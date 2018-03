H&M-aksjen stuper og er ned med hele 67 prosent

27.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på H&M-aksjen på OMX Stocholmsbörsen (ticker på OMX Stockholm: HM B).

H&M-aksjen stupte videre tirsdag i påskeuken, og endte ned 5,04 prosent til SEK 120,94, og aksjen var lavest i dag omsatt ved SEK 118,20.

Klesgiganten H&M stupte altså på børsen i Stockholm tirsdag, men varemerkesjef Madeleine Persson signaliserer fortsatt tro på aksjen, ifølge Finansinspektionens innsynsliste, skriver di.se.



Hun har kjøpt 50.000 aksjer i selskapet for en pris av SEK 127,00 per aksje. Totalt beløper dette seg da til en invstering på SEK 6,35 millioner svenske kroner.

Det var skuffende tall for første kvartal i regnskapsåret 2018 som fikk H&M-aksjen til å stupe til det laveste nivået helt siden 2005 tirsdag.



Kleskjeden Hennes & Mauritz melder om resultatfall i milliardklassen i første kvartal.



Selskapets salg eksklusiv moms endte på 46,2 milliarder svenske kroner i perioden desember til og med februar, ned fra 47,0 milliarder i samme periode året før.



Resultatet etter skatt ble 1,4 milliarder kroner, hvilket er en nedgang fra 2,5 milliarder i første kvartal 2017.



Svak salgsutvikling og høyere rabatter får «skylden» for utviklingen.

ABG anbefaler gigantoppkjøp av Hennes & Mauritz



«Svakt salg i fjerde kvartal, spesielt grunnet ubalanse i assortimentet for H&M-merkevaren, resulterte i behovet for betydelig ryddesalg i første kvartal. Høyere grad av ryddesalg, kombinert med usedvanlig kaldt vintervær, har hatt negativ påvirkning på salget av vårklær», skriver selskapet i kvartalsrapporten.



Fremover ønsker Hennes & Mauritz å satse mer på nett, og mer på automatiserte tjenester. Nettsalget og virksomhetsområdet New Business er ventet å vokse mer enn 25 prosent gjennom året, og resultatet for konsernet som helhet anslås å bli noe bedre enn i 2017.



H&M-aksjen har nå de seneste årene stupt i fra en topp rundt SEK 365,00 i begynnelsen av 2015, og helt ned til i dag en kurs rundt SEK 120,00.



H&M-aksjen har da stupt med hele 67 prosent de seneste rundt tre årene nå.



Vi har sett nærmere på H&M-aksjen hos Aksjeanalyser.com i dag og hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer for den videre utviklingen til aksjen fremover.



Hennes & Mauritz B (ticker på OMX Stockholm: HM-B)



Hennes & Mauritz (H&M) is a clothing chain with almost 3675 stores at 60 markets. The group includes H&M (clothes chain), H&M Home (home textile) , COS (clothes chain), Monki (clothes chain), Weekday (Chain with its own brand) and Cheap Monday (denim and other clothing with high fashion level) and & Other Stories(fashion brand foe women) . H&Ms´ largest markets are The US, France, Germany, The UK and Sweden.



For mer informasjon om Hennes & Mauritz B (ticker på OMX Stockholm: HM-B), se her: http://www.hm.com/

Teknisk Analyse av Hennes & Mauritz B (ticker på OMX Stockholm: HM-B)



H&M-aksjen har altså stupt med nå hele 67 prosent siden toppen rundt SEK 365,00 i begynnelsen av 2015, og til i dag en kurs ved SEK 120,00 (jf. diagrammer nederst i saken her).



Vi må altså helt tilbake til 2005 for å finne tilsvarende lav sluttkurs for H&M-aksjen, men den var intradag helt nede ved SEK 120,00 på det aller laveste ved bunnen i 2008 under finanskrisen.



Det kan således være noe teknisk støtte, ikke minst psykologisk rundt dette SEK 120,00-nvået nå da det altså var her aksjen bunnet ut etter finanskrisen i 2008, og så fikk en kraftig oppgang de påfølgende årene helt opp til en topp ved SEK 365,00 i begynnelsen av 2015.



Det er imidlertid ikke mye annet som taler for at nedgangen for H&M-aksjen skal stoppe her, og i henhold til den bratt fallende trenden aksjen nå er i så indikeres videre nedgang ned mot SEK 100,00-105,00 på kort sikt (1-3 måneder).



Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen har vært i salgssignal for H&M-aksjen det meste av tiden siden sommeren 2015 da H&M-aksjen var rundt SEK 330,00 (jf. diagram SignalListen nederst i saken her).



Selv om H&M-aksjen har stupt 67 prosent de seneste tre årene nå, så er den fortsatt kraftig opp hvis vi ser helt tilbake til starten av 1990-tallet (jf. diagram nedenfor).



