Oljeprisen viser styrke - kan stige til 100 dollar

20.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på blant annet oljeprisen, og hva det tekniske bildet nå indikerer for den videre utviklingen fremover for oljeprisen.

Oljeprisen har konsolidert i begynnelsen av 2018, men har nå de seneste dagene og ukene igjen begynt å vise styrke.

Dersom den skulle bryte opp i gjennom to viktige tekniske nivåer nå den nærmeste tiden så kan det komme en ny kraftig oppgang for oljeprisen videre i 2018.



Oljeprisen (Brent Spot) kan da ha et potensiale til å kunne stige helt opp i mot 90.00-100.00 dollar i løpet av de neste 6-12 måneder.



Du kan lese mer om dette nedenfor under vår oppdaterte tekniske analyse av oljeprisen i dag hos Aksjeanalyser.com.

Teknisk Analyse av oljeprisen (Brent Spot)



Oljeprisen (Brent Spot) viser en positiv utvikling igjen, og tester nå et teknisk motstandsnivå rundt USD 68.00.



Den underliggende trenden for oljeprisen er nå positiv både på kort og mellomlang sikt.



Momentum-indikatorer som RSI og MACD signaliserer videre oppgang for oljeprisen (Brent Spot) på kort sikt, og dermed vil det gjerne kunne komme et brudd opp i gjennom det tekniske motstandsnivået ved USD 68.00 i løpet av den nærmeste tiden.



Videre oppover så er det et viktig teknisk motstandsnivå rundt USD 71.00, og et etablert brudd opp i gjennom det nivået vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Brent Spot.



Ved et slikt brudd opp i gjennom USD 71.00-nivået så vil det altså utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for Brent Spot, og som da kan stige videre helt opp i mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden som startet i begynnelsen av 2016 (jf. ukediagram nedenfor).



Potensialet for oljeprisen (brent spot), og ved et slikt kraftig teknisk kjøpssignal som et brudd opp i gjennom USD 71.00-nivået vil utløse, vil være helt opp i mot USD 90.00-100.00 på 6-12 måneders sikt.



Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for Brent Spot, og som den har vært det meste av tiden siden april 2016 da Brent Spot var rundt USD 40.00 (jf. diagram SignalListen nedenfor).



Basert på dette samlede positive tekniske bildet for oljeprisen så signaliseres nå videre oppgang for oljeprisen fremover, og det både på kort og mellomlang sikt.



Ved et etablert brudd opp i gjennom det nå viktige tekniske motstandsnivået rundt USD 71.00 vil altså utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Brent Spot, og som da kan stige helt opp i mot USD 90.00-100.00 på 6-12 måneders sikt.

Dersom oljeprisen skulle vende nedover igjen så vil to kritiske tekniske støttenivåer Brent Spot være ved USD 61.00 og USD 55.00.

Skulle oljeprisen bryte ned i gjennom USD 55.00-nivået så vil den kunne falle kraftig videre, og da gjerne helt ned i mot USD 45.00-nivået.

Slik det samlede positive tekniske bildet for Brent Spot nå indikerer så ventes imidlertid videre oppgang for oljeprisen både på kort og mellomlang sikt, og en tet av USD 71.00-nivået.

Et brudd opp i gjennom USD 71.00-nivået vil altså utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Brent Spot, og som da vil møte lite teknisk motstand videre oppover før helt opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, og opp i mot USD 90.00 til USD 100.00.

