Oljeprisen kan nå stige til 120 dollar

25.09.2018 – Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på oljeprisen (Brent Spot) og som viser en sterk utvikling innenfor en stigende trend.

Tirsdag formiddag handles oljeprisen (brent spot) rundt USD 81.80.

Brent Spot har altså brutt opp i gjennom USD 80.00-nivået, og med dette utløst nye positive tekniske signaler for den videre utviklingen fremover.

Les mer om dette nedenfor under Aksjeanalyser.com sin oppdaterte tekniske analyse i dag av oljeprisen.

Årsbeste for oljeprisen, men analytikere spår nytt hopp



Noen av verdens største råvarehandlere venter en oljepris på 100 dollar innen nyttår.



Råvarehandlerne Trafigura og Mercuria ser for seg at oljeprisen vil blåse videre forbi 80-dollarmerket, og videre opp mot 100 dollar.



Sistnevnte tror vi kan se en oljepris på 100 dollar i løpet av fjerde kvartal, mens Trafigura-sjef Ben Luckock venter 90 dollar til jul og 100 dollar tidlig neste år, skriver Bloomberg.

Aksjeanalyser.com har de seneste årene kommet med en lang rekke positive tekniske analyser av oljeprisen, og ment at den kunne stige opp til USD 100.00.

Allerede her den 06. september 2017 så skrev Aksjeanalyser.com om at oljeprisen var på vei mot 80 – 90 dollar:

«-Oljeprisen over viktig nivå: kan nå stige kraftig»

Aksjeanalyser.com skrev i sin analyse av oljeprisen den gang for rundt ett år siden da oljeprisen var i USD 57.00:

«-Et etablert brudd opp i gjennom USD 57,00-nivået vil føre til ytterligere et kraftig positivt tekniske signal for oljeprisen.

Oljeprisen (Brent Spot) vil da ved et slikt brudd opp i gjennom USD 57,00-nivået, ha potensiale til å kunne stige helt opp mot USD 70,00-80,00 på en 6-12 måneders sikt.

Det samlede tekniske bildet for oljeprisen er nå helt klart positivt, og det både på kort og mellomlang sikt.»

I dag cirka 12 måneder senere så har altså oljeprisen steget til over 80 dollar, og Aksjeanalyser.com må således kunne sies å ha truffet svært bra nok en gang med sine analyser.

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Bestill ditt 1-års VIP medlemskap til hele 50% rabatt (tilbudet gjelder t.o.m. 30.09.2018) for KUN kr 2.994,- i dag her hos Aksjeanalyser.com!

Teknisk Analyse av oljeprisen (Brent Spot)

Oljeprisen (brent spot) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend (jf. ukediagram nedenfor).

Når oljeprisen nå bryter opp i fra en større rektangel konsolideringsformasjon mellom USD 70.00 og 80.00 så utløses det nå nye positive tekniske signaler for den videre utviklingen for oljeprisen.

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer også videre oppgang for oljeprisen fremover.

Det er nå etter at oljeprisen har brutt opp i gjennom USD 80.00-nivået begrenset med teknisk motstand videre oppover før rundt USD 90.00 – 100.00.

Dersom også USD 100.00-nivået skulle brytes, ja så vil videre oppgang helt opp i mot USD 120.00-nivået signaliseres for oljeprisen.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for oljeprisen (brent spot).

Det samlede positive tekniske bildet for oljeprisen (brent spot) indikerer videre oppgang for oljeprisen både på kort og mellomlang sikt.

Det indikeres nå videre oppgang opp i mot USD 90.00 – 100.00 på 3-6 måneders sikt, og gjerne helt opp i mot USD 120.00-nivået på 12 måneders sikt ved et eventuelt brudd opp i gjennom USD 100.00 nivået.

Ved korreksjoner ned så er det nå teknisk støtte for oljeprisen rundt USD 80.00, og deretter ned mot 50-dagers glidende gjennomsnitt (rundt USD 75.00 – 76.00).

Slik det samlede positive tekniske bildet nå indikerer for oljeprisen (brent spot) så signaliseres altså videre oppgang både på kort og mellomlang sikt.

Aksjeanalyser.com hadde en omfattende analysesak for sine medlemmer den 15.04.2018, altså for vel fem måneder siden, og hvor VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese om åtte favorittaksjer innenfor olje- og offshoresektoren:

«Aksjeanalyser.com har sett nærmere på alle olje- og offshore selskaper på Oslo Børs og funnet frem til våre åtte favorittaksjer vi tror kan bli blant børsvinnerne de neste 6-12 måneder ved en videre sterk oljepris»

Disse åtte aksjene er nå etter vel fem måneder opp solide 33 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode er opp 12 prosent.

Videre så kunne Aksjeanalyser.com sine medlemmer allerede den 13.12.2018 lese om Aksjeanalyser.com sine da 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren for 2018:

«Aksjeanalyser.com sine 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs for 2018»

Disse 15 favorittaksjene til Aksjeanalyser.com innenfor energi-sektoren på Oslo Børs for 2018, og presentert for medlemmer den 13.12.2017 er nå opp hele 39 prosent. I samme periode så er Oslo Børs (OSEBX) nå opp 18 prosent.

Teknisk Analyse av Oljeprisen (brent spot):