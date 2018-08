Fisk, olje og offshoreaksjer til himmels på Oslo Børs

09.08.2018 - Aksjeanalyser.com sine tre fiskeaksjefavoritter presentert for VIP medlemmer i en analysesak for fem måneder siden den 07.03.2018 er nå opp hele 35 prosent.



Bakkafrost (ticker på Oslo Børs: BAKKA)



Bakkafrost (BAKKA) skrev Aksjeanalyser.com om den 07.03.2018 blant annet:



«-Så indikeres et potensiale for aksjen opp i mot 600-700 kroner på 6-12 måneders sikt.»



Den gang (07.03.2018) så var Bakkafrost (BAKKA) i NOK 415.00, men så har det den 16.04.2018 blitt utbetalt utbytte på DKK 10.50 per aksje (tilsvarende NOK 13.125).

Aksjen har dermed steget med gode 25 prosent på fem måneder, mens Oslo Børs i samme periode er opp 12 prosent.



Bakkafrost har altså steget i fra NOK 415.00 den 07.03.2018 og til i dag NOK 506.50 pluss at det er utbetalt utbytte på NOK 13.125 per aksje i perioden.



Aksjen er således godt i rute til å kunne nå Aksjeanalyser.com sitt kursmål som var opp i mot NOK 600.00 – 700.00 på 6-12 måneders sikt når den i dag etter fem måneder har steget fra NOK 415.00 til NOK 506.50.

Marine Harvest Group (ticker på Oslo Børs: MHG)



Marine Harvest Group (MHG) skrev Aksjeanalyser.com om den 07.03.2018 blant annet:



«-Aksjen kan ha et potensiale helt opp i mot 200-250 kroner på 6-12 måneders sikt.»



Den gang (07.03.2018) så var Marine Harvest (MHG) i NOK 155.00, men så ble det den 18.05.2018 utbetalt NOK 2.60 i utbytte per aksje.



Marine Harvest (MHG) har altså steget i fra NOK 155.00 den gang til i dag NOK 184.75 pluss at det er utbetalt et utbytte per aksje på NOK 2.60 den 18.05.2018.

Aksjen har dermed steget med gode 21 prosent på fem måneder, mens Oslo Børs i samme periode er opp 12 prosent.

Aksjen er således godt i rute etter de første fem måneder etter Aksjeanalyser.com sin positive analyse den 07.03.2018 og hvor Aksjeanalyser.com indikerte den gang et potensiale for aksjen opp i mot NOK 200.00 – 250.00 på 6-12 måneders sikt.

Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM)



Salmar (SALM) skrev Aksjeanalyser om den 07.03.2018 blant annet:



«- Aksjeanalyser.com ser et potensiale for aksjen opp i mot 400-500 kroner på 6-12 måneders sikt.»



Den gang (07.03.2018) så var Salmar (SALM) i NOK 292.60, men så har det den 06.06.2018 blitt utbetalt et utbytte per aksje på NOK 19.00.



Salmar (SALM) er i dag i NOK 444.40, og har dermed steget i fra NOK 292.60 ved Aksjeanalyser.com sin positive analyse av disse tre fiskeaksjefavorittene på Oslo Børs den 07.03.2018 og til i dag en kurs av NOK 444.40.

Aksjen har dermed steget med solide 58 prosent på bare fem måneder, mens Oslo Børs i samme periode er opp 12 prosent.

Aksjen har dermed nådd kursmål-intervallet til Aksjeanalyser.com som i analysen den 07.03.2018 ble estimert til å kunne gjerne være opp i mot NOK 400.00 – 500.00 på 6-12 måneders sikt.



Aksjeanalyser.com har hatt flere positive analyser av SalMar siden og har nå oppjustert sitt kursmål for aksjen til NOK 550.00 – 650.00.



