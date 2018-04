Spår Statoil-aksjen til himmels

19.04.2018 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com og som vanlig hver dag for våre VIP medlemmer sett nærmere på både Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og på tre utvalgte og interessante aksjer.

En av aksjene vi har sett nærmere på i dag er altså børskjempen på Oslo Børs, Statoil (STL).

Spådde Statoil til himmels – slik har det gått så langt etter syv måneder…

Statoil ASA (ticker på Oslo Børs: STL) viser en sterk utvikling, og som vi har ‘spådd’ lenge hos Aksjeanalyser.com, som for eksempel her i vår analyse den 20.09.2017: « Statoil aksjen kan stige 150 prosent»



Statoil-aksjen var den gang i NOK 153.00, og har så steget til i dag NOK 200.30.



En oppgang på rundt 30 prosent de seneste syv måneder siden vår analyse den gang.



Så vi må vel kunne si å ha truffet så langt ganske bra med vår analyse av Statoil-aksjen den gang for syv måneder siden, og om den nå ikke har kommet helt til himmelen enda så er den nå på vei i hvert fall.



Vi får legge til at vi ‘spådde’ Statoil-aksjen til NOK 400.00 «på et par års sikt», og i rettferdighetens navn så har det bare gått syv måneder nå.



Så vi tror fortsatt vi kan ‘få rett’ i vår analyse den gang for syv måneder siden da Statoil-aksjen var i NOK 153.00, og vi skrev at aksjen kunne stige til himmels, eller i hvert fall til NOK 400.00, på et par års sikt.



Vi har nå i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for børskjempen Statoil, og som dere kan lese nedenfor her i saken her.

[oppdatert: 19.04.2018] - Våre åtte aksjefavoritter innen olje- og offshoresektoren presentert for våre VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com søndag 15.04.2018 er nå på fire dager opp 7.08 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) i samme tre dagers periode er opp 1.72 prosent



« Vi har sett nærmere på alle olje- og offshore selskaper på Oslo Børs og funnet frem til våre åtte favorittaksjer vi tror kan bli blant børsvinnerne de neste 6-12 måneder ved en videre sterk oljepris»

Flere av disse åtte aksjene presentert i vår større analysesak søndag 15.04.2018 har potensiale til å kunne flerdobles de neste 6-12 måneder om vi får rett igjen i våre analyser rundt oljeprisen, og at den nå er på vei mot USD 90-100 på 6-12 måneders sikt.

Les vår seneste tekniske analyse av oljeprisen her: « Oljeprisen med kraftig positivt teknisk signal, og kan nå stige opp i mot 90-100 dollar i løpet av de neste 6-12 måneder«.

Oljeprisen stiger kraftig videre nå og er torsdag formiddag i USD 74.12.

Søndag 15.04.2018 kunne altså våre VIP medlemmer lese vår omfattende analysesak hvor vi hadde gått i gjennom samtlige olje- og offshoreselskaper på Oslo Børs, og funnet frem til våre åtte aksjefavoritter innenfor sektoren og som vi tror kan bli blant børsvinnerne de neste 6-12 måneder ved en videre sterk oljepris.

Disse åtte aksjene er nå på bare fire dager opp med i snitt 7.08 prosent, mens Oslo Børs Benchmark indeks siste tre dager er opp med langt mer beskjedne 1.72 prosent.

Statoil ASA (ticker på Oslo Børs: STL)

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 38 land. Basert på mer enn 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i Stavanger med om lag 22.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.



For mer informasjon om Statoil (STL), se her: http://www.statoil.com/

Saken fortsetter nedenfor her.

Teknisk Analyse av Statoil ASA (ticker på Oslo Børs: STL)



Statoil (STL) viser en sterk utvikling, og det både på kort og lang sikt nå (jf. diagrammer nedenfor).



Aksjen har nå brutt opp i gjennom motstandsnivået fra toppen i 2014 da aksjen var høyest i NOK 196.00 (jf. ukediagram nedenfor).



Neste tekniske motstandsnivå for Statoil-aksjen er nå opp mot NOK 212.00, i fra toppene tilbake i 2006 og 2008 (før finanskrisen fikk aksjen til å rase fra NOK 212.00 til lavest NOK 94.20).



Aksjen har nylig utløst et nytt teknisk kjøpssignal etter brudd opp i fra en rettvinklet stigende triangel konsolideringsformasjon (jf. dagdiagram nedenfor).



Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen har vært i kjøpssignal for Statoil-aksjen nå siden september 2017 da aksjen som nevnt over her var rundt NOK 153.00 (jf. diagram SignalListen nedenfor).



Slik vi skrev om i vår analyse som nevnt over i saken her den 20.09.2017 så vil det utløses et svært kraftig teknisk kjøpssignal for Statoil-aksjen om den skulle klare å bryte opp i gjennom motstandsnivået fra tidligere all-time high tilbake til 2006 og 2008, rundt NOK 212.00.



Det vil da utløses et svært kraftig teknisk kjøpssignal for Statoil-aksjen i fra en stor rektangel formasjon etablert over hele tretten år nå, og hvor Statoil-aksjen har svingt i mellom NOK 100.00-nivået og NOK 200.00-212.00 nivået.



Potensialet for Statoil-aksjen vil som vi skrev den gang da være helt opp i mot NOK 400.00 på et par års sikt.



Basert på det samlede svært positive tekniske bildet for Statoil-aksjen så gjentar vi derfor i dag våre tidligere positive analyser av aksjen.



Vi tror altså fremdeles at Statoil-aksjen kan stige til himmels, eller i hvert fall opp mot NOK 400.00, og da er det nok mange Statoil-aksjonærer i hvert fall som vil føle seg nær i himmelen om aksjen skulle stige helt opp til NOK 400.00.



Aksjeanalyser.com mener altså at Statoil-aksjen er en god doblingskandidat på et par års sikt, og at den kan stige i fra dagens rundt NOK 200.00 til gjerne opp i mot NOK 400.00 på et par års sikt nå.



Les gjerne vår oppdaterte analyse av oljeprisen søndag 15.04.2018 her: «Oljeprisen med kraftig positivt teknisk signal, og kan nå stige opp i mot 90-100 dollar i løpet av de neste 6-12 måneder»

Teknisk Analyse av Statoil ASA (ticker på Oslo Børs: STL):

