Fredriksen-aksje kan dobles i rekordfart

Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) presenterte i dag, tidlig fredag 17. august 2018, sine resultater for 2. kvartal 2018.

Aksjeanalyser.com har lenge vært positive til Fredriksen-aksjen Golden Ocean Group (GOGL) og allerede her den 13. november 2016, og da aksjekursen var rundt NOK 35.00 skrev Aksjeanalyser.com til sine medlemmer blant annet følgende om aksjen:



"-Aksjeanalyser.com finner Golden Ocean-aksjen som en av de mest spennende aksjene på Oslo Børs i tiden fremover nå. Aksjeanalyser.com ser altså et potensiale for aksjen opp mot 120,00 kroner på 12 måneders sikt, og som innebærer godt over en tredobling av aksjekursen fra dagens nivå rundt 35,00 kroner".

Nå traff ikke Aksjeanalyser.com helt 100% innertier her med kursmål NOK 120,00 kroner på 12 måneders sikt den gang i analysen av Golden Ocean Group (GOGL) den 13. november 2016.

Men allerede i april 2017 (altså rundt fem måneder senere så var aksjen steget til rundt NOK 72.00, og hadde da altså doblet seg på bare fem måneder siden Aksjeanalyser.com sin svært så positive analyse av aksjen den 13. november 2016 og da aksjen den gang var rundt NOK 35.00).



Golden Ocean Group Limited (“Golden Ocean” or the “Company”) is a leading international dry bulk shipping company founded in 1996 and based in Bermuda. Golden Ocean is mainly operating in the Capesize, Panamax and Supramax segments and the Company is listed on NASDAQ and the Oslo Stock Exchange. The Company owns and controls a fleet of 77 vessels including vessels chartered in on long term time charter contracts. Golden Ocean provide customers with flexible and reliable transportation services and develop strong industry relations with partners and customers.

For mer informasjon om Golden Ocean Group (GOGL), se her: http://goldenocean.bm/

Teknisk Analyse av Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL)

Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) viser en positiv utvikling både på kort og lang sikt innenfor en stigende trend (jf. diagrammer nedenfor).



Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) tester igjen et svært viktig teknisk motstandsnivå nå rundt NOK 76.00-nivået (jf. diagrammer nedenfor).



Dersom vi får et etablert brudd opp i gjennom NOK 76.00-nivået i uken som kommer så vil det utløses et svært kraftig teknisk kjøpssignal for Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL).



Potensialet for aksjen vil da, og i henhold til den langsiktige stigende trenden som startet i begynnelsen av 2016 (jf. ukediagram nedenfor) kunne være helt opp i mot NOK 140.00 - 150.00 på 6-12 måneders sikt.



Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL).



Nå signaliseres også ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD at Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) gjerne står foran videre oppgang på kort sikt.



Dette taler for at det nå gjerne er veldig nært forestående et slik etablert brudd opp i gjennom NOK 76.00-nivået for Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL).



Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) så gjentar derfor Aksjeanalyser.com i dag sine tidligere positive analyser av aksjen.



Aksjeanalyser.com vurderer altså at Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) kan ha et potensiale helt opp i mot NOK 140.00 - 150.00 på 6-12 måneders sikt.



Det som på motsatt side vil kunne utløse negative tekniske signaler for Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) vil være om aksjen skulle alle tilbake igjen og under 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt (rundt NOK 68.00).



Aksjeanalyser.com vurderer altså Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) som en svært interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå, og med et potensiale som vurderes av Aksjeanalyser.com til å kunne være opp i mot NOK 140.00 -150.00 på 6-12 måneders sikt.



Så kan man gjerne notere seg at et eventuelt tilbakefall og hvis kursen skulle falle under NOK 68.00-nivået, ja så vil det i dag svært positive tekniske bildet for aksjen vende da til mer negativt.



Det samlede svært positive tekniske bildet for Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) indikerer nå videre oppgang for aksjen både på kort og lang sikt, og aksjen forblir en av Aksjeanalyser.com sine favorittaksjer på Oslo Børs fremover.

Teknisk Analyse av Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL):