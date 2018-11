Det er glohet laksefeber på Oslo Børs.

10.11.2018 - Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på en av sine i lang tid favorittaksjer på Oslo Børs, og innenfor sjømatsektoren som Aksjeanalyser.com har vært svært positiv til de seneste årene nå.

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på Salmar (SALM), og som steg kraftig videre fredag etter å ha levert svært sterke resulater for 3. kvartal 2018.

Salmar (SALM) steg fredag med hele 10.89 prosent til NOK 505.00.

Aksjeanalyser.com hadde følgende analysesak av Salmar den 07.03.2018, og den gang var aksjen i NOK 292.60 :

"Fisk- og sjømataksjen har utløst et svært kraftig kjøpssignal, og kan nå stige 70 prosent "

"- Aksjeanalyser.com ser et potensiale for aksjen opp i mot 400-500 kroner på 6-12 måneders sikt."

Nå fredag 09/11-2018, endte aksjen i NOK 505.00, altså litt cirka åtte måneder senere. Det er da også blitt utbetalt et utbytte den 06/06-2018 med NOK 19.00 per aksje.

Aksjeanalyser.com må således kunne sies å ha truffet innertier med sitt aksjetips om Salmar for åtte måneder siden da aksjen var i NOK 292.60, mens den fredag endte i NOK 505.00 (og hvor det også er utbetalt et utbytte med NOK 19.00 per aksje den 06/06-2018).

Den 16/08-2018 hadde Aksjeanalyser.com videre følgende analysesak her på bloggen, og den gang var Salmar-aksjen i NOK 417.80, mens den fredag altså endte i NOK 505.00:

"-25 år og kan tjene to milliarder i måneden"

SalMar knuste forventningene til resultat for 3. kvartal 2018:

SalMar melder om et resultat etter skatt på 936,0 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 989,8 millioner kroner i samme periode i fjor.



Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 590 millioner kroner.



Resultat per aksje (utvannet) ble 8,17 kroner, mot 8,71 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 5,21 kroner per aksje.



Resultatet før skatt ble 1.205,3 millioner kroner, sammenlignet med 1.295,3 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 769 millioner kroner.



Driftsresultatet (EBIT) ble 1.194,1 millioner kroner, mot 1.270,9 millioner kroner året før og ventet 752 millioner kroner.



Driftsinntektene beløp seg til 2.766,4 millioner kroner, sammenlignet med 2.676,6 millioner kroner i 3. kvartal 2017. Analytikernes forventninger lå her på 2.613 millioner kroner.

Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM)



SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50 % av Scottish Seafarms Ltd. (Kilde: Salmar.no)



For mer informasjon om Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM), se her: http://www.salmar.no/

Aksjeanalyser.com har lenge hatt stor tro på sjømatsektoren på Oslo Børs:

Den 07. mars 2018 presenterte Aksjeanalyser.com sine da tre favorittaksjer innenfor sjømatsektoren på Oslo Børs. Disse tre aksjene er nå opp solide 50.67 prosent (inkl. utbytte), mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode er opp 9.18 prosent.

Den 09. juli 2018 presenterte Aksjeanalyser.com sine da fem favorittaksjer innenfor sjømatsektoren på Oslo Børs. Disse fem aksjene er nå etter tre måneder opp solide 43.87 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode er opp marginale 1.04 prosent.

Teknisk Analyse av Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM)

SalMar (SALM) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig og mellomlangsiktig stigende trend (jf. diagrammer nedenfor).



Aksjen har nå utløst nye positive tekniske signaler etter brudd opp i fra en rektangel konsolideringsformasjon etter brudd opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 450.00 (jf. dagdiagram nedenfor).



SalMar (SALM) har de seneste månedene konsolidert i mellom et teknisk støttenivå rundt NOK 400.00 og et teknisk motstandsnivå rundt NOK 450.00.



Fredag brøt altså aksjen opp i gjennom dette viktige tekniske motstandsnivået rundt NOK 450.00, og det ble dermed utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.



SalMar (SALM) møter nå lite teknisk motstand videre oppover innenfor den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor (jf. ukediagram) før opp mot øvre trendlinje rundt NOK 600.00 - 700.00 på 3-6 måneders sikt.



Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for SalMar (SALM), og som den har vært det meste av tiden under den kraftige oppgangen for aksjen de senere årene, jf. diagram 'SignalListen' nedenfor.



Det samlede svært positive tekniske bildet for SalMar (SALM) indikerer videre oppgang for aksjen på kort og mellomlang sikt.



Aksjeanalyser.com gjentar derfor i dag sine mange tidligere positive analyser av SalMar (SALM) de seneste årene, og nå med kursmål for aksjen ved NOK 600.00 - 700.00 på 3-6 måneders sikt.

Teknisk Analyse av Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM):

