksjer følger naturligvis også svært høy risiko!



Aksjeanalyser.com finner altså Jinhui Shipping And Transportation (ticker på Oslo Børs: JIN) som en spennende kjøpskandidat, og potensialet vurderes til å kunne være opp i mot NOK 12.50 på 1-3 måneders sikt.



Videre så vurderer Aksjeanalyser.com potensialet for aksjen til å kunne være helt opp i mot NOK 20.00 - 30.00 på 1-2 års sikt, og ved et eventuelt brudd opp i gjennom 12.50-nivået (jf. ukediagram nedenfor).

