Det kan bli ny aksje-bonanza på Nasdaq

01.09.2018 - Aksjeanalyser.com har i dag for sine medlemmer sett nærmere på de fem største selskapene i verden:

Apple Inc. (markedsverdi: 9 108 milliarder kroner) Amazon.com Inc. (markedsverdi: 8 184 milliarder kroner) Microsoft Corp. (markedsverdi 7 194 milliarder kroner) Alphabet Inc. (markedsverdi 6 775 milliarder kroner) Facebook Inc. (markedsverdi 3 590 milliarder kroner)



Til sammen så er markedsverdien i dag til verdens fem største selskaper (og hvor alle for øvrig er notert på Nasdaq-børsen i USA) på totalt vanvittige 34 852 milliarder kroner!



Til sammenligning så er verdien på det norske oljefondet i dag på rundt 8 718 milliarder kroner.



Disse fem største og mest verdifulle selskapene i verden i dag er tilsammen altså verdt ganske nøyaktig fire ganger så mye som hele det norske oljefondet.



Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på disse fem største selskapene i verden i dag målt i selskapsverdi.



Tre av disse aksjene er mulige doblingskandidater de neste 1-2 år, mens en av aksjene nå tester kritiske tekniske støttenivåer, og en av aksjene vurderes til å kunne ha et potensiale på rundt 35-40 prosent fra dagens kursnivå på 1 års sikt.

Dersom tre av verdens fem største selskaper, og alle notert på Nasdaq-børsen dobles i verdi de neste 1-2 år så vil det naturligvis føre til en eventyrlig oppgang for Nasdaq børsen og de viktige amerikanske børsindeksene hvor disse selskapene vekter tungt.

En av aksjene og som vurderes til å være en doblingskandidat på 1-2 års sikt av Aksjeanalyser.com og basert på tekniske og kvantitative analyser, er No. 1 og verdens aller største og mest verdifulle selskap i dag, altså Apple Inc. (ticker på Nasdaq: AAPL) og som har en markedsverdi i dag på hele 9 108 milliarder kroner (ca. USD 1 087 MRD).

Altså mer enn verdie på det norske oljefondet som i dag er rundt 8 718 milliarder kroner.

En milliard er som kjent 1 000 millioner, og en billion er 1 000 milliarder, så det norske oljefondet er i dag på nesten ni billioner kroner, eller sånn rundt en 1.656.000 kroner per innbygger i Norge (ca 5.27 millioner i folketall skal det vel være sånn cirka i Norge i dag).

Du kan lese mer om under teknisk analyse av Apple Inc (ticker på Nasdaq: AAPL) nedenfor her.



Teknisk Analyse av Apple Inc. (ticker på Nasdaq: AAPL)



Apple Inc. (ticker på Nasdaq: AAPL) viser en sterk utvikling både på kort og lang sikt innenfor en stigende trend (jf. diagrammer nedenfor).



Aksjen er i en langsiktig stigende trend, og i henhold til denne trenden så indikeres et potensiale for Apple Inc. (ticker på Nasdaq: AAPL) til å kunne hele doble seg i fra dagens kursnivå på 1-2 års sikt.



Aksjen fremstår samlet sett svært positiv teknisk, og videre oppgang indikeres for aksjen både på kort og lang sikt.



Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er i kjøpssignal for Apple Inc. (ticker på Nasdaq: AAPL) og som den har vært det meste av tiden de under de senere årenes kraftige kursoppgang for aksjen (jf. diagram 'SignalListen' nedenfor).

Aksjeanalyser.com vurderer potensialet for Apple Inc. (ticker på Nasdaq: AAPL) til å kunne være opp mellom 50-100 prosent i fra dagens kursnivå (rundt 227 dollar per aksje) på 1-2 års sikt.

