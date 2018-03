Aksjen steg 23.650 % - Nå eksploderer den igjen

28.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på den gode gamle traveren på Oslo Børs, Tomra-aksjen.



Tomra-aksjen gikk til himmels på Oslo Børs siste børsdag før påsken, og etter svært gode nyheter for selskapet.

Les også: "Britene vil innføre pant - Norske Tomra tar av på børsen"

Det britiske miljø-, mat og distriktsdepartementet la onsdag frem en plan for innføring av pant i Storbritannia.



- Storbritannia er et veldig stort marked. Det ville vært på størrelse med det vi har gjort i Tyskland tidligere, hvor vi har hatt stor suksess. Så dette kan være en veldig stor mulighet for oss, uttalte i dag etter nyheten direktør for merkevare og selskapskommunikasjon Lorraine Dundon i Tomra til TDN Direkt.



- Fra det vi forstår vil dette bli en løsning for hele Storbritannia, og myndighetene ser på pantemaskiner som en mulighet, hvilket vi tilbyr. Så dette kan være en stor mulighet for Tomra, og vi ser frem til høringsperioden det kommende året der alle detaljene vil bli klare, sier hun videre til nyhetsbyrået.



Dundon påpeker overfor TDN Direkt at meldingen fra britiske myndigheter kom tidligere enn ventet, men legger til at høringsrunder som dette ofte går over minst et år.



Hun synes det er for tidlig å anslå hva innføring av pant i Storbritannia vil bety for Tomra kommersielt.



Tomra-aksjen steg med hele 9,33 prosent i dag, og på siste børsdagen før påske til NOK 164,00 per aksje.



Tomra-aksjen ble med dette den klare børsvinneren på Oslo Børs den siste børsdagen før påsken.



Tomra-aksjen har vist en svært positiv utvikling de seneste årene, og ingen kan i hvert fall skylde på Aksjeanalyser.com hvis de ikke har fått med seg denne oppgangen i Tomra-aksjen de seneste årene.



Vi har kommet med veldig mange positive analyser av Tomra-aksjen hos Aksjeanalyser.com de seneste årene, og første gang her allerede den 12. februar 2015, altså for rundt tre år siden nå:



"Aksjen steg 23.650% på 13 år - nå ventes ny kraftig oppgang"



Vi skrev blant annet i vår analyse av Tomra-aksjen den gang for rundt tre år siden:



"Nå har imidlertid Tomra-aksjen vist en sterk utvikling den siste tiden, og har endelig klart å bryte opp gjennom dette viktige NOK 60,00-nivået.



Det er med dette utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og kanskje skal Tomra-aksjen igjen få fart på seg nå fremover.



Nå som aksjen har brutt opp gjennom det viktige motstandsnivået rundt 60,00 kroner så er det begrenset med motstand videre oppover, og kanskje kan vi i løpet av de neste årene se aksjen opp mot gamle høyder rundt 190,00 kroner som den var i år 2000.



Det er i hvert fall utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for Tomra-aksjen nå, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen både på kort og lang sikt."



I dag tre år senere så er aksjen altså nå nær ved å nå vårt kursmål ved NOK 190,00, og som vi skrev for tre år siden at aksjen gjerne kunne stige til i løpet av neste årene.



I dag endte altså aksjen i NOK 164,00, og den trenger da bare å stige med rundt 15 prosent til så har den nådd vårt kursmål for aksjen på et par års sikt, og som var ved NOK 190,00.



Tomra-aksjen var rundt NOK 63,00 ved vår analyse den gang for tre år sien, og aksjen har nå da steget med solide 160 prosent i løpet av disse tre årene nå har gått siden vår analyse den 12. februar 2015.



Vi har siden den gang, og i løpet av disse tre årene, hatt en rekke positive analyser av Tomra-aksjen hos Aksjeanalyser.com og hvor vi har gjentatt vårt svært positive syn på denne gode gamle travern på Oslo Børs, Tomra.



Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Tomra-aksjen, og det tekniske bildet for aksjen nå, og som du kan lese om nedenfor her.



Les også: "De 10 mest hatede aksjene i Norden - norsk aksje på 2. plass"



Tomra er altså en av de virkelig gode gamle traverne på Oslo Børs, og er i blant selskapene på børsen i dag som har vært lengst notert på Oslo Børs.



Tomra Systems ASA (ticker på Oslo Børs: TOM) er et norsk industriselskap som produserer pantesystemer for drikkevareemballasje.



Tomra står for TOMflaskeReturAutomat.

