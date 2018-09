Disse aksjene på Oslo Børs kan doble seg

17.09.2018 – Aksjeanalyser.com har altså sett nærmere på noen av sine favorittaksjer på Oslo Børs, og på ti aksjer som alle vurderes til å kunne være gode doblingskandidater i løpet av de neste 1-2 år.



Nedenfor kan du lese om noen av disse ti aksjene og doblingskandidatene på Oslo Børs de neste 1-2 år, og slik Aksjeanalyser.com vurderer disse aksjene.

Grieg Seafood (ticker på Oslo Børs: GSF)

Grieg Seafood er en av verdens ledende oppdrettere av laks. Konsernet har en årlig produksjonskapasitet på rundt 100.000 tonn slaktet vekt fordelt på regionale selskaper.



De har oppdrettsanlegg i Finnmark, Rogaland, British Columbia (Canada) og på Shetland. Hovedkontoret ligger i Bergen. Til sammen arbeider omtrent 780 mennesker i Grieg Seafood.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: https://www.griegseafood.no/nb/

Teknisk Analyse av Grieg Seafood (ticker på Oslo Børs: GSF)

Grieg Seafood (ticker på Oslo Børs: GSF) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend.

Aksjen har nylig utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd opp i fra en stor rektangel konsolideringsformasjon.

Det er nå lite teknisk motstand videre oppover for Grieg Seafood (ticker på Oslo Børs: GSF) innenfor den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor.

I henhold til denne langsiktige stigende trenden så indikeres et potensiale for aksjen helt opp i mot NOK 200.00 – 250.00 på 1-2 års sikt.

Grieg Seafood (ticker på Oslo Børs: GSF) kan således være en doblingskandidat på 1-2 års sikt.

Teknisk Analyse av Grieg Seafood (ticker på Oslo Børs: GSF):

Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL

Golden Ocean Group Limited er et Bermudaselskap stiftet i 1996, som driver transport av tørrbulklast. Gjennom sine datterselskaper eier og driver Golden Ocean en flåte bestående av 78 tørrbulkskip. Hver av Golden Oceans skip er registrert under Marshalløyene, Panama eller Hong Kong flagg. Total kapasitet for selskapets flåte er ca. 10.7 millioner dødvekttonn.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: https://www.goldenocean.bm/

Teknisk Analyse av Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL)



Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og som startet i begynnelsen av 2016.



Aksjen er i ferd med å utløse et kraftig teknisk kjøpssignal ved brudd opp i fra en stor rettvinklet stigende triangel konsolideringsformasjon.



Det er lite teknisk motstand videre oppover innenfor den langsiktige stigende trenden, og før opp i mot NOK 140.00-nivået.



Det samlede positive tekniske bildet for Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) indikerer at potensiale for aksjen helt opp i mot NOK 140.00 – 200.00 på 1-2 års sikt.



Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) kan således være en god doblingskandidat på 1-2 års sikt.



Aksjen bør finne god teknisk støtte rundt dagens nivå, og videre oppgang forventes for aksjen både på kort og lang sikt.



Teknisk Analyse av Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL):

Kitron (ticker på Oslo Børs: KIT

Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for bransjene Energi, Forsvar, Industri, Medsinsk utstyr, Offshore/Marine og Telekom. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: https://kitron.com/

Teknisk Analyse av Kitron (ticker på Oslo Børs: KIT)



Kitron (ticker på Oslo Børs: KIT) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigend trend.



Videre oppgang signaliseres for aksjen innenfor denne stigende trenden, og det både på kort og lang sikt.



Aksjen konsoliderer i det korte bildet, og møter begrenset med teknisk motstand videre oppover innenfor den stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor.



Potensialet for Kitron (ticker på Oslo Børs: KIT) vurderes til å kunne være opp i mot NOK 20.00 på 12 måneders sikt.



Kitron (ticker på Oslo Børs: KIT) er således en doblingskandidat på 12 måneders sikt.

Kitron har i flere år nå vært en av favorittaksjene til Aksjeanalyser.com og aksjen har flerdoblet seg nå i løpet av de seneste årene.

Teknisk Analyse av Kitron (ticker på Oslo Børs: KIT):

Panoro Energy (ticker på Oslo Børs: PEN)

Panoro Energy ASA is an independent E&P company based in London and listed on the Oslo Stock Exchange with ticker PEN. The Company holds high quality production, exploration and development assets in Africa, namely the Dussafu Licence offshore southern Gabon, OML 113 offshore western Nigeria, Offshore Tunisia the Sfax Offshore Exploration Permit, the Ras El Besh Concession, and the Hammamet Offshore Exploration Permit.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.panoroenergy.com/

Teknisk Analyse av Panoro Energy (ticker på Oslo Børs: PEN)



Panoro Energy (ticker på Oslo Børs: PEN) viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend.



En fortsatt sterk utvikling signaliseres videre for aksjen, og det både på kort og mellomlang sikt innenfor den stigende trenden.



Aksjen møter noe teknisk motstand rundt NOK 25.00-nivået, men i henhold til den bratt stigende trenden så indikeres et potensiale for aksjen helt opp i mot NOK 45.00 på gjerne bare 12 måneders sikt.



Panoro Energy (ticker på Oslo Børs: PEN) fremstår samlet sett svært positiv teknisk, og videre oppgang signaliseres altså for aksjen både på kort og mellomlang sikt.



Aksjen vurderes til å være en god doblingskandidat de neste 12 måneder.

Panoro Energy har også vært en av favorittaksjene til Aksjeanalyser.com og aksjen har flerdoblet seg bare det seneste året.

Medlemmer av Aksjeanalyser.com har kunnet lese mange positive analyser av Panoro Energy i løpet av det seneste året, og Aksjeanalyser.com ser muligheter for nok en dobling i fra dagens kursnivå for Panoro-aksjen på 12 måneders sikt.

Teknisk Analyse av Panoro Energy (ticker på Oslo Børs: PEN):