Oljeprisen kan snart være i 120 dollar

02.09.2018 – Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på oljeprisen, og som har steget kraftig videre etter Aksjeanalyser.com sin forrige oljepris-analyse den 22.08.2018 hvor Aksjeanalyser.com pekte på at oljeprisen kunne stå foran videre kraftig oppgang i tiden fremover.

Les i fra 22.08.2018: «Oljeprisen kan nå stige til 120 dollar»

Den gang (22.08.2018) så var oljeprisen (Brent Spot) i USD 73.91, mens den nå fredag 31.08.2018 endte i USD 77.71.

Du kan nå lese Aksjeanalyser.com sin oppdaterte tekniske analyse av oljeprisen (Brent Spot) nedenfor her.

Teknisk Analyse av oljeprisen (Brent Spot)

Oljeprisen (brent spot) viser en positiv utvikling både på kort og lang sikt innenfor en stigende trend (jf. diagrammer nedenfor).

I det korte bildet, og de seneste måneder nå, så konsoliderer oljeprisen i mellom et teknisk støttenivå rundt USD 70.00 og et motstandsnivå rundt USD 80.00.

Slik Aksjeanalyser.com skrev om i en analyse av oljeprisen for en uke siden da den var rundt USD 73.91 så indikerte det samlede tekniske bildet for oljeprisen at en ny test av det viktige USD 80.00-nivået kunne være nært forestående.

Fredag endte oljeprisen (brent spot) i USD 77.71, og nærmer seg nå da det viktige tekniske motstandsnivået rundt USD 80.00.

Det samlede positive tekniske bildet for oljeprisen, og den langsiktige stigende trenden som den beveger seg innenfor signaliserer videre oppgang fremover både på kort og mellomlang sikt for oljeprisen.

Potensialet, og som Aksjeanalyser.com har skrevet om i over ett år nå, vil kunne være helt opp i mot 100 - 120 dollar, og dette nå på 12 måneders sikt.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, og som den har vært det aller meste av tiden siden midten av april 2016, og da oljeprisen var rundt 43 dollar (jf. diagram ‘SignalListen’ nedenfor).

Aksjeanalyser.com har kommet med veldig mange positive analyser av oljeprisen de seneste to årene, og gjentar i dag her i en oppdatert analyse av oljeprisen at den trolig vil kunne stige helt opp i mot 100 - 120 dollar på 12 måneders sikt.

Det som eventuelt vil kunne endre på dette svært positive tekniske bildet for oljeprisen nå vil være om den skulle falle under det viktige tekniske støttenivået rundt 70 dollar.

Det er imidlertid lite som tyder på at det vil skje, og slik det nå samlede svært positive tekniske bildet for oljeprisen indikerer videre oppgang og gjerne helt opp i mot 100 - 120 dollar på 12 måneders sikt.

Teknisk Analyse av oljeprisen (brent spot):