Selskapet ble grunnlagt i 1972 av brødrene Petter og Tore Planke. Hovedkontoret ligger i Asker.



Selskapet har satset på verdensmarkedet, og har i 2006 over 80.000 automater utplassert i rundt 50 land.



For mer informasjon om Tomra Systems ASA (ticker på Oslo Børs: TOM), se her: https://www.tomra.com/en/investor-relations



Teknisk Analyse av Tomra Systems ASA (ticker på Oslo Børs: TOM)



Tomra er altså et av selskapene som har vært notert lengst på Oslo Børs, og aksjen var veldig hot på 90-tallet, og hadde da en himmelferd uten sidestykke.



Aksjen steg fra en bunn i 1987 på 0,80 kroner, og helt opp til en topp i 2000 rundt NOK 190,00, en ellevill oppgang på utrolige 23.650 prosent på 13 år!



Bare for å illustrere hva dette ville gitt av avkastning om man hadde fått med seg en slik vanvittig oppgang så ville en investering på 10.000 kroner i Tomra-aksjen i 1987 ved kurs 0,80 kroner ha vokst til 2.375.000 kroner i 2000 ved kurs 190,00 kroner.

Les også fra i går: "H&M-aksjen stuper og er ned med hele 67 prosent"

Men siden toppen i 2000 så ble det lite champagne og børsfest for Tomra-aksjonærene, og aksjen falt så i fra en topp rundt NOK 190,00 i 2000 og helt ned til en bunn rundt NOK 22,00 i 2005.



Deretter så la Tomra-aksjen seg i et slags stabilt sideleie i mange år, og hvor den svingte mellom dette da støttenivået rundt NOK 23,00 og et motstandsnivå for aksjen som ble dannet rundt NOK 65,00.



Aksjen svingte i mellom disse to nivåene, NOK 22,00 og NOK 65,00 i hele perioden i fra 2003 til 2015, altså i hele 12 år.



Det ble da når aksjen eeeeendelig klarte å bryte opp i fra denne 12 år lange og kjempestore rektangel-konsolideringsformasjonen, utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal for Tomra-aksjen.



Det var dette vi skrev om i vår første positive analyse av Tomra-aksjen for rundt tre år siden nå her den 12. februar 2015: "Aksjen steg 23.650% på 13 år - nå ventes ny kraftig oppgang"



Nå har vi altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Tomra-aksjen, og hva det tekniske bildet nå viser for denne gode gamle travern på Oslo Børs som igjen viser gode gamle takter og stiger kraftig på børsen om dagen.



Tomra (TOM) har vist en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend i de senere årene nå.



Det er nå utløst nye positive tekniske signaler for aksjen da den bryter opp i gjennom øvre trendlinje i denne langsiktige stigende trenden (jf. (Måned) kursdiagram nedenfor i saken her).



Dette signaliserer en enda brattere stigningstakt for Tomra-aksjen i tiden fremover nå, og hvor neste tekniske motstandsnivå for aksjen nå er ved tidligere all-time high i fra 2000, da aksjen var høyest rundt NOK 190,00-200,00 (jf. 'Måned' kursdiagram nedenfor).



Dersom aksjen også bryter opp i gjennom dette nivået rundt NOK 190,00-200,00, ja så er det lite teknisk motstand videre oppover for Tomra-aksjen.

Det betyr naturligvis ikke at den da vil stige helt til himmmels, men det indikeres nå altså en enda brattere stigningstakt for aksjen etter at den nå har brutt opp i gjennom øvre trendlinje i den tidligere langsiktige stigende trenden.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for Tomra-aksjen, og som den har vært med unntak av to korte perioder, helt siden vi kom med vår første postive analyse av aksjen for vel tre år siden nå (jf. diagram SignalListen nedenfor).

I henhold til denne nye og brattere stigende trenden så indikeres nå et potensiale for aksjen gjerne opp i mot NOK 250,00 på 6-12 måneders sikt.



Når Tomra-aksjen i dag endte i NOK 164,00, så indikerer altså det tekniske bildet for aksjen et potensiale for aksjen på gjerne så mye som rundt 50 prosent opp i fra dagens kursnivå på 6-12 måneders sikt.



Vi gjentar derfor i dag våre mange tidligere positive analyser av denne gode gamle travern av en aksje på Oslo Børs, Tomra.



Vi ser altså et potensiale for aksjen på rundt 50 prosent opp i fra dagens kursnivå ved NOK 164,00, og opp i mot NOK 250,00 på 6-12 måneders sikt.



Teknisk Analyse av Tomra Systems ASA (ticker på Oslo Børs: TOM)

