Dette kan bli vinneraksjene

Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL)

Golden Ocean Group Limited er et Bermudaselskap stiftet i 1996, som driver transport av tørrbulklast. Gjennom sine datterselskaper eier og driver Golden Ocean en flåte bestående av 78 tørrbulkskip. Hver av Golden Oceans skip er registrert under Marshalløyene, Panama eller Hong Kong flagg. Total kapasitet for selskapets flåte er ca. 10.7 millioner dødvekttonn.

For mer informasjon om Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL), se her: http://goldenocean.bm/

Teknisk Analyse av Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL)

Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) viser en positiv utvikling på både kort og lang sikt innenfor en stigende trend (jf. diagrammer nedenfor).

Aksjen utløser nå et nytt kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd opp i gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 76.00.

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer alle videre oppgang for Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) i tiden fremover.

Aksjen møter nå begrenset med teknisk motstand videre oppover.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL), jf. diagram ‘SignalListen’ nedenfor.

I henhold til den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor så indikeres et potensiale for Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) nå opp i mot NOK 140.00 – 150.00 på 6-12 måneders sikt.

På bakgrunn av dette samlede svært positive tekniske bildet for Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) så finner aksjen sin naturlige plass i Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge som startes opp i dag.

Teknisk Analyse av Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL):

Tomra Systems (ticker på Oslo Børs: TOM)

Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL)

NEL ASA er det første dedikerte hydrogenselskapet listet på Oslo Børs. Selskapet har sine røtter fra hydrogenaktivitetene til Norsk Hydro, som dateres tilbake til 1927. Nels hovedprodukter er hydrogenproduksjonsanlegg for industri og energiformål, hydrogenstasjoner for transportsektoren, samt lagringsløsninger for fornybar energi. Selskapet har også en rekke patenter relatert til tester for tidlig sykdomsdiagnostisering. For mer informasjon om Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL, se her: http://www.nelhydrogen.com Teknisk Analyse av Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL) Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL) viser en positiv utvikling på både kort og lang sikt innenfor en langsiktig stigende trend. Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL) er også i ferd med å utløse et kraftig teknisk kjøpssignal ved brudd opp i fra en triangel konsolideringsformasjon (jf. dagdiagram nedenfor). Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer videre oppgang for Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL) i tiden fremover. Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL). Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL) så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende kjøpskandidat. Aksjen finner sin plass i blant Aksjeanalyser.com sine 10 utvalgte aksjer til modellporteføljen for Norge som presenteres for VIP medlemmer fra i dag og hver mandag fremover før kl 09.

Teknisk Analyse av Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL):

