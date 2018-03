De 10 mest hatede aksjene i Norden - Norwegian er på 2. plass

25.03.2018 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.comsett nærmere på alle disse nå 10 mest hatede nordiske aksjene for tiden, og i følge en oversikt og undersøkelse av BI Nordic (Business Insider Nordic).

Business Insider Nordic har samlet statistikk over de mest shortede aksjene i Norden, skriver altså Business Insider.

Les også: "Det kan bli spennende som en påskekrim på Oslo Børs"

Dette er da de 10 mest hatede og shortede aksjer i Norden nå (prosent viser andel av aksjene i selskapet som er shortet):

Mycronic (Sverige, ticker: MYCR) – 11,3 prosent Norwegian (Norge, ticker: NAS) – 11,2 prosent PGS (Norge) – 9,4 prosent Intrum Justitia (Sverige) – 8,9 prosent NKT (Danmark) – 8,5 prosent Outotec (Finland) – 8,4 prosent BW LPG (Norge) – 7,6 prosent Outokumpu (Finland) – 7,0 prosent Pandora (Danmark) – 6,5 prosent Fred Olsen Energy (Norge) – 6,0 prosent

Vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for alle disse 10 mest hatede og shortede nordiske aksjene, og så har vi ut i fra dette laget vår egen Topp 5 hatliste og short-favoritter i blant disse nå 10 mest hatede og shortede nordiske aksjene nå.

Nedenfor følger våre tekniske analyser på noen av disse nå 10 mest hatede nordiske aksjene, og hvor fire av dem er norske aksjer, deriblant altså, Norwegian Air Shuttle (NAS).

En av disse 10 aksjene hadde vi imidlertid aldri våget å shorte, og det da det tekniske bildet for aksjen indikerer at den kan ha potensiale til å gjerne flerdobles i løpet av bare de neste 6-12 måneder.

Nedenfor her følger et utvalg av noen av våre i dag tekniske analyser av alle disse 10 mest hatede og shortede nordiske aksjene.

Norwegian Air Shuttle (ticker på Oslo Børs: NAS)



Norwegian Air Shuttle (NAS) har vist en negativ utvikling de seneste to årene innenfor en fallende trend (jf. ukediagram nedenfor).



En fortsatt negativ utvikling signaliseres for Norwegian-aksjen innenfor denne fallende trenden i månedene fremover.



Aksjen tester nå et svært viktig teknisk støttenivå rundt NOK 170,00, og kommer det et etablert brudd ned i gjennom dette nivået så vil det utløses et svært kraftig teknisk salgssignal for aksjen.



Basert på det samlede negative tekniske bildet for aksjen så indikeres det at et slikt brudd ned i gjennom det viktige NOK 170,00-nivået gjerne vil komme i løpet av den nærmeste tiden nå.



Det vil i så fall utløses som nevnt her et svært kraftig teknisk salgssignal for Norwegian-aksjen, og som da kan komme til å stupe helt ned i mot 50,00-55,00 kroner i løpet av gjerne bare de neste 12 måneder.



Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i salgssignal for Norwegian-aksjen, og som den har vært det meste av tiden siden sommeren 2016 (jf. diagram SignalListen nedenfor).



Basert på det samlede negative tekniske bildet for Norwegian-aksjen så blir dette en av aksjene vi helt klart velger å ta med på vår egen Topp 5 hatliste og short-favoritter i blant disse 10 mest shortede nordiske aksjene.



Teknisk Analyse av Norwegian Air Shuttle (NAS):

Les også: "Oljeprisen viser styrke - kan stige til 100 dollar"



Petroleum Geo Services (ticker på Oslo Børs: PGS)



Petroleum Geo Services (PGS) viser en sterk utvikling i det korte bildet, og aksjen har nå brutt ut av den langsiktige fallende trenden (jf. ukediagram nedenfor).



Aksjen har også brutt opp i gjennom, og etablert seg over et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 20,00.



Aksjen konsoliderer i det korte bildet innenfor en rettvinklet stigende triangel formasjon (jf. dagdiagram nedenfor), og finner nå teknisk støtte rundt 50-dagers glidende gjennomsnitt.



Et brudd opp i fra nevnte konsolideringsformasjon, og et brudd opp i gjennom NOK 27,00, vil utløse nye positive tekniske signaler for aksjen.



Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for PGS.



Basert på det samlede positive tekniske bildet for Petroleum Geo Services (PGS) så er aksjen ikke en av aksjene som finner plass på vår egen Topp 5 hatliste og short-favoritter i blant disse 10 mest shortede nordiske aksjene.

Teknisk Analyse av Petroleum Geo Services (PGS):

Les også: "Børskjempen kan stupe 20 prosent"



Intrum Justitia AB (ticker på OMX Stockholm: INTRUM)



Intrum Justitia (INTRUM) viser en negativ utvikling i det korte bildet innenfor en fallende trend (jf. dagdiagram nedenfor).



Aksjen er fremdeles innenfor en langsiktig stigende trend (jf. ukediagram nedenfor), men en korreksjon ned mot nedre trendlinje i denne signaliseres nå på mellomlang sikt (3-6 måneder).



Det er utløst flere negative tekniske signaler for aksjen den seneste tiden, og etter at den har brutt ned i gjennom både et teknisk støttenivå ved SEK 250,00 og SEK 242,00 (jf. dagdiagram nedenfor).



Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i salgssignal for Intrum Justitia (INTRUM).



Basert på det negative tekniske bildet for Intrum-aksjen på kort sikt, og hvor videre nedgang for aksjen ned mot SEK 180,00-200,00 signaliseres på 3-6 måneders sikt.



Ja så får aksjen en klar plass på vår egen Topp 5 hatliste og short-favoritter i blant disse nå 10 mest shortede nordiske aksjene.



Teknisk Analyse av Intrum Justitia AB (ticker på OMX Stockholm: INTRUM)

