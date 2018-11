Fredriksen-aksjen kan nå flerdobles igjen

04.11.2018 – Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på Fredriksen-aksjen Frontline (FRO) på Oslo Børs.

Frontline-aksjen har flere ganger tidligere hele tredoblet seg i løpet av bare 3-6 måneder, og nå kan aksjen gjøre det igjen.

Les mer om dette lenger ned i saken her under Aksjeanalyser.com sin nye tekniske analyse av Frontline (FRO) nå i dag.

Les også: "Stor fiskelykke på børsen"

Aksjeanalyser.com har hatt flere positive analyser av Frontline (FRO) i løpet av året, og som her den 28. mai 2018, og da aksjen var rundt rundt NOK 40.00, mens den fredag endte i NOK 61.10:

Aksjeanalyser.com skrev om Frontline i sin tekniske analyse av aksjen den 28/05-2018 blant annet:

«-Basert på det samlede positive tekniske bildet for Frontline (FRO) og disse positive tekniske signaler som er utløst for aksjen, så vurderer Aksjeanalyser.com Frontline (FRO) som en interessant kjøpskandidat. Potensialet for aksjen vurderes til å være NOK 50.00 på kort sikt (2-4 uker), og NOK 68.00 på mellomlang sikt (3-6 måneder).»

Frontline (FRO) har altså steget i fra rundt NOK 40.00 ved analysen den 28/05-2018 og til fredag NOK 61.10 (høyeste kurs fredag var NOK 62.95).

Aksjen har dermed steget med rundt 50 prosent siden Aksjeanalyser.com sin positive analyse av aksjen den 28/05-2018.

Det ble i analysen av Frontline den gang (28/05-2018) blant annet skrevet om at aksjen ble vurdert til å ha et potensiale til å kunne stige til NOK 68.00 på 3-6 måneders sikt.

Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) er i samme periode, siden 28/05-2018, opp beskjedne 2,4 prosent.

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på Frontline (FRO), og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer for den videre utviklingen fremover .

Frontline (ticker på Oslo Børs: FRO)

Frontline Ltd. is a major, Bermuda based, tanker company. As a result of the acquisitions of vessels and companies since 1996, Frontline Ltd. has established itself as the world leader in the international seaborne transportation of crude oil, with one of the world’s largest fleets of VLCC and Suezmax tankers.

For mer informasjon om Frontline (ticker på Oslo Børs: FRO), se her: http://www.frontline.bm/

Aktuelle nyheter den seneste tiden rundt Frontline (FRO):

02/11-2018: (FRO) Meglerhus om Frontlines siste trekk

Rederiet bestiller scrubbere til flere skip. Positivt, mener Arctic. Les hele saken hos Hegnar.no her…

01/11-2018: (FRO) Drømmescenario for tankrederne

Markedet for råoljefrakt blir stadig strammere. . En tyfon eller to har gjort underverker. Les hele saken hos Hegnar.no her…

05/10-2018: (FRO) Boom! Ny årsbeste i tank!

Meglerhus melder om overraskende travelt marked for supertankere i Asia. Les hele saken hos Hegnar.no her…

01/10-2018: (FRO Frontline ny DNB-favoritt – anbefaler ni aksjer

To nye aksjer inn, én ut. Les hele saken hos Hegnar.no her…

25/09-2018: (FRO) Kan disse snart bli «cash-maskiner» igjen?

Kan supertankerne snart leve opp til klengenavnet sitt – Very Large Cash Carrier – igjen? Tre meglerhus mener ja, men veien dit er noe mer usikker. Les hele saken hos Hegnar.no her…

Teknisk Analyse av Frontline (ticker på Oslo Børs: FRO)

Frontline (FRO) viser en sterk utvikling, og det både på kort og mellomlang sikt.

Aksjen har brutt ut at av den langsiktige fallende trenden som startet under finanskrisen for rundt 10 år siden i 2008 (jf. ukediagram nedenfor).

Frontline (FRO) har utløst en rekke positive tekniske signaler i løpet av 2018.

Aksjen har blant annet utløst det som heter ‘Golden Cross Signal’ og som utløses når 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter over 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette hendte for Frontline (FRO) i juni 2018 (jf. dagdiagram nedenfor).

Et 'Golden Cross Signal' er et svært viktig teknisk signal om at en aksje (her: Frontline) sin kortsiktige og mellomlangsiktige trend har vendt i fra negativ og til nå positiv.

Det er videre utløst et svært positivt teknisk signal for Frontline (FRO) i fra en stor omvendt hode-skulder formasjon (jf. ukediagram nedenfor) og som er et kraftig teknisk signal om at en bunn for aksjen kan være etablert.

Videre så har Frontline (FRO) brutt opp i gjennom og nå etablert seg godt over et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 50.00-nivået (jf. diagrammer nedenfor).

Frontline (FRO) møter nå begrenset med teknisk motstand videre oppover før ved hhv. NOK 80.00 og deretter ved NOK 150.00 (jf. ukediagram nedenfor).

Dersom aksjen skulle bryte opp i gjennom også NOK 150.00-nivået ja så vil det utløses enda et svært kraftig positivt teknisk signal for aksjen, og som da kan ha potensiale til å stige helt opp i mot NOK 500.00-nivået på et par års sikt (jf. ukediagram nedenfor).

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Frontline (FRO), og som den har vært nå siden slutten av mai 2018 da aksjen var rundt NOK 39.00 (jf. diagram ‘SignalListen’ nedenfor).

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for Frontline (FRO) så gjentar Aksjeanalyser.com i dag sine flere tidligere positive analyser av aksjen i 2018.

Potensialet for Frontline (FRO) vurderes til å være NOK 80.00 på 1-3 måneders sikt, opp NOK 150.00 på 6-12 måneders sikt, og kanskje helt opp i mot NOK 500.00 på 2-3 års sikt.

Det samlede tekniske bildet for Frontline (FRO) er altså svært positivt, men det skal legges til at aksjen er volatil og dermed innebærer det naturligvis også stor risiko ved å investere i aksjen.

Men så var det dette med ‘den som intet våger, intet vinner…’ Ja, en investering i Frontline (FRO) kan gi en potensielt svært høy avkastning, men man skal være klar over at det også er svært høy risiko ved å investere i volatile aksjer som svinger veldig mye slik som Frontline (ticker på Oslo Børs: FRO) gjør.

At aksjen kan både dobles og tredobles i rekordfart har vi sett flere eksempler på tidligere, og det er bare å se på ukediagram nedenfor her som da aksjen både i 2013 og 2014 hele tredoblet seg fra rundt NOK 50.00 til rundt NOK 150.00 på mellom 3-6 måneder.

Nå indikerer altså det samlede svært positive tekniske bildet for Frontline (FRO) at aksjen kanskje kan stige opp i mot NOK 150.00-nivået igjen i løpet av gjerne bare de neste 6-12 måneder og slik kunne flerdobles igjen på kort tid.

Nå kan du få hele 34 prosent rabatt på 1-års VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com og til en pris av NOK 3.952,- (du sparer hele NOK 2.036,-!) Dette tilbudet gjelder KUN frem til 30/11-2018.

Som VIP medlem får du tilgang til ALT av omfattende analysetjenester i fra Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com, StockTrendSignals.com og KryptoValutaTrading.com).

Bestill ditt 1-års VIP medlemskap med 34% rabatt hos Aksjeanalyser.com her i dag – Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Teknisk Analyse av Frontline (ticker på Oslo Børs: FRO):

Charts hentet i fra analyseprogrammet Vikingen som du nå kan få kjøpt med hele 30% rabatt som medlem via Aksjeanalyser.com. Les mer her…