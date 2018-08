SAS-aksjen kan fly himmelhøyt

31.08.2018 - Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på SAS-aksjen, og som stiger kraftig fredag formiddag etter at selskapet publiserte sin resultatrapport for 2. kvartal 2018 i dag.



SAS flyr høyt på Oslo Børs fredag formiddag, og er i tidlig handel opp med solide 10 prosent til NOK 18.55.



Aksjeanalyser.com har sett nærmere i dag på det tekniske bildet for SAS-aksjen, og hva dette nå indikerer for den videre utviklingen fremover.

Les også: "Aksjen kan stige 10.000 prosent"

SAS-aksjen flyr høyt fredag og selskapet leverer godt over forventning i sitt 3. kvartal (mai-juli).



SAS kunne fredag morgen melde om et resultat etter skatt på 1.546 millioner svenske kroner i sitt 3. kvartal 2018 (mai-juli), mot 1.535 millioner svenske kroner i samme periode i fjor.



Resultat per aksje ble 3,97 svenske kroner, mot 4,39 svenske kroner i samme periode i fjor.



Resultatet før skatt gikk fra 1.973 til 2.004 millioner svenske kroner, og var ifølge TDN Direkt ventet til 1.765 millioner kroner.



Driftsresultatet ble på 2.137 millioner svenske kroner, og som er en økning i fra 2.094 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Konsensus lå her på 1.854 millioner svenske kroner.



Driftsinntektene kom inn på 13.146 millioner svenske kroner, sammenlignet med 12.210 millioner kroner i 3. kvartal 2017. Her lå forventningene på 12.922 millioner kroner.



- Dette er et av de sterkeste resultatene i SAS-historien, til tross for økte drivstoffkostnader og operative utfordringer. Jag ber rammede passasjerer om unnskyldning og vil takke våre engasjerte kolleger for deres arbeid med å ta hånd om våre kunder, sier konsernsjef Rickard Gustafson i en kommentar.



Helårsutsiktene for 2017/18 har blitt jekket opp til rundt to milliarder svenske kroner (i resultat før skatt og engangseffekter), fra 1,5-2,0 milliarder svenske kroner i forrige kvartalsrapport.

Les også: "Aksjen er seksdoblet - kan nå dobles igjen"

Teknisk Analyse av SAS AB (ticker på Oslo Børs: SAS-NOK)



SAS har de senere årene konsolidert innenfor en stor rettvinklet stigende triangel formasjon (jf. ukediagram nedenfor).



Et eventuelt etablert brudd opp i gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå for aksjen rundt NOK 27.00 vil kunne utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for SAS-aksjen.



Potensialet for aksjen vil da kunne være helt opp i mot NOK 70.00 - 100.00 på 1-2 års sikt, og i henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen som startet i 2012 (jf. ukediagram).



Aksjen utløser nå nye positive tekniske signaler ved å bryte opp i fra en kortsiktig fallende trend, og over et teknisk motstandsnivå rundt nOK 18.00 (jf. dagdiagram nedenfor).



Ulike momentum-indikatorer signaliserer også videre oppgang for SAS-aksjen i tiden fremover.



Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er forløpig i salgssignal for SAS-aksjen, og som den har vært nå siden midten av januar 2018 (jf. diagram 'SignalListen' nedenfor).



Et kjøpssignal er imidlertid nær ved å kunne utløses for aksjen også iht Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen.



Aksjen ømter noe teknisk motstand ved 200-dagers glidende gjennomsnitt rundt NOK 19.00-nivået, og videre oppover så er neste tekniske motstandsnivå da rundt NOK 21.00.



SAS-aksjen fremstår samlet sett positiv nå, og ved et eventuelt brudd også over 200-dagers glidende gjennomsnitt og NOK 21.00-nivået så vil gjerne veien opp mot NOK 27.00 kunne bli kort.



Det som vil kunne sette ordentlig fart i SAS-aksjen vil som nevnt her være et etablert brudd opp i gjennom det svært viktige tekniske motstandsnivået rundt NOK 27.00 (jf. ukediagram).



Da vil som nevnt aksjen kunne ha et potensiale helt opp i mot NOK 70.00 - 100.00 på 1-2 års sikt.



SAS-aksjen kan altså være en mulig flerdoblingskandidat i fra dagens kursnivå på 1-2 års sikt.



På kort sikt (1-3 måneder) så vurderer Aksjeanalyser.com potensialet for SAS-aksjen til å kunne være opp i mot NOK 27.00.



Brytes så NOK 27.00-nivået så kan SAS-aksjen fly svært høyt, og kanskje helt opp i mot NOK 70.00 - 100.00 på 1-2 års sikt.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

Bestill ditt 1-års VIP medlemskap til hele 40% rabatt (tilbudet gjelder t.o.m. 31.08.2018) for KUN kr 3.593,- i dag her hos Aksjeanalyser.com!

Teknisk Analyse av SAS AB (ticker på Oslo Børs: SAS-NOK):