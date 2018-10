Børssignalene som har fungert i 40 år

16.10.2018 - Aksjeanalyser.com har sett nærmere igjen på verdens viktigste børsindeks, den brede amerikanske børsindeksen S&P500.

Denne verdens viktigste børsindeks tester nå et svært viktig teknisk støttenivå, og ukene som kommer kan gi viktige tekniske signaler om den videre utviklingen.

Brytes dette svært viktige tekniske støttenivået for S&P500 så kan det gå mot en svært turbulent høst på verdens børser.

Allerede 05. oktober, uken før børsene smalt ned, så skrev Aksjeanalyser.com om at børsene kunne falle kraftig:

Aksjeanalyser.com har sett nærmere på verdens viktigste børsindeks, den brede amerikanske børsindeksen S&P500, og det svært viktige 200-dagers glidende gjennomsnitt som denne viktige børsindeksen i disse dager tester støttenivået rundt.

S&P500 fikk en rekyl opp fredag og endte da omtrent akkurat ved det svært viktige 200-dagers glidende gjennomsnitt nivået.

Dette 200-dagers glidende gjennomsnitt er et svært viktig teknisk nivå, og i USA har det i flere tiår vært et spesielt stort fokus på 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Aksjeanalyser.com har altså sett nærmere på hvordan utviklingen for verdens viktigste børsindeks, S&P500 i USA, har utviklet seg rundt dette viktige 200-dagers glidende gjennomsnitt helt tilbake til 1981, altså de seneste snart 40 år.

Men først litt om hva er egentlig glidende gjennomsnitt (på egnelsk: moving average, også forkortet ‘MA’)?

Et glidende gjennomsnitt er snittet av flere målinger av en verdi, for eksempel en aksjekurs, over en periode som flyttes fremover ettersom tiden går, for eksempel de 200 siste dagene.

Dette brukes mye i teknisk analyse, og man ser etter punkter hvor den siste kursen krysser det glidende snittet. Det anses negativt når kursen faller under det glidende snittet, og positivt når den stiger over. Uansett er et glidende snitt nyttig for å se trenden i en tallserie og fjerne den støyen man får med daglige målinger.

Et glidende gjennomsnitt er en teknisk indikator som kombinerer prisnivåer av et instrument over en spesifisert tidsperiode som deles på nummeret av datapoeng som så gir deg en trendlinje. Dette er populært blant traders fordi det kan hjelpe med å fastslå i hvilken retning den nåværende trenden peker, og den demper påvirkningen av tilfeldige pristopper.

Et glidende gjennomsnitt gjør deg i stand til å undersøke støtte- og motstandsnivåer ved å analysere tidligere bevegelser av et aktivums pris. Det glidende gjennomsnittet følger tidligere prisbevegelser til et aktivum og ser på historien til markedsbevegelsene for å forutsi mulige fremtidige mønstre. Et glidende gjennomsnitt er hovedsakelig en forsinket indikator som gjør det til et av de mest populære vektøyene for tekniske analyser.

For å regne ut det glidende gjennomsnittet trengs et visst beløp av data. Størrelsen avhenger av lengden på det glidende gjennomsnittet som skal måles. For eksempel vil en måling over ti dager kreve ti dager med data, mens ett år vil kreve 365 dagers verdt med data. En periode på 200 dager er normalt når man bruker glidende gjennomsnitt.

Gjennomsnittet blir kalt glidende fordi det introduserer ny data som erstatter gammel data, og på den måten blir linjene glidende i diagrammene.

Glidende gjennomsnitt er en helt tilpassbar indikator, noe som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil ha når man lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i glidende gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Jo kortere tidsrammen som brukes til å skape gjennomsnittet, jo mer følsomt blir det for prisendringer. Jo lengre tidsrom, jo mindre følsomt, eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være. Det er ingen «riktig» tidsramme som skal brukes når du lager dine glidende gjennomsnitt. Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for deg, er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi.

Noen glidende gjennomsnitt lengder er mer populære enn andre. 200-dagers glidende gjennomsnitt er kanskje den mest populære. På grunn av lengden er dette klart et langsiktig glidende gjennomsnitt. Deretter er det 50-dagers glidende gjennomsnittet ganske populært for den mellomlangsiktige trenden. Mange bruker 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnittene sammen.

