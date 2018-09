Knallsterk Oslo Børs til ny rekordnotering i dag

20.09.2018 - Aksjeanalyser.com har sett nærmere igjen i dag på Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) og som altså stiger til ny all-time high notering her i dag.

Oslo Børs er nå opp 12.63 prosent så langt i 2018 og er med dette en av børsene i verden som har steget mest så langt i 2018.

Til sammenligning så er f.eks. London FTSE100: -4.32%, Frankfurt DAX30: -4.53%, Paris CAC40: +2.60%, OMX Nordic 40: -0.13%, USA S&P500: +9.35% og USA Nasdaq Composite: +15,70%.

Du kan nedenfor her lese Aksjeanalyser.com sin oppdaterte tekniske analyse av Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) i dag.

Les også: "Han tjente 10 milliarder på fem måneder"

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX)

Oslo Børs Hovedindeks skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 1 desember og 1 juni.

Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer med utvanning for eksisterende aksjonærer. OSEBX er justert for utbytte.

Les også: "Disse aksjene på Oslo Børs kan doble seg"

Teknisk Analyse av Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX)

Oslo Børs er torsdag formiddag opp 0.62 prosent og til ny all-time high og er i skrivende stund ved 918.66 poeng.

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) viser en positiv utvikling innenfor både en langsiktig og mellomlangsiktig stigende trend (jf. diagrammer nedenfor).

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) har igjen vendt over 900-nivået, og som gir nye positive tekniske signaler for den videre utviklinge på kort og mellomlang sikt.

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) har tatt godt i mot rundt støttenivået ved 50-dagers glidende gjennomsnitt under de senere måneders konsolidering (jf. dagdiagram).

Momentum-indikatorer som RSI og MACD signaliserer videre oppgang for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) på kort sikt.

Det er nå begrenset med teknisk motstand videre oppover for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX).

Potensialet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) vurderes fortsatt til å kunne være opp i mot 1.000 poeng i løpet av et par måneders sikt.

Les også: "Oljeprisen kan snart være i 120 dollar"

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er i kjøpssignal for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og som den har vært det aller meste av tiden under se senere års kraftige oppgang for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), jf. diagram ‘SignalListen’ nedenfor.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) så indikeres altså videre oppgang for Oslo Børs på kort og mellomlang sikt.

Potensiale vurderes som nevnt til å være opp i mot 1.000 poeng på et par måneders sikt.

Ved evntuelle korreksjoner ned så er det teknisk støtte ved 900 poeng, og deretter rundt 880 og 865 poeng.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

Bestill ditt 1-års VIP medlemskap til hele 50% rabatt (tilbudet gjelder t.o.m. 30.09.2018) for KUN kr 2.994,- i dag her hos Aksjeanalyser.com!

Teknisk Analyse av Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX):