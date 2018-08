Dollaren kan koste 11 kroner neste sommer

Fra 2014 har dollaren steget betydelig mot norske kroner. Fra å koste mellom 5 og 6 kroner ligger i skrivende stund dollaren godt over 8 kroner.

Nå indikerer det samlede tekniske bildet for USD/NOK at kursen for dollar mot norske kroner kan stige helt opp i mot 9.50 - 11.00 på 1-2 års sikt.

USD/NOK viser en positiv utvikling og er i en stigende trend hvor videre oppgang signaliseres.



USD/NOK er i dag rundt 8.36, og det samlede tekniske bildet signaliserer nå videre oppgang for USD/NOK fremover.



Det er i ferd med å utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for USD/NOK i fra et brudd opp i fra en større konsolideringsformasjon (jf. månedsdiagram nedenfor).



USD/NOK har de seneste 2,5 årene nå beveget seg innenfor en fallende trend og konsolideringsformasjon, og hvor USD/NOK har falt i fra rundt 9.00 til 7.50 før kursen igjen har vendt oppover nå i 2018 og i dag altså har steget til rundt 8.36 (jf. månedsdiagram nedenfor).



Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, utløste kjøpssignal for USD/NOK i begynnelsen av mai 2018, da kursen var rundt 8.00 (jf. diagram 'SignalListen' nedenfor).



Ulike momentum-indikatorer signaliserer også at USD/NOK gjerne står foran videre oppgang i tiden fremover.



Det er også utløst et teknisk kjøpssignal for USD/NOK (Spot) i fra en større rektangel konsolideringsformasjon etter bruddet nå de seneste dagene opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 8.30 (jf. dagdiagram nedenfor).

Det samlede tekniske bildet for USD/NOK indikerer videre oppgang fremover både på kort og mellomlang sikt.



Det indikeres en oppgang opp i mot 9.50-nivået på 3-6 måneders sikt, og skulle også 9.50-nivået brytes så kan USD/NOK stige helt opp i mot 10.50 - 11.00 på 1-2 års sikt.



Det samlede tekniske bildet for USD/NOK indikerer altså at vi kan forvente en solid oppgang i prisen vi med våre norske kroner må betale for dollaren fremover.



Aksjeanalyser.com ser altså dollaren opp i mot 9.50 - 11.00 på 1-2 års sikt.

Teknisk Analyse av USD/NOK (spot):