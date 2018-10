Det kan bli børskrakk

05.10.2018 – Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på verdens ‘viktigste’ renter, den amerikanske statsrenten med 10 års løpetid og den amerikanske statsrenten med 30 års løpetid.

Onsdag kom ferske jobbtall fra ADP i USA som viste at det ble skapt 230.000 nye jobber i privat sektor i USA i september.

Det var godt over konsensusestimatet på 185.000, som Wall Street Journal hadde samlet inn.

«Tiåringen» hoppet 12 basispunkter etter talene onsdag til 3,18 prosent, det høyeste nivået siden 2011.

-Vi tror 10-års renten vil nå 3,5 prosent senere i år, eller tidlig neste år, og jeg tror det vil bli et stort problem for aksjemarkedene, uttalte sjefsøkonom Bob Baur i Principal Global Investors i et intervju med Bloomberg.

Les også: "Han tjente 10 milliarder på fem måneder"

Bred nedgang på Wall Street torsdag 04/10-2018



Det var rødt over hele rekka på Wall Street torsdag. Det skjer etter at rentene nådde sitt høyeste nivå på flere år, med støtte fra solide økonomiske data. Aksjene hentet seg litt inn igjen den siste timen av handelen.

Dow Jones falt 0,75 prosent til 26.627,48 poeng.

Nasdaq falt 1,81 prosent til 7.879,51 poeng.

S&P 500 falt 0,82 prosent til 2.901,61 poeng.

VIX-indeksen (også kalt «Frykt-indeksen») klatret hele 22,14 prosent til 14,18 poeng.

Svært viktig nøkkeltall fredag 05/10-2018

Forventningene til «månedens viktigste tall» som kommer fredag er høye etter knallsterk rapport fra USA onsdag.

På fredag slipper amerikanske myndigheter sine ferskeste «nonfarm payrolls» – tallet som viser hvor mange jobber som ble skapt utenfor jordbruket den forrige måneden. Tallet er av mange økonomer kalt «månedens viktigste tall».

Ifølge FXStreet er konsensus at tallet vil lande på 185.000, ned fra 201.000 forrige måned.

Samtidig vil det komme ferske tall for ledighetsraten, som økonomer ifølge Bloomberg venter at vil falle til 3,8 prosent. Lavere nivåer har ikke USA registrert siden 1969.

Les også: "Oljeprisen kan nå stige til 120 dollar"

Teknisk Analyse av US Bond 10Y

US Bond 10Y har utløst flere tekniske signaler den senere tiden, og som indikerer fare for videre kraftig oppgang for «Verdens viktigste rente».

Dette vil i så fall være svært negativt for aksjemarkedene.

US Bond 10Y har i 2017 brutt ut av en langsiktig fallende trend, og etablert en ny og bratt stigende trend (jf. diagram nedenfor).

Den seneste uken nå så har det blitt utløst et nytt kraftig teknisk signal om videre oppgang for US Bond 10Y etter brudd opp i gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 3.00 – 3.15.

US Bond 10Y er nå (fredag formiddag 05/10-2018) i 3.20.

Det samlede tekniske bildet for US Bond 10Y indikerer nå videre oppgang fremover, og opp i mot 4.00-nivået på 3-6 måneders sikt.

I henhold til den bratt stigende trenden som US Bond 10Y nå beveger seg innenfor, og har gjort siden midten av 2016 (jf. diagram nedenfor).

Ja så signaliseres fare for videre oppgang helt opp i mot 5.00-nivået på 12 måneders sikt.

Det vil i så fall være svært negativt for aksjemarkedene om det skulle skje, og slik det tekniske bildet for US Bond 10Y nå indikerer at det er fare for.

Det som vil kunne endre på dette tekniske bildet om videre oppgang for US Bond 10Y vil være om renten skulle falle under 3.00-nivået igjen.

Dersom renten fremover holder seg over 3.00-nivået og trekker videre oppover så er det altså stor fare for videre kraftig oppgang for «verdens viktigste rente» de kommende 12 måneder.

Dette vil i så fall kunne gi svært negative utslag i aksjemarkedene.

Teknisk Analyse av US Bond 10Y:

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!!

Bestill ditt VIP medlemskap her i dag – Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Teknisk Analyse av US Bond 30Y

US Bond 30Y har brutt ut av en langsiktig fallende trend (jf. diagram nedenfor).

Videre så har det nå blitt utløst et kraftig teknisk signal om videre oppgang for US Bond 30Y etter brudd opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 3.25.

Det er også utløst et kraftig teknisk signal om videre oppgang for US Bond 30Y i fra en veldig stor omvendt hode-skulder formasjon.

I henhold til disse kraftige tekniske signalene som nå er utløst, og den mulige nye stigende trenden som kan være under etablering nå for US Bond 30Y.

Ja så indikeres at det kan komme videre oppgang for US Bond 30Y, og det gjerne helt opp i mot både 4.00 og kanskje helt opp i mot 4.80 på 6-12 måneders sikt.

Det vil i så fall være veldig negativt for aksjemarkedene.

Det som vil kunne endre disse tekniske signaler nå utløst om videre kraftig oppgang for US Bond 30Y vil være om renten faller tilbake under 3.20 – 3.25 nivået.

Hvis ikke det skjer, og helst i løpet av den nærmeste måneden nå så vil det samlede tekniske bildet slik det er i dag signalisere stor fare for videre kraftig oppgang for US Bond 30Y.

Teknisk Analyse av US Bond 30Y:

Chart hentet i fra analyseprogrammet Vikingen som du nå kan få kjøpt med hele 30% rabatt som medlem via Aksjeanalyser.com

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!!

Bestill ditt VIP medlemskap her i dag – Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!