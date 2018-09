Fredriksen-aksje er en klar doblingskandidat

04.09.2018 - Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på Fredriksen-aksjen Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL).

Aksjen har altså utløst nå nylig et kraftig teknisk kjøpssignal, og ut i fra det nå svært positive tekniske bildet for aksjen så vurderer Aksjeanalyser.com at aksjen er en klar doblingskandidat på 12 måneders sikt.

Les også: "SAS-aksjen kan fly himmelhøyt"

Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL)

Golden Ocean Group Limited (“Golden Ocean” or the “Company”) is a leading international dry bulk shipping company founded in 1996 and based in Bermuda. Golden Ocean is mainly operating in the Capesize, Panamax and Supramax segments and the Company is listed on NASDAQ and the Oslo Stock Exchange. The Company owns and controls a fleet of 77 vessels including vessels chartered in on long term time charter contracts. Golden Ocean provide customers with flexible and reliable transportation services and develop strong industry relations with partners and customers.

For mer informasjon om Golden Ocean Group (GOGL), se her: http://goldenocean.bm/

Les også: "Aksjen kan stige 10.000 prosent"

Teknisk Analyse av Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL)

Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) viser en positiv utvikling både på kort og lang sikt innenfor en stigende trend (jf. diagrammer nedenfor).



Aksjen har nylig utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal etter å ha brutt opp i fra en veldig stor konsolideringsformasjon etablert over det seneste halvannet år (jf. ukediagram).



Da Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) brøt nylig opp i gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 76.00 så ble det utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.



Flere ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer videre oppgang for aksjen fremover, og det er nå lite teknisk motstand videre oppover.



I henhold til den langsiktige stigende trenden som Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) beveger seg innenfor (jf. ukediagram) så signaliseres et potensiale for aksjen opp i mot NOK 150.00 - 160.00 på 12 måneders sikt.



Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) kan således være en doblingskandidat i fra dagens kursnivå rundt NOK 80.00.



Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL), jf. diagram 'SignalListen' nedenfor.



Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet nå for Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat.



Potensialet for aksjen vurderes altså til å kunne være opp i mot NOK 150.00 - 160.00 på 12 måneders sikt, og i henhold til den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor (jf. ukediagram).

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

Bestill ditt 1-års VIP medlemskap til hele 40% rabatt (tilbudet gjelder t.o.m. 30.09.2018) for KUN kr 3.593,- i dag her hos Aksjeanalyser.com!

Teknisk Analyse av Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL):