Oljeprisen kan nå stige til 120 dollar

22.08.2018 - Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på oljeprisen, og som kan stå foran videre kraftig oppgang i tiden fremover.



Onsdag formiddag stiger oljeprisen (Brent Spot) med gode 1.56 prosent til USD 73.91.



Det er ellers verdt å merke seg at da oljeprisen var rundt USD 100.00 i 2014 så var dollarkursen rundt 6.20 mot norske kroner, mens dollarkursen i dag er rundt 8.40.



En oljepris i dag på USD 73,91 per fat tilsvarer rundt NOK 620.00 per fat olje for Brent Spot.



I 2014 da oljeprisen var rundt USD 100.00 og dollarkursen rundt 6.20 så tilsvarte dette en pris per fat olje på rundt NOK 620.00.



Altså er oljeprisen målt i norske kroner i dag omtrent den samme som den var i 2014 da oljeprisen i dollar var rundt USD 100.00.

Teknisk Analyse av oljeprisen (Brent Spot)



Etter å ha konsolidert i de seneste månedene så finner oljeprisen (Brent Spot) nå betydelig teknisk støtte rundt USD 70.00-nivået (jf. diagrammer nederst i saken her).



Her er det blant annet støtte ved det viktige 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. dagdiagram nederst i saken her).



Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer nå videre oppgang for oljeprisen på kort sikt.



Oljeprisen er i en langsiktig stigende trend, og hvor videre oppgang signaliseres på kort og mellomlang sikt innenfor denne stigende trenden (jf. ukediagram nederst i saken her).



Oljeprisen (Brent Spot) har siden mai 2018 konsolidert i mellom USD 70.00 og USD 80.00.



Et etablert brudd på et av disse to nå svært viktige tekniske nivåene for oljeprisen vil gi nye viktige tekniske signaler for den videre utviklingen for oljeprisen på mellomlang sikt.



Basert på det samlede positive tekniske bildet i dag for oljeprisen så vurderes det som mest sannsynlig nå med en ny vending opp for oljeprisen på kort sikt, og da gjerne opp for å teste motstandsnivået ved USD 80.00.



Ved et eventuelt etablert brudd opp i gjennom USD 80.00-nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen (Brent Spot).



Da vil oljeprisen kunne stige helt opp i mot USD 100.00 - 120.00 på 6-12 måneders sikt.



Basert på det samlede positive tekniske bildet for oljeprisen (Brent Spot) så gjentar Aksjeanalyser.com i dag sine mange positive analyser av oljeprisen de seneste to årene nå.

Aksjeanalyser.com mener fortsatt at oljeprisen kan stige opp i mot 100 dollar på 6-12 måneders sikt, og kanskje helt opp i mot 120 dollar på 1-2 års sikt.

Aksjeanalyser.com har lenge vært positiv til oljeprisen og til olje- og offshoreaksjer, og har truffet veldig bra med sine mange positive analyser av både oljeprisen og aksjer innenfor olje- og offshoresektoren.