Glidende gjennomsnitt kan også fungere som støtte i en stigende trend og motstand i en fallende trend. En kortsiktig stigende trend kan finne støtte nær 20-dagers glidende gjennomsnitt, som også brukes i Bollinger Bands. En langsiktig stigende trend kan finne støtte nær det 200-dagers glidende gjennomsnittet, som er det mest populære langsiktige glidende gjennomsnittet. Faktisk kan 200-dagers glidende gjennomsnitt gi støtte eller motstand bare fordi den er så mye brukt. Det er nesten som en selvoppfyllende profeti.

S&P-500 (SPX:IND)

The Standard & Poor’s 500, often abbreviated as the S&P 500, or just the S&P, is an American stock market index based on the market capitalizations of 500 large companies having common stock listed on the NYSE or NASDAQ. The S&P 500 index components and their weightings are determined by S&P Dow Jones Indices. It differs from other U.S. stock market indices, such as the Dow Jones Industrial Average or the Nasdaq Composite index, because of its diverse constituency and weighting methodology. It is one of the most commonly followed equity indices, and many consider it one of the best representations of the U.S. stock market, and a bellwether for the U.S. economy. The National Bureau of Economic Research has classified common stocks as a leading indicator of business cycles.

Teknisk Analyse av S&P-500

S&P500 fikk altså en rekyl opp fredag og endte da omtrent akkurat ved det svært viktige 200-dagers glidende gjennomsnitt nivået.

Mandag så endte det med en nedgang på 0,59 prosent for S&P500 og som da er falt like under det svært viktige 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette 200-dagers glidende gjennomsnitt er et svært viktig teknisk nivå, og i USA er det et spesielt stort fokus på 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på hvordan utviklingen for verdens viktigste børsindeks, S&P500 i USA, har utviklet seg rundt dette viktige 200-dagers glidende gjennomsnitt helt tilbake til 1981, altså de seneste snart 40 år.

Ps! Når dere studerer nærmere charts for verdens viktigste børsindeks S&P500 nedenfor her, og helt i fra 1981 og frem til i dag, og med innlagt 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Husk da hvordan teknisk analyse og glidende gjennomsnitt tolkes og fungerer, altså: Er en aksje eller her indeks (S&P500) over sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt så regnes den langsiktige trenden for å være positiv. Ved korreksjoner ned så vil 200-dagers glidende gjennomsnitt fungere som teknisk støttenivå, men brytes 200-dagers glidende gjennomsnitt så indikerer det en negativ trend endring.

Ps! Her er det viktig og som dere vil se av nærmere 40 års historikk for verdens viktigste børsindeks S&P500 og med 200-dagers glidende gjennomsnitt nedenfor her. Ja det er helt ‘normalt’ med litt ‘overshoot’ og ‘undershoot’ så det trenger naturligvis ikke alltid å snu eksakt ved 200-dagers glidende gjennomsnitt.

I blant snur det opp igjen litt før man treffer 200-dagers glidende gjennomsnitt ved en korreksjon mens andre ganger kan det falle litt under før det vender oppover igjen.

Faller imidlertid en aksje eller indeks (her S&P500) særlig mer enn fem prosent under sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt så er det stor fare for at det kan bli en mer alvorlig og kraftig nedgang.

Når det i blant skjer at man får slike større fall under 200-dagers glidende gjennomsnitt så vil dette 200-dagers glidende gjennomsnitt da gi teknisk motstand ved rekyler opp i mot 200-dagers glidende gjennomsnitt. Det er da først ved et etablert brudd over 200-dagers glidende gjennomsnitt (minst fem prosent brudd over 200-dagers glidende gjennomsnitt) at det utløses nytt kjøpssignal.

Nedenfor her kan dere selv gjøre deres tanker og funderinger når dere ser på verdens viktigste børsindeks, den brede amerikanske S&P500 og hvorden den helt siden 1981 og frem til i dag, altså nær 40 år, har utviklet seg og i forhold til sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Det bør være hevet over enhver tvil mener Aksjeanalyser.com at det å følge svært nøye med på verdens viktigste børsindeks S&P500 og 200-dagers glidende gjennomsnitt er veldig viktig for enhver aksjeinvestor.

Charts over S&P500 siden 1981 og frem til i dag og med 200-dagers glidende gjennomsnitt (presenteres i flere diagrammer for å kunne se mer tydelig hvordan verdens viktigste børsindeks S&P500 har ‘oppført seg’ rundt det svært viktige 200-dagers glidende gjennomsnitt siden 1981 og frem til i dag) .

Diagrammene nedenfor viser altså utviklingen fra 1981 øverst og til i dag nederst for S&P500 og med innlagt 200 dagers glidende gjennomsnitt:

