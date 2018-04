Festen kan være over for Carlsberg-aksjen

04.04.2018 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på blant annet de nordiske børsene og børsindeksene OMXS30, OMXC20 og OMXH25.

Vi har også sett nærmere på tre utvalgte aksjer slik vi gjør hver dag både på Oslo Børs, og på de nordiske børsene for våre VIP medlemmer, og hvor vi i dag har funnet frem til blant annet tre børskjemper i Norden og som vi vurderer som salgs(shortkandidater).



En av våre i dag tre salgs(short)kandidater vi har funnet på de nordiske børsene er den danske bryggerikjempen Carlsberg (ticker på OMX Copenhagen: CARL B), og som du kan lese mer om nedenfor i saken her i dag.



Carlsberg B A/S (Ticker på Nasdaq OMX Copenhagen: CARL-B)



The Carlsberg Group is a global brewer employing around 41,000 people, primarily located in Western Europe, Eastern Europe and Asia. Founded in 1847 by J. C. Jacobsen, the company’s headquarters is located in Copenhagen, Denmark. Since Jacobsen’s death in 1887, the majority owner of the company has been the Carlsberg Foundation.



The company’s flagship brand is Carlsberg Beer (named after Jacobsen’s son Carl) but it also brews Tuborg, Kronenbourg, Somersby cider, Russia’s best-selling beer Baltika, Belgian Grimbergen abbey beers, and more than 500 local beers.



In March 2016, the Carlsberg Group launched its new strategy, SAIL’22. SAIL’22 set a new direction for the Group with a focus on its core beer business and well-defined areas for future growth.



For mer informasjon om Carlsberg A/S (CARL-B), se her: https://carlsberggroup.com/investor-relations/shares/

Teknisk Analyse av Carlsberg B A/S (Ticker på Nasdaq OMX Copenhagen: CARL-B)



Det kan være slutten for festen for Carlsberg-aksjen, og hvor det tekniske bildet nå signaliserer at aksjen kan stå foran en korreksjon ned.



Carlsberg-aksjen har hatt en eventyrlig oppgang siden etter finanskrisen da aksjen var lavest rundt DKK 150,00 og til en topp rundt DKK 780,00 i februar i år, og som da er en oppgang på over 400 prosent siden bunnen etter finanskrisen i 2008.



Det er i løpet av de seneste månedene nå etablert en rettvinklet fallende triangel formasjon (jf. dagdiagram nedenfor) for Carlsberg-aksjen.



Det er også nær ved å bli utløst det fryktede ‘Death Cross Signal’ for aksjen, og som utløses når 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter ned i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.



Dette gir da signal om at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden har vendt i fra positiv til negativ.



Det er altså nær ved å bli utløst et slikt ‘Death Cross Signal’ for Carlsberg-aksjen nå (jf. dagdiagram nedenfor).



Ulike momentum-indikatorer som RSI og Stochastics signaliserer videre nedgang for aksjen på kort sikt.



Et etablert brudd ned i gjennom DKK 700,00-nivået vil utløse et teknisk salgssignal for Carlsberg i fra nevnte rettvinklet fallende triangel formasjon.



Det vil ved et eventuelt brudd ned i gjennom DKK 700,00-nivået signaliseres videre nedgang ned i mot DKK 600,00 for Carlsberg-aksjen.



Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen utløste salgssignal for Carlsberg-aksjen rundt midten av februar 2018 (jf. diagram SignalListen nedenfor).



Basert på de negative tekniske signaler som nå viser seg for Carlsberg-aksjen så indikeres altså fare for en kraftig korreksjon ned om aksjen nå skulle bryte ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå ved DKK 700,00.



Basert på dette samlede tekniske bildet for Carlsberg nå så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com Carlsberg-aksjen som en salgs(short)kandidat, og hvor vi ser en mulig korreksjon for aksjen ned i mot DKK 600,00 på 3-6 måneders sikt.



Teknisk Analyse av Carlsberg B A/S (Ticker på Nasdaq OMX Copenhagen: CARL-B):



