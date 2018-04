Røkke kan tjene en milliard i måneden i de neste 12 måneder

12.04.2018 – Aksjeanalyser.com har i dag som vanlig for våre VIP medlemmer sett nærmere igjen på Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og på tre utvalgte og interessante aksjer på Oslo Børs.



Aksjeanalyser.com har i dag blant annet sett nærmere på Røkke-aksjen Aker ASA (AKER), og hva det tekniske bildet nå signaliserer for den videre utviklingen til aksjen fremover. Les mer om dette lenger ned i saken her.



Kjell Inge Røkke eier via TRG Holding AS rundt 66 prosent av Aker ASA.



Aker ASA (AKER) er direkte eller indirekte den største eieren i flere selskaper notert på Oslo Børs. Samlet omsetning i konsernet var 44 milliarder kroner i 2016, og antall egne ansatte var 20 753, hvorav 9 697 i Norge. Totalt har Akers porteføljeselskaper en arbeidsstyrke på over 30 000 medarbeidere og tilstedeværelse i mer enn 60 land.



Aker ASA (ticker på Oslo Børs: AKER)



Aker har gjennom 175 år vært en pådriver i utviklingen av kunnskapsbasert industri i Norge med et internasjonalt nedslagsfelt. Aker ASA er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap for å skape verdier. Aker forener industriell kompetanse, kunnskap om kapitalmarkedet og finansiell styrke.



Akers eierengasjementer er konsentrert om sektorene olje og gass, maritime eiendeler og marin bioteknologi. Investeringene består av to porteføljer:



Industrielle investeringer er strategiske og forvaltes i et langsiktig perspektiv, og omfatter eierskapet i Aker BP, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Ocean Yield og Aker BioMarine.



Finansielle investeringer er kontanter og likvide midler, eiendomsutvikling og andre eiendeler som i sin art er mindre langsiktige i et eierperspektiv, og forvaltes med en opportunistisk tilnærming.



Aker er direkte eller indirekte den største eieren i åtte selskaper notert på Oslo Børs. Samlet omsetning i konsernet var 44 milliarder kroner i 2016, og antall egne ansatte var 20 753, hvorav 9 697 i Norge. Totalt har Akers porteføljeselskaper en arbeidsstyrke på over 30 000 medarbeidere og tilstedeværelse i mer enn 60 land.



For mer informasjon om Aker ASA (ticker på Oslo Børs: AKER), se her: http://www.akerasa.com/



Teknisk Analyse av Aker ASA (ticker på Oslo Børs: AKER)



Aker ASA (AKER) viser en positiv utvikling både på kort og lang sikt innenfor en stigende trend (jf. diagrammer nedenfor).



Det er utløst nye positive tekniske signaler for aksjen den seneste tiden, og hvor aksjen blant annet har brutt opp i fra en rettvinklet stigende triangel konsolideringsformasjon (jf. dagdiagram nedenfor).



Aksjen har funnet god teknisk støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt (jf. dagdiagram), og det er også utløst positive tekniske signaler fra momentum-indikatorer som RSI og MACD nå for Aker-aksjen.



Aksjen brøt i slutten av desember 2017 opp i gjennom tidligere all-time high rundt NOK 400.00 (jf. ukediagram nedenfor).



Så har aksjen altså konsolidert siden nyttår, og innenfor en rettvinklet stigende triangel konsolideringsformasjon, og som aksjen nå altså har brutt opp i fra.

Det samlede positive tekniske bildet for Aker signaliserer nå videre oppgang for aksjen, og det både på kort og mellomlang sikt.



Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen har vært i kjøpssignal for Aker-aksjen det meste av tiden siden aksjen startet på den langsiktige stigende trenden i begynnelsen av 2016, og kun med unntak av en kortere periode i midten av 2017 (jf. diagram SignalListen nedenfor).



Aksjen møter nå lite teknisk motstand videre oppover, og i henhold til den langsiktige stigende trenden så indikeres et potensiale for Aker-aksjen opp i mot NOK 700.00-750.00 på 6-12 måneders sikt.



Når aksjen i dag handles rundt NOK 470.00 så indikerer altså det samlede svært positive tekniske bildet for Aker nå et potensiale for aksjen på 50-60 prosent opp i fra dagens kursnivå på 6-12 måneders sikt.

Når Kjell Inge Røkke i dag eier via TRG Holding AS rundt 66 prosent av Aker ASA, og hvor Røkkes aksjer i Aker i dag har en verdi på rundt 23 milliarder kroner.

Ja så betyr det da at om Aker-aksjen nå stiger 50-60 prosent de neste 12 måneder så kan Røkke plusse på rundt en milliard kroner til formuen og verdien av sine Aker-aksjer i snitt per måned de neste 12 måneder.

Skulle Aker-aksjen stige med 50 prosent de neste 12 måneder, og slik det positive tekniske bildet for aksjen nå indikerer den gjerne kan komme til å gjøre, så vil Røkkes aksjer i Aker om 12 måneder da ha en verdi på hele 37 milliarder kroner.

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for Aker så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat, og hvor vi ser et potensiale for aksjen opp i mot NOK 700.00-750.00 på 6-12 måneders sikt.

Teknisk Analyse av Aker ASA (ticker på Oslo Børs: AKER):



