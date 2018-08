Legemiddelselskap stiger kraftig på Oslo Børs

09.08.2018 – Aksjeanalyser.com sine medlemmer kunne i går, onsdag 08. august, lese blant annet følgende i positive analyse av Photocure (ticker på Oslo Børs: PHO):



«-Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på et av de mindre selskapene på børsen men som nå viser en sterk utvikling og har utløst et kraftig teknisk kjøpssignal. Aksjen vurderes til kunne ha et potensiale på så mye som 30-40 prosent opp i fra dagens kursnivå i løpet av gjerne bare noen få måneder».



I dag ble aksjen den soleklare børsvinneren på Oslo Børs etter en oppgang i dag på hele 16,58 prosent til NOK 44.65.



Nedenfor her følger Aksjeanalyser.com sin tekniske analyse av Photocure (PHO) i går, onsdag 08. august 2018.



Aksjeanalyser.com ser altså fortsatt et bra potensiale for aksjen.



Så steg altså aksjen hele 16,58 prosent i dag og ble dagens soleklare børsvinner på Oslo Børs.



Photocure utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr. Produktene er basert på egenutviklet teknologi innen fotodynamisk terapi, og er rettet mot utvalgte markeder innen dermatologi og onkologi.



For mer informasjon om Photocure (ticker på Oslo Børs: PHO), se her: http://www.photocure.com/



Photocure (PHO) - Resultat 2. kvartal 2018:

Photocure utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr for behandling av blærekreft.



Photocure taper mer penger enn før, mye takket være restruktureringskostnader.



Photocure meldte i går (08.08.2018) om et resultat etter skatt på minus 17,0 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot minus 4,7 millioner kroner i samme periode året før.



Resultat per aksje endte på minus 0,79 kroner, mot minus 0,22 kroner ved samme korsvei i fjor.



Resultatet før skatt ble minus 15,6 millioner kroner, sammenlignet med minus 5,6 millioner kroner i fjor.



Driftsresultatet (EBIT inkludert engangskostnader) ble minus 15,7 millioner kroner, mot minus 6,8 millioner kroner året før. Det er tatt restruktureringskostnader på 13,1 millioner kroner i kvartalet.



De totale inntektene beløp seg til 42,4 millioner kroner, sammenlignet med 37,6 millioner kroner i 2. kvartal 2017.

Du finner hele resultatrapporten til Photocure (PHO) for 2. kvartal 2018 her: http://hugin.info/131151/R/2209693/860019.pdf

Teknisk Analyse av Photocure (ticker på Oslo Børs: PHO)

Photocure (ticker på Oslo Børs: PHO) viser en positiv utvikling og har utløst et kraftig teknisk kjøpssignal etter et etablert brudd opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 34.00 (jf. diagrammer nedenfor).

Ulike momentum-indikatorer signaliserer at aksjen kan stå foran videre kursoppgang i tiden fremover.

Etter et etablert brudd nå opp i gjennom det viktige NOK 34.00-nivået så signaliserer det samlede positive tekniske bildet for Photocure (ticker på Oslo Børs: PHO) et potensiale for aksjen opp i mot NOK 50.00 – 55.00 på 3-6 måneders sikt, og kanskje bare i løpet av de neste 1-3 måneder.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Photocure (ticker på Oslo Børs: PHO), og som den har vært nå siden slutten av februar 2018, og da aksjen var rundt NOK 30.00 (jf. diagram ‘SignalListen’ nedenfor).



Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Photocure (ticker på Oslo Børs: PHO) så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat.



Potensialet for aksjen vurderes i første omgang til å kunne være opp i mot NOK 50.00 – 55.00 på 3-6 måneders sikt, og kanskje så kort tid som 1-3 måneders sikt.

[08.08.2018]: Teknisk Analyse av Photocure (ticker på Oslo Børs: PHO):