Aksjen stiger til himmels - er en doblingskandidat

17.04.2018 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com, og som vanlig hver dag for våre VIP medlemmer, sett nærmere på både Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og på tre utvalgte og interessante aksjer.



En av de tre sterke kjøpskandidatene vi har sett nærmere på igjen i dag hos Aksjeanalyser.com, og som vi har hatt flere positive analyser av dem alle tidligere er Nordic Semiconductor (NOD).



Nordic Semiconductor (ticker på Oslo Børs: NOD) stiger kraftig tirsdag etter selskapets resultatpresentasjon for 1. kvartal 2018.



Aksjen er tirsdag formiddag den soleklare børsvinneren på Oslo Børs, og med en oppgang på hele 18.90 prosent til NOK 55.90.

Nå kan du lese vår oppdaterte tekniske analyse av Nordic Semiconductor (NOD) hos Aksjeanalyser.com nedenfor her.

En annen av børsvinnerne på Oslo Børs tirsdag er DNO ASA, og som vi også har hatt mange positive analyser av hos Aksjeanalyser.com de seneste månedene, slik som her nylig den 05.04.2018:



"En av våre favorittaksjer på Oslo Børs for tiden utløser nye positive tekniske signaler – vi har sett nærmere igjen på aksjen i dag "



DNO er tirsdag formiddag opp solide 6.7 prosent til NOK 14.96.

Vi har hatt flere positive analyser av Nordic Semiconductor hos Aksjeanalyser.com de seneste månedene, og senest nå bare for få dager siden den 13.04.2018 i vår daglige "Oslo Børs i dag" og hvor vi hver dag for våre VIP medlemmer ser nærmere på Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) og på tre utvalgte og interessante aksjer:



[13.04.2018]: "Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) – og tre doblingskandidater vi presenterte for våre VIP medlemmer for tre uker siden, og som nå er opp tre ganger så mye som Oslo Børs hovedindeks".



Vi skrev i vår analyse av Nordic Semicondcutor for få dager siden blant annet:

«Ved et slikt etablert brudd opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt NOK 50.00 så vil aksjen kunne stige raskt opp i mot tidligere topp i fra 2015, rundt NOK 60.00.



Basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at det gjerne vil komme et brudd opp snart i gjennom dette viktige NOK 50.00-nivået.



Da kan altså veien bli kort videre opp i mot NOK 60.00.»



Nordic Semiconductor var også en av de tre aksjene vi presenterte i en annen sak for våre VIP medlemmer den 22.03.2018: «Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) og tre kjøpskandidater som alle er mulige doblingskandidater de neste 12 måneder»



Disse tre doblingskandidatene våre presentert for våre VIP medlemmer den 22.03.2018 er nå i snitt opp med solide 17.1 prosent på mindre enn fire uker. I samme periode så er Oslo Børs hovedindeks opp med 4.4 prosent.



I helgen som var så kunne våre VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com lese vår omfattende analysesak hvor vi har gått i gjennom alle aksjer innen olje- og offshoresektoren på Oslo Børs, og så funnet frem til våre åtte favorittaksjer innenfor sektoren som vi tror kan bli blant børsvinnerne de neste 6-12 måneder ved en videre sterk oljepris fremover:



«Vi har sett nærmere på alle olje- og offshore selskaper på Oslo Børs og funnet frem til våre åtte favorittaksjer vi tror kan bli blant børsvinnerne de neste 6-12 måneder ved en videre sterk oljepris»



Flere av disse åtte favorittaksjene våres innenfor olje- og offshoresektoren på Oslo Børs har potensiale til å kunne dobles og noen også flerdobles i løpet av de neste 12 måneder ved en videre sterk oljepris.

Nordic Semiconductor ASA (NOD)



Nordic Semiconductor ASA develops and sells integrated circuits and related solutions for short-range wireless communication. The company specializes in ultra-low power (ULP) components, based on its proprietary 2.4 GHz RF technology.



For mer informasjon om Nordic Semiconductor ASA (NOD), se her: http://www.nordicsemi.no/



Teknisk Analyse av Nordic Semiconductor ASA (NOD)



Nordic Semiconductor (NOD) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend (jf. ukediagram nedenfor).



Aksjen bryter i dag opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 50.00, og utløser med det et nytt kraftig teknisk kjøpssignal.



Neste tekniske motstandsnivå er nå opp mot tidligere topp i fra 2015, rundt NOK 60.00 (jf. ukediagram).



Basert på det samlede svært positive tekniske bildet for Nordic Semiconductor (NOD) så kan gjerne ett brudd opp i gjennom også NOK 60.00-nivået være nært forestende.



Ulike momentum-indikatorer signaliserer nå videre oppgang for aksjen på kort sikt.



Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for aksjen, og som den har vært siden slutten av mai 2017 da aksjen var rundt NOK 35,00 (jf. diagram SignalListen nedenfor).



Basert på det samlede svært positive tekniske bildet for Nordic Semiconductor (NOD) så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.



I henhold til den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor så indikeres et potensiale for aksjen helt opp i mot NOK 120.00-140.00 på 6-12 måneders sikt.



Aksjen kan således være en god doblingskandidat slik Aksjeanalyser.com vurderer det ut i fra det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen, og som også var bakgrunnen for at aksjen var med i vår sak her tidligere den 22.03.2018: «Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) og tre kjøpskandidater som alle er mulige doblingskandidater de neste 12 måneder»



Teknisk Analyse av Nordic Semiconductor ASA (NOD):