Helt i begynnelsen av 1990-tallet så var H&M-aksjen rundt SEK 1,00, mens den i dag snart tretti år senere er i SEK 120,00.



Aksjen har altså hele 120-doblet seg de seneste rundt 28 årene nå, og som tilsvarer da en gjennomsnittlig årlig avkastning de seneste 28 år på rundt 18,7 prosent.



Dette er langt bedre avkastning enn hva Stockholmsbørsen (OMXS30) har utviklet seg siste 28 år, og som har steget i fra rundt 200 poeng i begynnelsen av 1990 og til i dag rundt 1.510 poeng, og som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig avkastning på 'bare' 7,50 prosent.



Så selv om H&M aksjen nå har gitt null avkastning siden 2005, og nå som vi må helt tilbake til 2005 for å finne en tilsvarende lav aksjekurs for H&M, ja så har den fortsatt gitt en god avkastning hvis man ser helt tilbake til begynnelsen av 1990 for 28 år siden da aksjen var i SEK 1,00.

Nå er det ikke helt riktig at aksjen har gitt null avkastning heller siden 2005, og det da det jo har blitt utdelt mye utbytte til aksjonærene i veldig mange av disse årene.

Så hvis vi tok hensyn til utbytte utbetalinger også i regnestykket her, ja så ville gjennomsnittlig avkastning for H&M-aksjen de seneste 28 år vært enda høyere enn disse 18,7 prosent som aksjekursen har steget med i snitt per år siden 1990 og disse 28 årene frem til i dag.

Ja faktisk så har H&M utbetalt bare de fem seneste årene nå til sammen utbytte per aksje på hele SEK 48,25, og som følger av oversikten nedenfor her.

Når dette er sagt så har altså aksjen falt disse seneste fem årene i fra rundt SEK 220,00 for fem år siden og til i dag SEK 120,00.

Så selv om aksjonærene som har sittet på aksjen i de seneste fem årene har mottatt SEK 48,25 per aksje totalt i utbytte så har de fortsatt hatt en betydelig negativ avkastning i seneste femårsperiode nå.

Det i en periode de seneste fem årene hvor Stockholmsbörsen (OMXS30) har steget med rundt 30 prosent.

2017:

17. Nov. 2017: SEK 4,85 per aksje

17. Mai 2017: SEK 4,90 per aksje

2016:

11. Mai 2016: SEK 9,75 per aksje

2015:

07. Mai 2015: SEK 9,75 per aksje

2014:

08. Mai 2014: SEK 9,50 per aksje

2013:

02. Mai 2013: SEK 9,50 per aksje

Så er naturligvis nå da det store spørsmålet hvorvidt H&M vil gå så bra i årene fremover også at de vil ha anledning til å fortsette å betale ut betydelige utbytter hvert år til aksjonærene sine, og slik de altså har gjort de seneste årene nå.

Det skal i denne sammenheng nevnes at styret har besluttet å foreslå for generalforsamlingen 8. mai 2018 et utbytte på 9,75 kroner per aksje for regnskapsåret 2016/2017. Styret foreslår at utbyttet skal betales i to rater i løpet av året - og med SEK 4,90/aksje i mai 2018 og SEK 4,85/aksje i november 2018.



Så sett i lys av historiske gode utbytter per aksje for H&M, og således en høy direkteavkastning så kan man jo spekulere i om H&M kanskje kan være en interessant aksje å kjøpe nå på disse nivåene etter den har rast med 67 prosent fra SEK 365,00 i begynnelsen av 2015 og helt ned til i dag SEK 120,00.



En som mener H&M-aksjen kan være en god investering er Petter Stordalen, og som her tidligere i år har vært ute og uttalt seg positivt til selskapet og aksjen:



E24 (artikkel i fra 24.02.2018): "Stordalen kjøpte aksjer for 16 millioner i H&M"



– H&M er et av verdens beste selskaper, sa hotellinvestor Petter Stordalen til Dagens Industri i oktober 2017.



Da ble H&M-aksjen handlet for 217 svenske kroner på Stockholm-børsen. I dag endte aksjen altså rundt 120 svenske kroner.



Les mer i artikkelen fra den gang hos E24 her...

Men tilbake til det tekniske bildet for H&M-aksjen i dag, og det indikerer altså at aksjen kan stå foran videre nedgang innenfor den bratt fallende trenden.



Det samlede negative tekniske bildet for aksjen indikerer at den kan komme til falle videre ned i mot SEK 100,00-105,00 på 1-3 måneders sikt.



Det er få lyspunkter å finne annet enn at aksjen er oversolgt kortsiktig i henhold til ulike momentum-indikatorer så det kan gjerne komme en kortsiktig rekyl opp snart, men så lenge aksjen beveger seg innenfor denne bratt fallende trenden så signaliseres videre nedgang for H&M-aksjen.

Teknisk Analyse av Hennes & Mauritz B (ticker på OMX Stockholm: HM-B)

