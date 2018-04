Aksjen steg 9.900%, så falt den 98%, og nå er aksjen opp 750%

18.04.2018 – Vi har i dag og som vanlig hver dag for våre VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på både Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og på tre utvalgte og interessante aksjer.



En av de tre aksjene vi har sett nærmere på i dag er Atea (tidligere: Ementor og før det igjen: Merkantildata).



Du kan lese vår tekniske analyse i dag av Atea (ATEA) nedenfor her.

Atea ASA (ticker på Oslo Børs: ATEA)



Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur med omtrent 6.900 ansatte. Atea har kontor i 86 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia og Estland. Atea leverer IT-produkter fra ledende leverandører og bistår kunder med spesialkompetanse innenfor IT-infrastrukturtjenester. Atea hadde en omsetning på ca NOK 31 milliarder i 2016.



For mer informasjon om Atea (ATEA), se her: http://www.atea.com/

ATEA (tidligere Merkantildata (1968–2003) og Ementor (2003–2009)) er en nordisk leverandør av IT-infrastruktur. I 2017 passerte omsetningen 32,5 milliarder Konsernet har ca. 6 800 medarbeidere internasjonalt, er den tredje største IT-infrastrukturleverandøren i Europa, og er markedsleder i Norden og Baltikum innenfor denne sektoren. Atea er representert i rundt 80 byer i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Litauen, Latvia og Estland. Konsernet er notert på Oslo Børs med tickeren Atea.



Selskapet tilbyr hovedsakelig maskin- og programvareprodukter (produsert av andre, slik som IBM, VMware, Citrix, Cisco, HP, Microsoft, Lenovo og Apple), konsulenttjenester og serviceavtaler innenfor system/plattform, kommunikasjon, sikkerhet, produktivitet/samhandling.



Atea AS er den største aktøren i Norge innenfor IT-infrastruktur og har per 1. mars 2018 1 650 ansatte. Atea arrangerer Community, som er en årlig konferanse for kunder.

Historisk kursutvikling for Atea-aksjen (tidligere Ementor og før det Merkantildata)

Vi har tatt med et diagram over den historiske kursutviklingen for Atea-aksjen (og som er tidligere Ementor og før det Merkantildata).

Aksjen hatt sin storhetstid på det glade 90-tallet, og hvor aksjen i løpet av få år i fra januar 1992 til mai 1998 steg i fra rundt NOK 7.50 til NOK 750.00 (jf. øverste av diagrammene nedenfor i saken her).

Aksjen steg da altså med vanvittige 9.900 prosent i løpet av en seks års periode.

Deretter i fra IT-boblen sprakk i 2000 så stupte aksjen i fra rundt NOK 750.00 til en bunn rundt NOK 15.00 i 2005.

Siden det så fikk aksjen igjen et kraftig løft og steg i fra NOK 15.00 i 2005, og opp til NOK 55.00 før finanskrisen i 2008, og da aksjen igjen stupte.

Aksjen falt da ned til NOK 15.00-nivået igjen og en bunn da i begynnelsen av 2009, og før aksjen igjen begynte å tikke oppover, kraftig oppover..

Atea-aksjen har nå steget i fra rundt NOK 15.00 i begynnelsen av 2009 og til i dag rundt NOK 127.00 i 2018, og har da steget med solide ca. 750 prosent de seneste rundt ni årene nå.

Vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Atea-aksjen og hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer om den videre utviklingen fremover, og som du kan lese mer om nedenfor her.

Teknisk Analyse av Atea ASA (ticker på Oslo Børs: ATEA)



Atea (ATEA) viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend (jf. ukediagram nedenfor).



Aksjen bryter opp i gjennom øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden og etablerer en ny og brattere stigende trend nå (jf. ukediagram).



Aksjen utløste som vi skrev om i en positiv analyse av aksjen den 02.02.2018 et nytt kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd opp i fra en stor rettvinklet stigende triangel formasjon (jf. ukediagram nedenfor).



Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen har også vært i kjøpssignal for Atea siden slutten av november 2017, og da aksjen var rundt NOK 110.00 (jf. diagram SignalListen nedenfor).



Det samlede tekniske bildet for Atea er svært positivt nå, og videre oppgang signaliseres for aksjen både på kort og mellomlang sikt.



Potensialet for aksjen, og i henhold til den stigende trenden, er opp i mot 150-160 kroner på 3-6 måneders sikt.



Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Atea (ATEA) så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat.



Vi ser altså et potensiale for aksjen opp i mot 160 kroner på 3-6 måneders sikt.



Når Atea-aksjen i dag er rundt NOK 127.00 så innebærer det et bra potensiale for Atea-aksjen, og på rundt 26 prosent på 3-6 måneders sikt.

I henhold til den mer langsiktige stigende trenden for Atea-aksjen (jf. øverste diagram nedenfor) så indikeres at aksjen kan ha potensiale til å stige betydelig mer på 1-2 års sikt, og da gjerne helt opp i mot NOK 300.00-400.00.

Atea-aksjen kan altså ha potensiale til å både dobles og flerdobles videre de neste 1-2 år i henhold til den langsiktige stigende trenden som startet etter finanskrisen i begynnelsen av 2009.

Teknisk Analyse av Atea ASA (ticker på Oslo Børs: ATEA):

